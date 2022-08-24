Семьи школьников из Донбасса и части Украины получат по 10 тысяч из российского бюджета
Единовременная выплата положена на детей от 6 до 18 лет
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей от 6 до 18 лет, которые живут на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.
— Обеспечить осуществление выплаты <...> в случае, если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных территориях не позднее 15 сентября 2022 года, — сообщается в поручении президента.
Кроме того, в поручении указано, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года. Исполнить поручение президента должны до 1 октября.
В конце апреля единовременные выплаты от президента (также в 10 тысяч рублей) получили ветераны Великой Отечественной войны, живущие в ДНР, ЛНР и на «освобожденных территориях Украины». Поводом для них стала 77-я годовщина Победы.