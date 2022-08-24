«Букеты считаю унижением». Учителя признались, что хотели бы получить на 1 Сентября

День знаний всё ближе и ближе. Совсем скоро родители начнут выбирать подарки для учителей и классных руководителей. Первая мысль, конечно же, купить букет. Но по душе ли цветы самим педагогам?



Наши коллеги из E1.RU спросили у учителей, что бы они хотели получить на 1 Сентября (а от каких подарков лучше было вовсе отказаться). Почитайте честные ответы от первого лица.

Александра Недобега, учитель истории и обществознания: