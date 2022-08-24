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«Букеты считаю унижением». Учителя признались, что хотели бы получить на 1 Сентября

Некоторые подарки от родителей их сильно шокируют

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В последнее время родители предпочитают дарить один букет от всего класса

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День знаний всё ближе и ближе. Совсем скоро родители начнут выбирать подарки для учителей и классных руководителей. Первая мысль, конечно же, купить букет. Но по душе ли цветы самим педагогам?

Наши коллеги из E1.RU спросили у учителей, что бы они хотели получить на 1 Сентября (а от каких подарков лучше было вовсе отказаться). Почитайте честные ответы от первого лица.

Александра Недобега, учитель истории и обществознания:


— Если говорить конкретно о моем мнении, то я люблю цветы и всегда тащу их домой. Но, конечно, есть коллеги, которые хотели бы получить что-то другое в подарок. По своему небольшому опыту могу сказать, что будет полезным.

В прошлом году ученики дарили большой набор чая. Моей семье его хватило на полгода. Я просто не покупала чай вообще. На Новый год родители учеников подарили большой набор специй в колбах на деревянной подставке. Тоже пользуется популярностью в моем доме. Все гости спрашивают: где взяла? Да и о классе каждый раз вспоминаю с любовью. Мы классом на День учителя дарили варенье, но не просто из малины, а, например, из инжира или фейхоа. Коллеги были в восторге.

Айткали Каминов, учитель биологии:


— Никогда не думал об этом. Наверное, хотел бы пачку бумаги. Это странное желание, но для работы самое то и самый универсальный подарок для учителя, я считаю. Всё равно эта бумага потом используется для самих же детей: тесты, проверочные, грамоты. Это добровольно всё, конечно. Шоколадки обычно дарят, очень часто кофе, чай. У меня одна ученица подарила цветные мелки: раз я учитель биологии, то очень много рисую, и была такая традиция.

Хоть без букетов никуда, многие учителя предпочитают более практичные подарки — бумагу или ручки

Хоть без букетов никуда, многие учителя предпочитают более практичные подарки — бумагу или ручки

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Наталья, учитель начальных классов:


— Обычно я предлагаю не покупать букеты, они дорогие. Поэтому родители покупают каждому ребенку по одному цветку, а потом собираем в один букет.

Александра, учитель биологии:


— Я люблю цветы, но я несколько лет не была классным руководителем, поэтому у меня не было переизбытка цветов на 1 Сентября. Букету предпочла бы цветочную композицию. Это удобно: не нужно подбирать вазу, поставил на стол — и красота! Также была бы рада сертификату на косметику. Их часто дарят, но на другие праздники.

Была бы рада зерновому кофе. Только не чай! Чайные наборы и букеты считаю каким-то унижением, как будто учитель сам не в состоянии купить себе пачку чая — может быть, кому-то и нравится. Хорошим подарком считаю крем для рук, особенно для учителя, который работает с меловой доской: мел очень сушит кожу. Точно не хотела бы получить шоколадные конфеты.

Далеко не все учителя любят цветы, но все-таки это добрая традиция

Далеко не все учителя любят цветы, но все-таки это добрая традиция

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Александра Лютова, учитель географии:


— Родители вообще не должны ничего дарить, цветы на 1 Сентября — милая традиция, поэтому более чем достаточно одного букета от класса. Получается бюджетно для родителей и учителю приятно.

Яна Абрамовская, лучший учитель Екатеринбурга в 2013 году:


— Наверное, 1 Сентября всегда ассоциируется с бантами, детскими улыбками и садовыми осенними цветами. Эти атрибуты, как в Новый год, вызывают очень приятные ощущения. Дети приходят в школу, и уже от этого радостно, а не материальные подарки… Даже мысли не приходят в голову. У меня сын одиннадцатиклассник, и каждый год мы всегда покупаем красивый осенний букет педагогу, для нас это традиция. Выбираем вместе цветы педагогу, который является для сына важным, любимым, классным руководителем. Как учитель не скажу — даже не было мыслей и особых пожеланий по этому поводу.

Я абсолютно не знала, что с этим делать, и кто это придумал — тоже непонятно.

Новая тенденция в школах — дарить подарки, сделанные своими руками

Новая тенденция в школах — дарить подарки, сделанные своими руками

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Наталья, заместитель директора школы:


— Кто вам сказал, что мы букеты домой приносим? В последнее время многие ученики не приходят с букетами 1 сентября. Кто-то приносит красивые поделки на осенние темы. Главный подарок в этот день для учителя — радостные улыбки, глаза и звонкий смех любознательных учеников.

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