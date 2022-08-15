А голову ты дома не забыл? Проверьте, что вы помните из школьной программы

Не хотим быть гонцами, которые приносят дурные вести, но через считаные дни начинается новый учебный год. Самое время проверить, сколько знаний дети растеряли за каникулы, а мы, взрослые, — за несколько лет, что не появлялись за партами. За вопросами для этого теста нам пришлось зарыться в учебники и задачники, потому что нам такие вопросы и в голову бы не пришли!

