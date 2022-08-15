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А голову ты дома не забыл? Проверьте, что вы помните из школьной программы

Тест, в котором дети ну точно покажут себя лучше родителей

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Взрослые, которые не ответят хотя бы на шесть вопросов из десяти, 1 сентября отправятся на ковер к директору школы

Взрослые, которые не ответят хотя бы на шесть вопросов из десяти, 1 сентября отправятся на ковер к директору школы

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Не хотим быть гонцами, которые приносят дурные вести, но через считаные дни начинается новый учебный год. Самое время проверить, сколько знаний дети растеряли за каникулы, а мы, взрослые, — за несколько лет, что не появлялись за партами. За вопросами для этого теста нам пришлось зарыться в учебники и задачники, потому что нам такие вопросы и в голову бы не пришли!

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