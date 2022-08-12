Идем по списку: проверьте, что вы ничего не забыли купить ребенку к школе

Что советуют родители

Опытные родители, глядя на список от школы, сразу замечают, что в него надо добавить.



— Я бы добавила обложки на тетради и учебники, иначе всё это быстро придет в непотребный вид, — говорит Ольга, мама будущих восьмиклассника и первоклассницы. — Но только предостерегла бы от покупки обложек не учебники заранее. Дождитесь, пока учебники выдадут — они могут быть разных и нестандартных размеров.



Отец троих детей — будущего первоклассника и двух восьмиклассников — Кирилл рассказал, что уже потратил на сборы младшего в школу примерно 25 тысяч рублей. И это при том, что купил он еще не всё: самое масштабное и дорогое приобрел заранее, еще до пиковых цен, а на последний момент оставил только мелочевку.

