Идем по списку: проверьте, что вы ничего не забыли купить ребенку к школе
А также узнайте, как можно сэкономить на покупках даже в августе
До начала учебного года осталось меньше трех недель. Кто-то из родителей только сейчас обеспокоился, что же нужно купить детям, а кто-то начал закупать школьные принадлежности и одежду заранее, но всё равно мог что-то упустить. Рассказываем, что рекомендуют приобрести педагоги и опытные родители, а также публикуем лайфхаки от финансового эксперта, как на всем этом не разориться.
Что советует школа
На сайтах большинства средних учебных заведений есть рекомендации от педагогов, что нужно иметь будущим первоклассникам. Как правило, родители более старших детей уже знают по опыту, что понадобится, но свериться с этими списками всё равно не будет лишним.
Удивительно, но у разных школ эти перечни могут сильно отличаться. По словам учителей, точно предугадать, что именно и в каком количестве потребуется для ребенка, — невозможно. В любом случае в период ажиотажного спроса можно закупить совсем немного канцелярских товаров, а остальное докупить в течение года по необходимости по более низким ценам.
Что советуют родители
Опытные родители, глядя на список от школы, сразу замечают, что в него надо добавить.
— Я бы добавила обложки на тетради и учебники, иначе всё это быстро придет в непотребный вид, — говорит Ольга, мама будущих восьмиклассника и первоклассницы. — Но только предостерегла бы от покупки обложек не учебники заранее. Дождитесь, пока учебники выдадут — они могут быть разных и нестандартных размеров.
Отец троих детей — будущего первоклассника и двух восьмиклассников — Кирилл рассказал, что уже потратил на сборы младшего в школу примерно 25 тысяч рублей. И это при том, что купил он еще не всё: самое масштабное и дорогое приобрел заранее, еще до пиковых цен, а на последний момент оставил только мелочевку.
— Я купил заранее школьную форму, обувь на улицу, сменку и спортивную форму на физкультуру. Не хочется потом в спешке бегать, да и толпы, конечно, будут, — здраво рассуждает Кирилл.
Наталия, мама троих детей, двое из которых — школьники, рассказывает, что одними из самых важных покупок к школе считает гаджеты для связи.
— У обоих старших детей с первого класса были и телефоны, и смарт-часы. И у младшей, когда она в следующем году пойдет в школу, так же будет, — рассказывает Наталия. — Это подстраховка, потому что либо одно, либо другое теряется, где-нибудь забывается, разряжается, в портфеле на другом конце двора валяется... И, например, на прогулку удобнее брать часы, чтобы телефон в карман не пихать. А в школу удобнее телефон, чтобы лежал в портфеле и не отвлекал.
Что советует финансовый эксперт
Финансовый эксперт Александр Патешман уже рассказывал нам, как сэкономить на покупке ранца для школьника, а теперь поделился лайфхаками про закупку всего остального.
— Если заранее подготовиться к учебному году не удалось, не стоит сейчас покупать всё в период большого спроса. Посмотрите, что осталось с прошлого года, напишите список тех вещей, которые понадобятся в первый месяц, и купите только их, — говорит Александр Патешман. — Плюс попробуйте посмотреть на сайтах частных объявлений: многие уже купили то, что не подошло их детям, и теперь продают новые вещи по выгодным для вас ценам.
Кроме того, эксперт советует оплачивать школьные товары только по картам с кешбэком, заранее сверившись, в каком из ваших банков самые выгодные условия возврата денег за покупки в нужной вам категории — часто банки подгадывают сезонные категории повышенного кешбэка именно под высокий спрос. Также можно искать в интернете промокоды для нужных вам сайтов — по ним можно урвать скидку до 50%, уверяет Александр Патешман.