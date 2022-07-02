«Даже вальс станцевать не с кем». В школе устроили праздник для единственного выпускника
Антон Кушнов два года учился в полном одиночестве
Антон Кушнов из Висима Свердловской области — единственный выпускник поселковой школы. В одиночестве он учился два года: после девятого все одноклассники разбежались по колледжам и техникумам, а парень остался — нацелился на университет.
— Мы сегодня белую рубашку не стали надевать, — говорит мама Антона, в последний раз собирая сына в школу. — И ленту выпускника тоже. У нас лежит дома, но не захотелось доставать. И так, поди, понятно, кто выпускник. Если честно, мы вообще не хотели никакого праздника: думали, получит аттестат, да и всё. Но в школе решили торжественно всё сделать.
На праздник Антон захватил гитару. Недавно он закончил музыкальную школу и подготовил для учителей выступление — прощальный аккорд вместо традиционного вальса.
— Даже танцевать не с кем, буду играть на гитаре. На выпускном будут только учителя, все два года я с ними был один на один в классе. То есть, представляете, списать совсем не у кого, — вспоминает Антон. — А еще ты идешь на урок и точно знаешь, что тебя вызовут к доске, ведь больше некого. Поэтому к урокам всегда приходилось хорошенько готовиться. Не похалявишь.
Нехватку общения в школе мальчишке компенсировали братья и сестры. У Антона их пятеро, а у мамы — медаль за материнскую доблесть. Надежда Михайловна говорит, что за время учебы сына не пропускала ни одного собрания и даже избиралась председателем родительского комитета — правда, только на один год.
— С родкомитетом очень смешно вышло. Первый год у нас папа был председателем, я просто в составе. А на другой год мы поменялись для разнообразия, — смеется Надежда Михайловна. — Кстати, на шторы мы не сдавали ни разу. У нас в школе как-то это не принято. А еще сэкономили на репетиторах, ни копейки не потратили на них. Зачем, если и так индивидуально учится?
На праздник к единственному выпускнику поселка пришли не только учителя, но и представители местной администрации. Все подготовили для Антона подарки и торжественную речь. Классный руководитель расплакалась, произнося свой спич. За годы учебы тет-а-тет она здорово привязалась к мальчишке.
— Очень переживаю, родным уже стал ученик. Во время такого обучения знаний он, конечно, больше получил, потому что это работа уже индивидуальная. Всё внимание одному ученику, — рассказала педагог Елена Ейде. — Он молодец, что сразу определился с будущей профессией, и уже с десятого класса мы готовили его к ЕГЭ по определенным предметам, которые ему нужны при поступлении.
Для местных педагогов это не первый опыт: из висимской школы и раньше выпускали одиннадцатиклассников-одиночек. Нынешний выпускник закончил учебу ударно, пятерок у него больше, чем четверок. Он уже получил первые результаты ЕГЭ: математику и русский сдал на 70 баллов. Осталось дождаться итогов по информатике — и можно подавать документы в вуз,
— Я хочу поступать на прикладную информатику, на бюджетное отделение. Надеюсь, что наберу проходной балл в УрФУ. Если нет — буду рассматривать запасные варианты, — поделился своими планами Антон.
На прощание он исполнил свой музыкальный сюрприз — сыграл мелодию из «Гарри Поттера».
Посмотрите также, как прошел выпускной в элитной гимназии Екатеринбурга. Там дети тоже устроили концерт для педагогов — правда, репертуар подвергся цензуре. Пару песен детям не разрешили исполнять из-за слов «граната» и «убивают». За школьников вступился свердловский губернатор, он попросил хотя бы в праздник дать детям петь то, что они хотят.
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