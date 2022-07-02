«Даже вальс станцевать не с кем». В школе устроили праздник для единственного выпускника

Антон Кушнов из Висима Свердловской области — единственный выпускник поселковой школы. В одиночестве он учился два года: после девятого все одноклассники разбежались по колледжам и техникумам, а парень остался — нацелился на университет.



— Мы сегодня белую рубашку не стали надевать, — говорит мама Антона, в последний раз собирая сына в школу. — И ленту выпускника тоже. У нас лежит дома, но не захотелось доставать. И так, поди, понятно, кто выпускник. Если честно, мы вообще не хотели никакого праздника: думали, получит аттестат, да и всё. Но в школе решили торжественно всё сделать.