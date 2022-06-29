«Учителя — заложники ситуации»: школьник, который написал ЕГЭ по математике на
100 баллов, откровенно рассказал о недостатках образования
Саша Бабин считает, что система подготовки к единому госэкзамену не работает
Выпускник красноярской школы
Самый умный молодой математик Красноярского края живет с родителями и старшим братом в обычной панельке. В его небольшой комнате всё по-мужски лаконично: стеллажи с книгами, на которых отдельная полка отведена учебникам и пособиям по математике, геометрии и информатике. Под накидкой от пыли прячется синтезатор — Саша в свободное время занимается музыкой. На ноутбуке открыт исходный код — программирование Александра тоже очень интересует.
Единственный краевой стобалльник по математике только что вернулся с образовательной смены в «Сириусе». Это сочинский центр поддержки одаренных детей на базе Олимпийского парка.
Про свой выдающийся результат на ЕГЭ Саша узнал именно там. Был рад, конечно, но особо не удивился.
— Я вообще не готовился к экзамену, не открывал эти пособия, хотя мама мне купила пару решебников специально перед ЕГЭ. Я просто всю свою жизнь учил математику и, когда пришел на экзамен, знал, что там будет планиметрия, стереометрия. Мне эти разделы геометрии уже интуитивно понятны. Я знал пару лемм, задания через них легко решались, — рассказал Александр.
К ЕГЭ у математического вундеркинда вообще довольно критическое отношение. По словам парня, подход к этому экзамену должен быть в корне другой.
— ЕГЭ мне не нравится тем, что варианты очень похожи друг на друга из года в год. И, соответственно, у людей складывается ложная стратегия подготовки к нему — это натаскивание. Из-за этого, кстати, ЕГЭ чаще всего и осуждают. Я смотрю на образовавшуюся систему: мои одноклассники не старались выучить разделы математики, они готовятся, условно, решить задачу под номером 15. Эта стратегия — тупиковая! Да, вы сдали ЕГЭ на отлично, поступили в вуз на бюджет, но знаний-то нет, придется всему учиться заново, — считает выпускник.
Математику Александр полюбил в раннем детстве. Когда играл в компьютерные игры, его часто посещала мысль: хочу писать собственные игры с моими правилами! А еще подгонял себя тем, что станет программистом и начнет зарабатывать много денег. Но ведь для этого сначала нужно выучить базу.
Чем больше увлекался, тем дальше в сторону отходила денежная мотивация. Саша начал находить в науке свою красоту и глубину. Оказалось, что математические головоломки могут быть интереснее компьютерных игр.
— В школе вообще неинтересно преподают математику, — рассказывает Александр. — Тебе дают правила и объясняют, как посчитать. Нужно просто запомнить эту информацию. А ведь самое интересное в этой науке — это решение задач путем собственных идей! Тебе эту идею никто не подскажет, ты ее придумываешь, решаешь головоломку, а решение можно еще дальше использовать как-то, и это уже прикольно.
Саша решил для себя и договорился с родителями, что не будет ориентироваться на школьные оценки.
— Ожидание пятерок только давит психологически. А я хочу получать кайф от решения задач, ни на что не оглядываясь, — говорит единственный региональный стобалльник.
Уровень, на котором преподают точные науки в Красноярске, Александра тоже не устраивает. Он считает, что в работе школьных учителей слишком много формализма и ориентирования на успешную сдачу ЕГЭ учениками, за что педагоги получают прибавку к зарплате.
— Можно, конечно, сказать, что они не учат математике, не учат предметам, но учителя же просто заложники ситуации! Что педагогам еще остается, если их самих оценивают по результату ЕГЭ их учеников. Но есть, конечно, и прекрасные педагоги.
Еще будучи второклассником, Саша начал участвовать в олимпиадах: сначала были муниципальные турниры, где он в первый раз почувствовал дух соревнований. В восьмом классе он попробовал себя в региональных олимпиадах.
— Я в тот же год понял, что в крае мне соревноваться не круто, потому что тогда я без труда взял первое место на олимпиаде имени Леонарда Эйлера, выиграл золото на олимпиаде «Максвелл», по информатике тоже занял первое место, причем писал за девятый класс. Я подумал, что надо стремиться на Всероссийскую олимпиаду школьников, а потом уже мои наполеоновские планы по экспоненте побежали до международного уровня, — вспоминает он.
Несколько лет Саша числился кандидатом в сборную России по информатике, но даже в этом статусе побеждал в международных турнирах. В августе 2022 года он готовится поучаствовать в самой престижной мировой олимпиаде по информатике уже в составе сборной. Правда, из-за спецоперации и последовавших за ней санкций выступать ребята будут без флага. По словам Саши, самыми сильными конкурентами россиян там будут команды из США и Китая.
— Если хочется заниматься наукой или просто иметь глубокие знания по предмету, олимпиада — это единственный путь, — уверен юный математик. — К тому же есть набор вузов, в которые практически невозможно поступить без олимпиад. Например, в Высшую школу экономики в прошлом году никто по результатам ЕГЭ не поступил, туда был конкурс среди олимпиадников. Ну а лично для меня олимпиады — это удовлетворение амбиций. Каждый человек хочет быть особенным, и я не исключение.
Сейчас Саша не только участвует в отборах на международные олимпиады, но и сам придумывает и отправляет задачи на Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode. По его словам, за каждое эксклюзивное задание, написанное для олимпиады, можно получить от
При своих выдающихся способностях парень мало чем отличается по образу жизни от сверстников с более низким баллом в аттестате. Он, как и все зумеры, любит аниме и однажды напрочь забыл про математику, когда запоем смотрел все четыре сезона «Атаки титанов». Также может поиграть в компьютерные игры или сутки напролет серфить соцсети.
— У меня были моменты, в которые я примерно на месяц забывал про науку. Иначе говоря, деградировал. Ну естественно, это пагубно влияло на меня. Но и по режиму я жить и учиться не могу. Я вообще такой человек — если нашел какое-то занятие, даже если не очень в нем преуспеваю, отдаю этому занятию всего себя и больше ничем не занимаюсь, — признаётся Александр.
Что делать после окончания школы, парень уже решил. Вопреки расхожему мнению, что вся умная молодежь стремится за границу и пополняет статистику «утечки мозгов», у Александра есть четкий план на учебу и работу в России.
— В России есть достойные вузы. На олимпиадных сборах я общался со старшими коллегами, которые гораздо умнее меня, они учились и работают здесь, у нас. Глядя на них, я убедился, что в стране есть возможности для развития, причем это может быть бесплатно и на это есть гарантии, — уверен он.
Саша хочет поступить в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук, который ВШЭ организовала совместно с «Яндексом». До начала спецоперации студенты этого факультета нередко стажировались за рубежом, например в корпорации Google, а также в различных китайских технологических компаниях.
— Скорее всего, теперь это не очень реально, — комментирует Александр. — В любом случае образ заграницы у меня не особо идеализирован. Да, многие любят говорить о проблемах в России и говорят, что их нет на Западе. Если бы я обладал большей информацией, как там живется, если бы у меня там родственники жили, знакомые были бы там, то я бы, может быть, и думал об эмиграции. Но пока что для меня это черный ящик, зачем его открывать?
Однако из родного Красноярского края Александр всё же планирует уехать в Москву в поисках образовательных возможностей и перспектив. Его мечта сейчас — стать педагогом, но жизнь — не математический алгоритм, и как всё сложится в будущем, трудно спрогнозировать.