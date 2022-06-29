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«Учителя — заложники ситуации»: школьник, который написал ЕГЭ по математике на 100 баллов, откровенно рассказал о недостатках образования

Саша Бабин считает, что система подготовки к единому госэкзамену не работает

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Парень признаётся, что совсем не готовился к ЕГЭ

Парень признаётся, что совсем не готовился к ЕГЭ

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Выпускник красноярской школы № 149 Александр Бабин единственный во всём крае сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Как он сам говорит, справиться с этой задачей ему было нетрудно. Решал он и посложнее. Саша — многократный участник, призер и победитель Всероссийской олимпиады школьников, а также победитель международных турниров по информатике. Корреспонденты NGS24.RU с трудом поймали олимпиадника между сменами в образовательных центрах для одаренных детей и узнали его мнение о системе образования.

Самый умный молодой математик Красноярского края живет с родителями и старшим братом в обычной панельке. В его небольшой комнате всё по-мужски лаконично: стеллажи с книгами, на которых отдельная полка отведена учебникам и пособиям по математике, геометрии и информатике. Под накидкой от пыли прячется синтезатор — Саша в свободное время занимается музыкой. На ноутбуке открыт исходный код — программирование Александра тоже очень интересует.

Единственный краевой стобалльник по математике только что вернулся с образовательной смены в «Сириусе». Это сочинский центр поддержки одаренных детей на базе Олимпийского парка.

Саша любит не только прикладную математику, но и информатику

Саша любит не только прикладную математику, но и информатику

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Про свой выдающийся результат на ЕГЭ Саша узнал именно там. Был рад, конечно, но особо не удивился.

— Я вообще не готовился к экзамену, не открывал эти пособия, хотя мама мне купила пару решебников специально перед ЕГЭ. Я просто всю свою жизнь учил математику и, когда пришел на экзамен, знал, что там будет планиметрия, стереометрия. Мне эти разделы геометрии уже интуитивно понятны. Я знал пару лемм, задания через них легко решались, — рассказал Александр.

К ЕГЭ у математического вундеркинда вообще довольно критическое отношение. По словам парня, подход к этому экзамену должен быть в корне другой.

— ЕГЭ мне не нравится тем, что варианты очень похожи друг на друга из года в год. И, соответственно, у людей складывается ложная стратегия подготовки к нему — это натаскивание. Из-за этого, кстати, ЕГЭ чаще всего и осуждают. Я смотрю на образовавшуюся систему: мои одноклассники не старались выучить разделы математики, они готовятся, условно, решить задачу под номером 15. Эта стратегия — тупиковая! Да, вы сдали ЕГЭ на отлично, поступили в вуз на бюджет, но знаний-то нет, придется всему учиться заново, — считает выпускник.

В копилке красноярца — несколько золотых медалей

В копилке красноярца — несколько золотых медалей

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Математику Александр полюбил в раннем детстве. Когда играл в компьютерные игры, его часто посещала мысль: хочу писать собственные игры с моими правилами! А еще подгонял себя тем, что станет программистом и начнет зарабатывать много денег. Но ведь для этого сначала нужно выучить базу.

Чем больше увлекался, тем дальше в сторону отходила денежная мотивация. Саша начал находить в науке свою красоту и глубину. Оказалось, что математические головоломки могут быть интереснее компьютерных игр.

— В школе вообще неинтересно преподают математику, — рассказывает Александр. — Тебе дают правила и объясняют, как посчитать. Нужно просто запомнить эту информацию. А ведь самое интересное в этой науке — это решение задач путем собственных идей! Тебе эту идею никто не подскажет, ты ее придумываешь, решаешь головоломку, а решение можно еще дальше использовать как-то, и это уже прикольно.

Всероссийская олимпиада школьников — отличная возможность найти друзей по интересам и перенять опыт ребят из других регионов страны

Всероссийская олимпиада школьников — отличная возможность найти друзей по интересам и перенять опыт ребят из других регионов страны

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Саша решил для себя и договорился с родителями, что не будет ориентироваться на школьные оценки.

— Ожидание пятерок только давит психологически. А я хочу получать кайф от решения задач, ни на что не оглядываясь, — говорит единственный региональный стобалльник.

Уровень, на котором преподают точные науки в Красноярске, Александра тоже не устраивает. Он считает, что в работе школьных учителей слишком много формализма и ориентирования на успешную сдачу ЕГЭ учениками, за что педагоги получают прибавку к зарплате.

— Можно, конечно, сказать, что они не учат математике, не учат предметам, но учителя же просто заложники ситуации! Что педагогам еще остается, если их самих оценивают по результату ЕГЭ их учеников. Но есть, конечно, и прекрасные педагоги.

Саша посещал дополнительные занятия

Саша посещал дополнительные занятия

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Еще будучи второклассником, Саша начал участвовать в олимпиадах: сначала были муниципальные турниры, где он в первый раз почувствовал дух соревнований. В восьмом классе он попробовал себя в региональных олимпиадах.

— Я в тот же год понял, что в крае мне соревноваться не круто, потому что тогда я без труда взял первое место на олимпиаде имени Леонарда Эйлера, выиграл золото на олимпиаде «Максвелл», по информатике тоже занял первое место, причем писал за девятый класс. Я подумал, что надо стремиться на Всероссийскую олимпиаду школьников, а потом уже мои наполеоновские планы по экспоненте побежали до международного уровня, — вспоминает он.

Несколько лет Саша числился кандидатом в сборную России по информатике, но даже в этом статусе побеждал в международных турнирах. В августе 2022 года он готовится поучаствовать в самой престижной мировой олимпиаде по информатике уже в составе сборной. Правда, из-за спецоперации и последовавших за ней санкций выступать ребята будут без флага. По словам Саши, самыми сильными конкурентами россиян там будут команды из США и Китая.

— Если хочется заниматься наукой или просто иметь глубокие знания по предмету, олимпиада — это единственный путь, — уверен юный математик. — К тому же есть набор вузов, в которые практически невозможно поступить без олимпиад. Например, в Высшую школу экономики в прошлом году никто по результатам ЕГЭ не поступил, туда был конкурс среди олимпиадников. Ну а лично для меня олимпиады — это удовлетворение амбиций. Каждый человек хочет быть особенным, и я не исключение.

Еще одна медаль в копилке умника

Еще одна медаль в копилке умника

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Сейчас Саша не только участвует в отборах на международные олимпиады, но и сам придумывает и отправляет задачи на Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode. По его словам, за каждое эксклюзивное задание, написанное для олимпиады, можно получить от 10 тысяч рублей.

При своих выдающихся способностях парень мало чем отличается по образу жизни от сверстников с более низким баллом в аттестате. Он, как и все зумеры, любит аниме и однажды напрочь забыл про математику, когда запоем смотрел все четыре сезона «Атаки титанов». Также может поиграть в компьютерные игры или сутки напролет серфить соцсети.

— У меня были моменты, в которые я примерно на месяц забывал про науку. Иначе говоря, деградировал. Ну естественно, это пагубно влияло на меня. Но и по режиму я жить и учиться не могу. Я вообще такой человек — если нашел какое-то занятие, даже если не очень в нем преуспеваю, отдаю этому занятию всего себя и больше ничем не занимаюсь, — признаётся Александр.

Что делать после окончания школы, парень уже решил. Вопреки расхожему мнению, что вся умная молодежь стремится за границу и пополняет статистику «утечки мозгов», у Александра есть четкий план на учебу и работу в России.

— В России есть достойные вузы. На олимпиадных сборах я общался со старшими коллегами, которые гораздо умнее меня, они учились и работают здесь, у нас. Глядя на них, я убедился, что в стране есть возможности для развития, причем это может быть бесплатно и на это есть гарантии, — уверен он.

Саша хочет поступить в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук, который ВШЭ организовала совместно с «Яндексом». До начала спецоперации студенты этого факультета нередко стажировались за рубежом, например в корпорации Google, а также в различных китайских технологических компаниях.

— Скорее всего, теперь это не очень реально, — комментирует Александр. — В любом случае образ заграницы у меня не особо идеализирован. Да, многие любят говорить о проблемах в России и говорят, что их нет на Западе. Если бы я обладал большей информацией, как там живется, если бы у меня там родственники жили, знакомые были бы там, то я бы, может быть, и думал об эмиграции. Но пока что для меня это черный ящик, зачем его открывать?

Однако из родного Красноярского края Александр всё же планирует уехать в Москву в поисках образовательных возможностей и перспектив. Его мечта сейчас — стать педагогом, но жизнь — не математический алгоритм, и как всё сложится в будущем, трудно спрогнозировать.

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