«Учителя — заложники ситуации»: школьник, который написал ЕГЭ по математике на 100 баллов, откровенно рассказал о недостатках образования

Про свой выдающийся результат на ЕГЭ Саша узнал именно там. Был рад, конечно, но особо не удивился.



— Я вообще не готовился к экзамену, не открывал эти пособия, хотя мама мне купила пару решебников специально перед ЕГЭ. Я просто всю свою жизнь учил математику и, когда пришел на экзамен, знал, что там будет планиметрия, стереометрия. Мне эти разделы геометрии уже интуитивно понятны. Я знал пару лемм, задания через них легко решались, — рассказал Александр.

К ЕГЭ у математического вундеркинда вообще довольно критическое отношение. По словам парня, подход к этому экзамену должен быть в корне другой.