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«Школьных знаний катастрофически не хватает». Репетиторы — о том, как успешно сдать ЕГЭ

До экзаменов осталась всего пара месяцев

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Школьники теряют «золотые» баллы, отказываясь от сложных заданий во второй части

Школьники теряют «золотые» баллы, отказываясь от сложных заданий во второй части

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Школьники изо всех сил готовятся к ЕГЭ — 21 марта начался досрочный период сдачи, а уже 26 мая пройдут первые экзамены по географии, литературе и химии. E1.RU пообщался с репетиторами и учителями по русскому языку и математике о том, как набрать больше баллов и какие правила стоит повторить детям.

Запомните, а лучше сохраните себе эту картинку

Запомните, а лучше сохраните себе эту картинку

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Математика


Как объясняет частный преподаватель математики Наталья Певнева, по-хорошему к экзамену стоит начать готовиться за год, то есть еще в 10-м классе. Если же вы начали поздно, нужно заниматься как минимум два раза в неделю по два часа.

— Те, кто начинает подготовку в 11-м классе, постоянно нервничают, — говорит Наталья Певнева. — Нужно заниматься часто, пропустить можно только в случае смерти. Конечно, это шутка, но такова реальность. Если вы рассчитываете на 80–90 баллов, нужно уметь решать задания во второй части: экономическую задачу, уравнения, геометрическую задачу, а также последнее — олимпиадное задание. Не надо его бояться, 18-я задача часто дается детям легко, хоть и не входит в школьную программу.

Последняя задача дает много баллов, даже если решить ее частично. По словам репетитора, если ребенок два-три раза проработал задание, то сможет решить его и на ЕГЭ. Для этого нужно сделать упор на геометрическую и арифметическую прогрессии, теорию чисел и вероятности. Но объяснять эти правила в школе вряд ли будут.

— Школьных знаний катастрофически не хватает, — считает репетитор. — Это очень легко объяснить. ЕГЭ — это экзамен для поступления в вуз, а там нужны люди, способные учиться самостоятельно, и это правильно. Хоть школа сейчас и заточена на самообразование, но классы по 40 человек, отмена уроков, онлайн — всё это негативно влияет на умение детей учиться.

По мнению Натальи, к репетитору стоит пойти для того, чтобы оценить способности ребенка и написать пробный экзамен. Так, за полгода улучшить свой результат на 20–30 баллов вполне реально, если ребенок не будет бездельничать.

Несколько советов для подготовки к экзамену по математике:

  • Изучайте дополнительные материалы в интернете (тесты, видеоуроки, объяснения по задачам);
  • Занимайтесь не реже двух раз в неделю, по два часа;
  • Не бойтесь решать задачи олимпиадного уровня и задания во второй части — они приносят много баллов.

Русский язык


В экзамене по русскому языку очень много ловушек на исключения и словарные слова. Как рассказала E1.RU учительница русского языка и литературы, репетитор Ольга Малышева, из года в год ЕГЭ меняется, а вот школьные учебники — нет.

— Часть слов, которые мы считали проверяемыми, перешли в разряд словарных. Например, долина. Мы проверяли это слово так: «долина — дол», как у Пушкина. Поэтому нужно брать пособия от авторов заданий ЕГЭ (например, Ирины Цыбулько. — Прим. ред.), решать их, опираясь на указанные в конце ответы, отрабатывать их формулировки, — уверена учительница.

Все слова с неясными значениями нужно выписывать и запоминать, развешивать по квартире на стикерах или бумажках. Ежедневно прочитывать ударения, чтобы зрительная память заострялась, и над каждой работой нужно делать работу над ошибками, — подытожила Ольга Малышева.

Бывают и такие ловушки: в задании, где нужно выбрать слово с проверяемой гласной в корне, попадаются слова, где одна из букв проверяемая, а вторая — нет.

— Надо держать в голове, что если два слова стоят словарные, то третье автоматически тоже словарное. Если два слова с проверяемой гласной в корне, то третье — тоже, — посоветовала Ольга Малышева.

Решайте задания от авторов ЕГЭ и повторяйте все исключения — вот секрет успеха

Решайте задания от авторов ЕГЭ и повторяйте все исключения — вот секрет успеха

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Изменилось и последнее задание — сочинение. Теперь школьникам не нужно доказывать актуальность заявленной проблемы, зато нужно знать стилистические приемы и понимать, соответствуют они тексту или нет.

— Авторы пособий берут проблемы на поверхности, а мы на литературе берем глубоко. Думающие дети заявляют фундаментальные проблемы, которых нет в перечне с ответами, — и всё, это ноль баллов, — добавила учительница.

При этом новая, более структурированная форма сочинения, наоборот, помогает детям сдать экзамен.

— Интуитивно писать экзамен сложнее, а если есть жесткий шаблон и ты следуешь ему, значит, есть определенная гарантия, но этот шаблон надо отрабатывать, — уверена Ольга Малышева. — Если человек понимает, о чем он пишет, то этот шаблон ему помогает. Современные требования делают сочинение очень структурированным. Это не делает его легче, но оно позволяет логически и аргументированно мыслить.

Несколько советов для подготовки к экзамену по русскому языку:

  • Обязательно повторите редкие средства связи, определительные местоимения, словарные слова, правила проверяемой гласной в корне, сложные фразеологизмы, лексику, орфограммы;
  • Сложные правила выпишите на бумагу и перечитывайте каждый день;
  • Делайте работу над ошибками;
  • Занимайтесь по 1,5–2 часа дважды в неделю. Чем чаще — тем лучше.

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