«Школьных знаний катастрофически не хватает». Репетиторы — о том, как успешно сдать ЕГЭ

Школьники изо всех сил готовятся к ЕГЭ — 21 марта начался досрочный период сдачи, а уже 26 мая пройдут первые экзамены по географии, литературе и химии. E1.RU пообщался с репетиторами и учителями по русскому языку и математике о том, как набрать больше баллов и какие правила стоит повторить детям.
Математика
Как объясняет частный преподаватель математики Наталья Певнева, по-хорошему к экзамену стоит начать готовиться за год, то есть еще в
— Те, кто начинает подготовку в
Последняя задача дает много баллов, даже если решить ее частично. По словам репетитора, если ребенок два-три раза проработал задание, то сможет решить его и на ЕГЭ. Для этого нужно сделать упор на геометрическую и арифметическую прогрессии, теорию чисел и вероятности. Но объяснять эти правила в школе вряд ли будут.
— Школьных знаний катастрофически не хватает, — считает репетитор. — Это очень легко объяснить. ЕГЭ — это экзамен для поступления в вуз, а там нужны люди, способные учиться самостоятельно, и это правильно. Хоть школа сейчас и заточена на самообразование, но классы по 40 человек, отмена уроков, онлайн — всё это негативно влияет на умение детей учиться.
По мнению Натальи, к репетитору стоит пойти для того, чтобы оценить способности ребенка и написать пробный экзамен. Так, за полгода улучшить свой результат на 20–30 баллов вполне реально, если ребенок не будет бездельничать.
Несколько советов для подготовки к экзамену по математике:
- Изучайте дополнительные материалы в интернете (тесты, видеоуроки, объяснения по задачам);
- Занимайтесь не реже двух раз в неделю, по два часа;
- Не бойтесь решать задачи олимпиадного уровня и задания во второй части — они приносят много баллов.
Русский язык
В экзамене по русскому языку очень много ловушек на исключения и словарные слова. Как рассказала E1.RU учительница русского языка и литературы, репетитор Ольга Малышева, из года в год ЕГЭ меняется, а вот школьные учебники — нет.
— Часть слов, которые мы считали проверяемыми, перешли в разряд словарных. Например, долина. Мы проверяли это слово так: «долина — дол», как у Пушкина. Поэтому нужно брать пособия от авторов заданий ЕГЭ (например, Ирины Цыбулько. — Прим. ред.), решать их, опираясь на указанные в конце ответы, отрабатывать их формулировки, — уверена учительница.
Все слова с неясными значениями нужно выписывать и запоминать, развешивать по квартире на стикерах или бумажках. Ежедневно прочитывать ударения, чтобы зрительная память заострялась, и над каждой работой нужно делать работу над ошибками, — подытожила Ольга Малышева.
Бывают и такие ловушки: в задании, где нужно выбрать слово с проверяемой гласной в корне, попадаются слова, где одна из букв проверяемая, а вторая — нет.
— Надо держать в голове, что если два слова стоят словарные, то третье автоматически тоже словарное. Если два слова с проверяемой гласной в корне, то третье — тоже, — посоветовала Ольга Малышева.
Изменилось и последнее задание — сочинение. Теперь школьникам не нужно доказывать актуальность заявленной проблемы, зато нужно знать стилистические приемы и понимать, соответствуют они тексту или нет.
— Авторы пособий берут проблемы на поверхности, а мы на литературе берем глубоко. Думающие дети заявляют фундаментальные проблемы, которых нет в перечне с ответами, — и всё, это ноль баллов, — добавила учительница.
При этом новая, более структурированная форма сочинения, наоборот, помогает детям сдать экзамен.
— Интуитивно писать экзамен сложнее, а если есть жесткий шаблон и ты следуешь ему, значит, есть определенная гарантия, но этот шаблон надо отрабатывать, — уверена Ольга Малышева. — Если человек понимает, о чем он пишет, то этот шаблон ему помогает. Современные требования делают сочинение очень структурированным. Это не делает его легче, но оно позволяет логически и аргументированно мыслить.
Несколько советов для подготовки к экзамену по русскому языку:
- Обязательно повторите редкие средства связи, определительные местоимения, словарные слова, правила проверяемой гласной в корне, сложные фразеологизмы, лексику, орфограммы;
- Сложные правила выпишите на бумагу и перечитывайте каждый день;
- Делайте работу над ошибками;
- Занимайтесь по 1,5–2 часа дважды в неделю. Чем чаще — тем лучше.