«Школьных знаний катастрофически не хватает». Репетиторы — о том, как успешно сдать ЕГЭ

Последняя задача дает много баллов, даже если решить ее частично. По словам репетитора, если ребенок два-три раза проработал задание, то сможет решить его и на ЕГЭ. Для этого нужно сделать упор на геометрическую и арифметическую прогрессии, теорию чисел и вероятности. Но объяснять эти правила в школе вряд ли будут.



— Школьных знаний катастрофически не хватает, — считает репетитор. — Это очень легко объяснить. ЕГЭ — это экзамен для поступления в вуз, а там нужны люди, способные учиться самостоятельно, и это правильно. Хоть школа сейчас и заточена на самообразование, но классы по 40 человек, отмена уроков, онлайн — всё это негативно влияет на умение детей учиться.

