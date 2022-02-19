За какое время остынет труп? Школьники получили необычное задание на уроке биологии

О необычном задании, которое получил восьмиклассник из Тобольска, рассказал его отец. Он разместил фотографию примера в соцсетях. Задача была предложена ученикам средней школы № 5 для решения в качестве домашнего задания по биологии. Восьмиклассники изучают тему «Терморегуляции организма». Условия звучат следующим образом:

— В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?