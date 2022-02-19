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За какое время остынет труп? Школьники получили необычное задание на уроке биологии

Задачкой поделился отец одного из учеников

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На уроке биологии ученики рассчитывали температуру остывающего тела

На уроке биологии ученики рассчитывали температуру остывающего тела

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О необычном задании, которое получил восьмиклассник из Тобольска, рассказал его отец. Он разместил фотографию примера в соцсетях. Задача была предложена ученикам средней школы № 5 для решения в качестве домашнего задания по биологии. Восьмиклассники изучают тему «Терморегуляции организма». Условия звучат следующим образом:

— В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?

Как пояснила директор школы Светлана Терентьева, такой пример действительно был задан восьмиклассникам по биологии. В силу недавних трагических случаев в Тюменской области, где после падения с высоты погибли несколько подростков, условия задачи смутили и самого директора. Задачку учитель биологии взяла из учебника по криминалистике. По словам руководителя учреждения, педагог предварительно проконсультировалась с практикующим психологом и получила ответ, что психологической нагрузки для 15-летних подростков эта задача не несет, потому что в этом возрасте у подростков сформировано понимание смерти и ее необратимости.

— Задача эта — профориентационного характера, по криминалистике. Она развивает несколько направлений — это научная, математическая и функциональная грамотность. Конкретно функциональная грамотность — это способность человека использовать знания для решения жизненных задач. Задания на функциональную грамотность применяются в каждом предмете во всех российских школах. Также всего было предложено три примера на выбор, но я считаю, что этот дети будут решать с большим интересом, потому что он вызывает познавательный интерес, — отметила директор Тобольской средней общеобразовательной школы № 5 Светлана Терентьева.

Как рассказала руководитель учреждения, многим подросткам такая задача понравилась. Некоторые подошли к решению настолько скрупулезно, что вычислили время вплоть до минуты.

С директором школы не согласны в департаменте образования Тюменской области.

— Я уверяю, что в курсе «Терморегуляция тела» по биологии есть другие примеры, задачи прикладного назначения и функциональной грамотности. Они не менее успешно помогают усваивать материал. Поэтому это сегодня недопустимо. С педагогом будет проведена работа, в том числе на предмет его права как учителя использовать те или иные дополнительные материалы к основной образовательной программе. Вопрос будет рассмотрен на уровне педагогического совета школы, — объяснил официальную позицию руководитель департамента Алексей Райдер.

Тем временем домашнее задание по биологии высмеял Иван Ургант в своем шоу:

— Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Возмутительно! А с другой стороны, как детям учиться жизни? Решаешь задачи — и сразу понимаешь, как жить. Например: «Отец взял микрозаём под 140% годовых и перестал отдавать через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях: "Верни долг, мразь"?» Это же жизнь! Или задача: «Длина стола на переговорах — 64 метра. Через какое время собеседник услышит слово Bonjour?»

«Проблема не в обращении к теме смерти, а в подаче»

Кандидат философских наук, специалист по биоэтике Елена Брызгалина разделяет сомнения родителей.

Елена Брызгалина, кандидат философских наук, доцент, специалист по биоэтике, философским проблемам биологии и медицины, истории биологии и медицины, методологии науки.

— В образовании очень важен вопрос о целеполагании. Какой педагогический смысл в учебных действиях при решении этой задачи? При предложенной формулировке биологические знания уходят на второй план, а цель — нахождение алиби — выглядит как установка на уход от наказания. Язык — очень тонкая вещь, недопустима, по моему мнению, сама постановка вопроса в задаче: «На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно…».

Вполне можно была задать вопрос иначе: например, «как криминалистам определить время смерти человека?» Да, это более рутинно, но не перегревает обостренный и без того в этом возрасте интерес к сфере неизвестного, «страны, откуда ни один не возвращался».

А если установка педагога при такой задаче — возбудить любопытство, то эта цель вполне достижима другими способами, без обращения к криминальной сфере. Если цель — закрепление биологических знаний, то сомнительно, что именно фигурирующие в задаче факты являются критически важными для школьников. Если цель — профориентация, то выбор специализации по криминалистике, а не в юриспруденции в целом — очень локальная сфера, чтобы предлагать подобную задачу всем.

Проблема не в обращении к самой теме смерти. Проблема — в подаче темы. Смерть и умирания — очень тонкие с культурной точки зрения материи. Да, сегодня молодой человек слышит и видит в СМИ о смерти много, но если еще и в системе образования лишать смерть экзистенциального смысла, сводить факт смерти к биологии или криминалу, то это путь цинизма, разрушения фундаментальных оснований бытия общества. Тем более в подростковом возрасте, когда некорректно, грубо представленная тема может спровоцировать те формы интереса к смерти, которые необратимы для «трудного возраста». И мне понятно волнение родителей.

Здесь вы можете прочитать, как судмедэксперт, криминалист и студент, получивший 100 баллов по ЕГЭ по математике, подробно разобрали это задание для восьмиклассников.

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