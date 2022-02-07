Петербургская учительница уволилась после чтения Введенского и Хармса. В школе их назвали «врагами народа»

— Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью, — пишет учительница. — Я испугалась, как и тогда, в те времена, люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала: вдруг скандал, а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так.

— Серафима, почему вы решили рассказать о причине своего ухода из 168-й гимназии именно сегодня?



— Я посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных — «"Мамы больше не будет". Женщины ГУЛАГа». Мне стало очень стыдно, я даже заплакала. Я поняла, что очень подло поступаю. У меня был шанс вступиться за репрессированных, а я этого не сделала. Никакой личной обиды в отношении человека, который меня уволил, у меня нет, иначе я бы сразу предала ситуацию огласке. Я просто хочу, чтобы зло называлось по имени.



— А почему вы промолчали тогда, в декабре?



— Я полагала, что еще буду работать в школе, возможно, в какой-нибудь другой. И что, если я об этом расскажу, ни одна школа меня на работу не возьмет. Но за семь лет работы в разных школах я навидалась всякого и поняла, что школа как система не меняется. Когда я сама училась в Волгограде, я подвергалась буллингу. Я была другая, очень много читала и вызывала неприязнь у одноклассников. Никогда бы не подумала, что сама буду работать педагогом, но в какой-то момент я нашла в этом свое призвание.

