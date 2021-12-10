Президент РАН назвал событием года возвращение общества «Знание»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал одним из главных событий объявленного в России Года науки и технологий начало активной работы обновленного общества «Знание». Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что в задачи общества входит популяризация науки.
— [Одно из достижений Года науки] — это «реинкарнация» общества «Знание», — заявил Сергеев на конгрессе молодых ученых, который состоялся сегодня в парке науки и искусства «Сириус». — Это очень важно — доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. [Донесение] научной информации по-новому, интересно, захватывающе — это большое событие.
Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, указ о ее создании подписал Владимир Путин еще в 2015 году. Среди задач НКО популяризация науки, финансирование перспективных образовательных проектов, воспитание патриотизма и борьба с фальсификацией истории. Несмотря на то, что именно это НКО создано относительно недавно, само общество имеет обширную историю — оно было учреждено еще в 1947 году и действовало до 1991 года, занимаясь «распространением политических и научных знаний среди населения страны».