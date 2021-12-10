Президент РАН назвал событием года возвращение общества «Знание»

Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, указ о ее создании подписал Владимир Путин еще в 2015 году. Среди задач НКО популяризация науки, финансирование перспективных образовательных проектов, воспитание патриотизма и борьба с фальсификацией истории. Несмотря на то, что именно это НКО создано относительно недавно, само общество имеет обширную историю — оно было учреждено еще в 1947 году и действовало до 1991 года, занимаясь «распространением политических и научных знаний среди населения страны».

