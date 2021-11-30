Победители конкурса «Твой ход» получили по миллиону рублей на образование

Свою награду получат и учебные заведения, чьи студенты наиболее активно участвовали в конкурсе. 50 вузам, отправившим на финал наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей , которые можно будет направить на развитие университетов.

