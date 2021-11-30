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Победители конкурса «Твой ход» получили по миллиону рублей на образование

В конкурсе для студентов приняли участие более 560 тысяч человек

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Победителями стали 200 человек

Победителями стали 200 человек

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В России завершился конкурс «Твой ход», в котором приняли участие более 560 тысяч студентов. Победителями стали 200 человек — каждый из них получил по миллиону рублей, которые сможет потратить на оплату магистратуры в любом российском вузе. Если же обладатель миллиона поступит на бюджет, то деньги можно будет пустить на дополнительное образование, стажировки, научные работы или вложить в собственный бизнес. Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

— Все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие», — заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. — Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности.

Свою награду получат и учебные заведения, чьи студенты наиболее активно участвовали в конкурсе. 50 вузам, отправившим на финал наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие университетов.

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гранты для студентовобразованиестудентыСергей Кириенко
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