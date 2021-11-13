«Заделают ребенка в клубе и требуют алименты». Откровения юриста о клиентах, которые всех бесят

Люди не понимают, что с юристом, как с врачом, нужно быть предельно честным и давать максимально полную, правдивую и подробную информацию. Кто-то боится или стесняется, думая, что отнимает много времени, упускает детали, которые считает малосущественными. Но вполне вероятно, как раз они и имеют первостепенное значение.



Самое гнусное — когда пытаются скрыть какие-либо сведения намеренно. Когда приходишь в суд, оппонент предъявляет свои доказательства, и дело разворачивается диаметрально.



Надо слушать астрологов!

Была одна дамочка, которая проконсультировалась с астрологом и настаивала, что в суд нужно выйти до такого-то числа, только тогда мы выиграем. Потому что, условно говоря, Марс в какой-то там фазе.



Другая женщина хотела оспорить завещание отца, который всё завещал брату. Она утверждала, что отец был зомбирован, и в качестве доказательства предлагала устроить сеанс спиритизма.



«Ну и пусть первый встречный платит алименты»

Девушки идут толпами, чтобы взыскать алименты не с отца ребенка, с которого брать нечего, а с того, с кем что-то было и у кого деньги есть.

