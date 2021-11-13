«Заделают ребенка в клубе и требуют алименты». Откровения юриста о клиентах, которые всех бесят

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.
Наш новый герой — юрист. Он честно рассказал о том, как раздражают клиенты, готовые судиться, если их обрызгали на улице, про девушек, требующих алименты с богатенького парня, которого видели раз в жизни, и про дилетантов, которые разводят на деньги.
«Да я на вас в суд подам!»
Бесят сутяжники. Это сущий кошмар! В основном это люди, которые насмотрелись американских фильмов и теперь за малейшее нарушение своих прав хотят идти в суд. Повод может быть любой — в бутылке молока оказалось не 1000 граммов, а 999, на ногу в троллейбусе наступили и не извинились, машина проехала по луже и обдала грязью. За это они хотят получить миллионы морального ущерба — прямо как в телевизоре.
Только в отечественном законодательстве ущерб может быть только материальным, а моральный — это про вред. Но они же насмотрелись телевизора, им виднее, как правильно.
И вот пенсионерка интересовалась, можно ли как-то покупателя заставить доплатить.
Платить эти клиенты не готовы — только после победы в суде согласны отдать какой-то процент с присужденного. Объяснить такому человеку, что вожделенные миллионы — недостижимая мечта и в лучшем случае он получит пару тысяч — та еще задача. Проще сразу назвать заградительную цену и попрощаться, и пусть этот человек в коридоре возмущается: «А вы такие же, как и все — вам только деньги нужны».
Сами угробят машину и пытаются всех обмануть
Бесят клиенты, которые пытаются что-то скрыть. Был случай, когда автолюбитель сам залил в двигатель абы какое масло, но утверждал, что обслуживался только в автосалоне. Мотор заклинило, вышли в суд... И экспертиза показала, что вины изготовителя автомобиля нет. Это не заводской дефект, а нарушение правил эксплуатации. Ох, сколько обид было!
Люди не понимают, что с юристом, как с врачом, нужно быть предельно честным и давать максимально полную, правдивую и подробную информацию. Кто-то боится или стесняется, думая, что отнимает много времени, упускает детали, которые считает малосущественными. Но вполне вероятно, как раз они и имеют первостепенное значение.
Самое гнусное — когда пытаются скрыть какие-либо сведения намеренно. Когда приходишь в суд, оппонент предъявляет свои доказательства, и дело разворачивается диаметрально.
Надо слушать астрологов!
Была одна дамочка, которая проконсультировалась с астрологом и настаивала, что в суд нужно выйти до такого-то числа, только тогда мы выиграем. Потому что, условно говоря, Марс в какой-то там фазе.
Другая женщина хотела оспорить завещание отца, который всё завещал брату. Она утверждала, что отец был зомбирован, и в качестве доказательства предлагала устроить сеанс спиритизма.
«Ну и пусть первый встречный платит алименты»
Девушки идут толпами, чтобы взыскать алименты не с отца ребенка, с которого брать нечего, а с того, с кем что-то было и у кого деньги есть.
Одна девушка вообще с парнем в туалете клуба сделала ребенка. Она даже имени его не знала (вроде как Андрей) и возмущалась, что нельзя алименты с него взыскать.
Он хотел в суд на них подать, а что с бродяг возьмешь? Они на то и бомжи, что брать с них нечего.
Когда «Золотой фонд» накрылся, многие бабушки шли. Я объяснял им, что решение они получат, но денег, скорее всего, никогда не увидят. И ведь никто не верил. Все возмущались, зачем мошенники рекламу давали и деньги брали, если возвращать не собирались? Объяснить пенсионеркам, что в этом и заключается цель мошенников, было той еще задачей.
Потерял сон из-за пятна на пуховике
Нужно трезво отдавать себе отчет в том, есть ли экономический смысл идти в суд. Да, бывают случаи, когда сосед сверху топит уже в третий раз за год. Клиент хочет, чтобы тот хоть как-то понял, заплатил хоть тысячу рублей и одумался.
Но если человек сел на грязное сиденье в трамвае и хочет взыскать внушительную сумму за испачканный пуховик — это уже диагноз. Очевидно, что цель в данном случае — не восстановить нарушенное право, а извлечь выгоду. Можно сколько угодно долго рассказывать в суде, что он потерял покой и сон, а из-за пятна на пуховике подскочило давление — его цели вполне очевидны даже мне, а судье, у которого таких дел десяток в неделю, тем более.
«А чо так дорого?»
Бесит, когда объем проделанной работы клиент оценивает количеством текста в претензии, жалобе или заявлении и начинают возмущаться: «А не много — пять тысяч рублей за страницу текста?» Порой, чтобы написать страницу текста, требуется пару дней поизучать практику, законы. Да-да! Такого юриста, чтобы он был ходячей энциклопедией и знал на память все законы, в природе не существует! Один только ГК РФ — более полутора тысяч статей, а законы еще и меняются, появляются новые, отменяются старые.
Конечно, по самым распространенным вопросам меня разбуди посередь ночи — я расскажу. Но время от времени обращаются по очень специфическим вопросам, по которым во всей стране едва ли наберется с десяток дел. Тут может уйти немало времени даже не для того, чтобы выработать позицию, а чтобы хоть как-то оценить перспективы. Я могу налить воды и на десяток страниц, но проку от этого не будет.
«Что, и за консультацию платить?»
Сюда же можно отнести тех, кто считают, что консультация должна быть бесплатной. Это же просто поговорить! Так открой сам законы, почитай. Ту информацию, что я дам за полчаса благодаря своим знаниям и опыту, неподготовленный человек будет искать днями, а то и неделями, и не факт, что правильно поймет.
Было бы лучше, если бы я взял гонорар раз в 50 больше, пошел в суд и уже потом развел руками со словами: «Так там сразу не было смысла заниматься»?
Бесит, когда клиент приходит, получает консультацию, а потом делает всё наоборот. Ему же друг посоветовал, он сто раз так делал. Правда, две ходки за это имеет, но делал-то сто раз, а ходок всего две.
Как юристы разводят на деньги
Бесят псевдоюридические конторы, которых развелась целая уйма. Это те, кто за нереальные деньги пишут десяток совершенно одинаковых обращений, отличающихся лишь адресатами. По вопросу защиты прав потребителей они способны составить заявления и в прокуратуру, и омбудсмену, и в городскую администрацию, и в налоговую. Зачем? Этот вопрос находится вне сферы полномочий прокурора. Хотя зачем — это как раз понятно. Чем больше бумаги, тем больше возможности содрать с клиента заоблачную стоимость услуг. Понятно, что по большей части результат после этих писулек никакой.
Должно же быть какое-то критическое мышление!
Такие псевдоюридические фирмы наносят двойной вред. Во-первых, они подрывают репутацию юристов вообще, а, во-вторых, отвлекают органы бесполезной работой, потому что каждое обращение нужно рассмотреть, ответить на него. Я считаю, это всё равно, что вызвать скорую помощь ради шутки.
«Ну зачем же сразу жаловаться?»
И, наконец, бесит наплевательское отношение сотрудников некоторых органов. Направляешь заявление — в установленный законом срок нет ответа. Приходишь лично, объясняешь, что это нарушение. Говоришь, что пожалуешься в прокуратуру, региональное управление — нет ответа.
Направляешь жалобу... И тут начинаются телефонные звонки:
— Что же вы сразу жаловаться? Можно же было подойти, поговорить!
Так я приходил, разговаривал. Не помогло. Ладно, в первый раз. Во второй раз — как под копирку. Заявление, нет ответа, личное посещение, нет ответа, жалоба...
И снова телефонный звонок:
— Можно же было поговорить!
Разговаривали в прошлый раз. Разговаривали в этот раз. Сам же видишь — не помогает. О чём с тобой еще разговаривать? Нравится дисциплинарные взыскания получать? На, получай еще. Вообще порой работа превращается в борьбу с бездействием органов.
Хочу отметить, что результат любого дела — это не достижение справедливости. Справедливость — это понятие субъективное, для каждого свое. Результат — это достижение законности.
«Давайте всё по-быстрому»
Раздражают клиенты, которые начинают звонить, торопить. Спешка вызывает нервозность, из-за которой происходят ошибки.
Есть случаи, когда нужно торопиться, если поджимают процессуальные сроки. Но, прежде чем выйти в суд, необходимо пройти досудебный порядок, в ряде случаев — обязательный и не всегда быстрый.
Часто нужно поднять практику, чтобы объективно оценить перспективы. Сформировать позицию. Понять, на чём будет основываться противная сторона. Не всегда выгодно выкладывать все доказательства разом — порой лучше представлять их постепенно, шаг за шагом, выжидая момент, когда оппонент ошибется. Это — стратегия защиты. Но люди этого не понимают.
Чтобы идти в суд, нужно понимать, с чем идти. В моей практике был случай, когда прибежал с улицы гражданин — увидел вывеску.
С этим такой «клиент» замечательно справится самостоятельно, причем бесплатно.
Еще один гражданин пришел в середине декабря и устроил истерику, когда ему объяснили, что заседание будет лишь после Нового года. Он надеялся быстро посудиться и получить деньги — не на что было праздновать.
Клиент был очень разочарован, когда узнал, что решение суда только в законную силу вступает через 30 дней, а до этого его еще можно обжаловать, а апелляция — это еще два-три месяца сверху. После — получить исполнительный лист, подать его в службу судебных приставов, установить имущество, счета, источники дохода. В самом лучшем случае с момента подачи искового заявления в суд до получения денег проходит месяцев восемь. И это при идеальном раскладе, а в среднем — около года.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего бесят юриста:
- когда хотят судиться из-за того, что им наступили на ногу;
- когда сами наделают глупостей и ищут виноватых;
- когда выбирают день для суда по положению планет;
- и просят провести сеанс спиритизма;
- когда говорят: «А что так дорого?», не оценивая сложность работы;
- когда идут к псевдоюристам и отдают им баснословные деньги;
- когда скрывают правду, и это выясняется в суде;
- нерасторопность государственных органов;
- клиенты-торопыги;
- когда приходят за консультацией, но делают всё по-своему.
В прошлых сериях проекта автомеханик рассказал, как в мастерских водителей разводят на деньги и почему водители дорогих машин больше всего треплют нервы. А сотрудница МФЦ призналась, как часто ей приходиться терпеть брань в свой адрес и молча кивать головой.
СЮЖЕТ
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