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Тема дняКому и как заплатят за нерабочие дни?
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Минпросвещения объявило единые каникулы для всех российских школьников

Они выпадут на те же даты, что и нерабочие дни

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В школы ученики вернутся не раньше 7 ноября

В школы ученики вернутся не раньше 7 ноября

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В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы, об этом сообщает Минпросвещения.

— В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику, — сообщается в телеграм-канале министерства.

В детских садах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы.

О том, будет ли после каникул перевод школьников на дистанционное образование, официальной информации нет.

Накануне президент России подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения коронавирусной обстановки в стране. При этом власти регионов могут самостоятельно вводить нерабочие дни раньше — уже с этой субботы, 23 октября, или завершать их после 7 ноября. Текст указа президента можно прочитать тут. Разбор с юристом того, сколько денег заплатят тем, кто трудится в нерабочие дни, читайте по этой ссылке.

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