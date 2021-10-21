Минпросвещения объявило единые каникулы для всех российских школьников

В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы, об этом сообщает Минпросвещения.
— В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику, — сообщается в телеграм-канале министерства.
В детских садах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы.
О том, будет ли после каникул перевод школьников на дистанционное образование, официальной информации нет.
Накануне президент России подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения коронавирусной обстановки в стране. При этом власти регионов могут самостоятельно вводить нерабочие дни раньше — уже с этой субботы, 23 октября, или завершать их после 7 ноября. Текст указа президента можно прочитать тут. Разбор с юристом того, сколько денег заплатят тем, кто трудится в нерабочие дни, читайте по этой ссылке.