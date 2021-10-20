«Боже, что я здесь забыл?»: как 22-летний парень стал директором сельской школы

Два часа на электричке от Омска до станции Любовка в Нововаршавском районе. На перроне нас встречает Александр Сергеевич Шорин и провожает до школы. Строгое пальто поверх делового костюма, широкий уверенный шаг — сложно догадаться, что этому серьезному мужчине всего 23 года и что директором образовательного учреждения он стал чуть больше года назад.
К оконным стеклам двухэтажного здания прильнули дети — новые люди для них, а уж тем более журналисты, из разряда диковинки.
— Ну а что вы хотели — в селе меньше 500 человек живет. Все друг друга знают, а тут вы, новые лица из города, — широкая улыбка стирает с лица молодого директора недавнюю строгость.
В прихожей школы Александр Сергеевич снимает уличные ботинки, пристраивая их на полку рядом с детскими кроссовками, надевает сменку и приглашает нас в маленький кабинет. На тумбочке родом из СССР выстроились университетские награды: дипломы и статуэтки за активную студенческую жизнь. В прошлом году Александр Шорин окончил факультет истории, философии и права в педагогическом университете. После школы в вуз он поступил по целевому направлению, которое ему выдали в местном комитете по образованию. По правилам, после обучения выпускник обязан не менее трех лет отработать на благо организации. Александр признаётся: жить и работать в деревне не хотел, за пять лет в Омске стал городским и претендовал на что-то большее, чем сельский учитель.
— Меня спросили в комитете: «Вы, вообще, как? Хотите возвращаться?» А я отвечаю: «Нет!» Начал перечислять все свои достижения и регалии, заработанные во время учебы в университете. Рассказал, что был старостой группы. И вдруг мне говорят: «Тут в сельскую школу директор нужен, не хотите попробовать?» Я вижу, что ставки-то подросли, и пошел советоваться с отцом, — смеется Александр Сергеевич и крутит в руках фигурку, врученную ему на ректорском бале в вузе.
Так его взяли руководить любовской общеобразовательной школой, где обучается 61 ученик с
— В свой первый рабочий день, в июле, я захожу, а мне гардеробщик, поливая цветы, говорит: «А вы кто?» «Я? Я — новый директор!» Иду по коридору, а в школе пустота. Потом встречаю учителя начальных классов, она тоже спрашивает: «Вы новый директор?» Я киваю, а она достает огромную кипу документов и говорит, что на них надо ответить, — вспоминает Александр Сергеевич.
На вопрос, что входит в обязанности директора школы, он оживленно отвечает: «Я чищу канализацию!» и заливается звонким смехом. Дело в том, что из технического персонала в учреждении работают только женщины в возрасте. Новый руководитель их жалеет да и считает, что это мужская обязанность. К слову, мужчин в школе — пересчитать по пальцам: сам Александр Сергеевич да трудовик, который по совместительству еще и учитель физкультуры. Вместе они решают бытовые задачи.
— Чистить больше некому. Поэтому я снимаю вот этот костюмчик, надеваю рабочую одежду и иду работать руками. Иногда ящики таскаем с продуктами. У меня обувь уличная очень сильно постарела, потому что я то в коллектор, то на крышу. И сантехник, и разнорабочий. В этой школе я знаю каждый уголок, — с гордостью отмечает Александр Сергеевич и слегка расправляет плечи.
А что касается прямых обязанностей любого директора, то первая проблема, с которой столкнулся молодой руководитель, — кадры. В прошлом году в начале учебного года в школе катастрофически не хватало учителей.
— У меня больше двух недель не было педагогов. Был «некомплект» 35 часов. Я начал действовать по принципу «пришел, увидел, уговорил». Так двух студенток педуниверситета убедил устроиться на подработку ко мне в школу. Одна преподавала историю и обществознание, вторая вела английский язык. Они работали два дня в неделю всего. Я решил их вопрос с жильем. Они бесплатно арендовали вторую комнату в моей квартире. Я им оплачивал проезд до города и обратно, но, к сожалению, даже год они не доработали. У них были личные причины. Я их, конечно, уговаривал, но наручников мне не выдали — к батарее не пристегнешь, — улыбается Александр Сергеевич и посматривает на старенький радиатор.
За всё время ему удалось привлечь в школу шестерых учителей. Помимо студенток у него преподавали два педагога из соседней сельской школы — по совместительству. Они вели биологию, географию и химию. Но и они уволились в конце прошлого учебного года из-за большой нагрузки на основном месте работы. Новая первая четверть уже подходит к концу, а эти места до сих пор остаются вакантными.
— Вчера приходит уведомление: «Откликнулись на вашу вакансию». Я думаю: «Слава богу!» Открываю отклик, а там человек пишет: «Перестаньте позориться и часы между своими учителями раскиньте. У нас технички больше получают. Уберите объявление». А у меня свободных часов сейчас 11 на всю биологию, географию и химию. Зарплата
Александр Сергеевич не унывает. Часто в поисках новых кадров ездит в родной университет и педагогический колледж. Ищет и в частных школах Омска, и в соседних сельских учителей, которые могут совмещать преподавание. Недавно несколько часов просидел «на телефоне» в поисках педагогов на онлайн-преподавание, обзванивая другие регионы. Желающих нет.
— Как решить проблему отсутствия учителей? Повеситься! — шутит наш собеседник.
Из-за отсутствия педагогов и малого количества учеников приходится объединять классы. Например, в пятый ходит всего 4 человека. Самое большое число учеников в третьем — там учатся 11 детей.
— Я могу вести английский язык, например, одновременно в
Недостаточное финансирование — еще одна проблема, с которой он столкнулся на должности руководителя. Но и здесь молодой директор старается найти решение. Например, он обратился к местным предпринимателям за спонсорской помощью. Харизма, доброжелательность и подвешенный язык сделали свое дело, и на новый год для школьников организовали праздник стоимостью 10 тысяч рублей, которые были потрачены на подарки и декорации. Пусть и не помпезные, зато хорошим настроением были обеспечены все.
— Предприниматели также мне купили пневматическую винтовку в школу на месячник военно-патриотического воспитания, который проходит ежегодно. Теперь у нас проводятся соревнования по стрельбе, хотя в программе этого нет, — с гордостью рассказывает руководитель.
Бизнесмены помогли решить вопрос и с пластиковыми окнами для некоторых кабинетов, и с протекающей крышей, которую никто не ремонтировал на протяжении пяти лет. Правда, в этом году она снова начала подтекать, но в сравнении с тем, как было, по мнению директора, стало намного лучше.
— Бывает, что могу купить что-нибудь на свои средства. Например, детям черные гелевые ручки для экзамена на всякий случай купил. Иногда и картридж, и бумагу покупаю. На самом деле, несложно, да и траты небольшие. Я считаю, что школа для руководителя — как личная вотчина, представьте, что это ваш второй дом, — задумался мужчина и на автомате проверил наличие краски в принтере.
Бывает, что не хватает учебников — иногда детям приходится учиться по одному вдвоем. Эти трудности Александр Сергеевич старается решить экономией — «где-то что-то скроить и дозаказать». Но всё это для него мелочи в сравнении с такой глобальной проблемой, как «неспокойство в образовании».
— Дайте нам год без отчетов и обязательных мероприятий — и школа реально расцветет. А я обязан проводить их. Ну какие нам нанотехнологии? Дети читают-то по 20 слов в минуту. А я должен вещать разумное, доброе, вечное… Или ко дню рождения города, который очень далеко от нас. Мы лучше сосредоточились бы на пробном экзамене или ВПР. Никого не волнует, можете вы это провести или нет. А отчитаться будь добр. Мы же люди подневольные, не можем выбирать, в чём участвовать, а в чём — нет, — разволновался директор.
В это время наш разговор прерывает стук в дверь. За Александром Сергеевичем пришла учительница начальных классов, просит помочь успокоить разбаловавшихся учеников. Он уходит, но возвращается быстро. Угомонить строгим и твердым словом нескольких первоклашек не составляет для него труда. Работать со старшеклассниками сложнее. Нередко их вызывают к директору, а иногда директора к ним.
— Есть у нас парочка любителей покутить, обычно я с ними в кабинете строго разговариваю, частенько бывает, что дисциплину нарушают. Если учителя просят, выхожу к ним и начинаю спрашивать: «Что, в детский сад пойдем?» (моя любимая фраза). Или предлагаю пойти в мой кабинет учиться. Но пока желающих не было. Всякое бывает: от банального «бегают и бесятся» до экстравагантного «запах сигарет или засос на шее».
Александр Сергеевич рассказал, что в сельской школе треть детей из неблагополучных семей. Помимо неважной дисциплины они отстают по учебе и нередко не выполняют домашние задания. Тогда руководство пытается повлиять на них с помощью родителей, но и такие методы неэффективны.
— Мы звоним родителям, а они отвечают: «У нас коровы, нам некогда, мы не можем заниматься ребенком». А какие еще методы борьбы могут быть? Опека местная у нас никакая, потому что оно им надо? У нас ребенок чуть ли не в грязи сидит. А что они? Погрозили пальчиком и уехали. А еще самое глупое, что они в момент проверки звонят родителям и предупреждают о визите, поэтому родитель зубки почистил, бухло убрал, что-то сварганил на стол быстренько и всё.
Но, несмотря ни на что, главным отличием деревенских школьников от городских Александр Сергеевич считает искреннюю доброту, подкупающую душевность и простоту.
Что касается авторитета в коллективе (всего у Александра Шорина в подчинении 13 человек), пока ему сложно, в первую очередь в силу того, что он совсем недавно покинул студенческую скамью.
— Молодому директору поставить себя сложно. Мне на данном этапе не хватает солидности, и дело не в том, какой я человек. А в том, что я только вышел из вуза. Всю жизнь я был Сашей, а сейчас Александр Сергеевич. К такой перемене, честно говоря, в прошлом году я не был готов. В студенческой среде все условно равны и не нужно вести себя, как директор. А здесь добавляется вот эта официальная составляющая. Первое время было непонятно, как себя вести. Первые месяцы работы мне говорили: «Александр Сергеевич, ты неправильно себя ведешь, с подчиненными всё-таки нужно держать дистанцию». Меня это сильно выбивало из колеи. Ну не привык я! Я пока плохой администратор. Вместо того, чтобы что-то кому-то поручить, я сделаю сам и буду уверен, что всё будет красиво и шикарно.
И всё же в своей молодости
Александр Сергеевич снимает двухкомнатную квартиру в двухэтажке напротив школы. Он отказался от муниципального жилья из-за бумажной волокиты. Правда, платит он только за коммунальные услуги и то за вычетом льгот на отопление. Хозяева уехали на заработки и не против того, чтобы за их апартаментами кто-то присматривал. Жена директора, которую он называет поэтессой и ученым, живет в Омске. На предложение переехать она шутит, что будет готова, только когда в Любовке появится научная библиотека. Поэтому молодая семья видится только на выходных.
— Я человек непритязательный. Мне надо, чтобы была горячая вода, электричество, интернет. А что в городе? Я что так дома сижу и на работу хожу, что так. Сказать, что моя жизнь поменялась, не могу. Некогда скучать. Поскольку я руководитель, мой рабочий день сильно ненормирован. Есть дни, когда я в два часа дня освобождаюсь, а бывает, что и в 2 часа ночи ухожу. Кто кроме меня всю эту работу будет разгребать? Иногда не хватает еды навынос, а из медицинского учреждения у нас только ФАП, где работает медсестра, которая, конечно, может что-то подсказать или вылечить, но, если что-то серьезное, приходится ехать в ЦРБ, — продолжает директор.
Несмотря на почетное звание «директор», официальный оклад у Александра Шорина 22 тысячи 912 рублей 58 копеек. К этой сумме можно добавить зарплату за ведение уроков по английскому языку, тогда получится около 27 тысяч рублей. Молодой руководитель не жалуется. Сейчас для него важен опыт, да и после студенчества, когда в кармане зачастую не было ни гроша, эта сумма кажется неплохой.
— Я человек неприхотливый. Жена у меня в городе, детей нет. Какие у меня нужды? Зачем мне 100 тысяч рублей сейчас? Есть льгота на оплату отопления. Я не жалуюсь. Я был студентом, поэтому в сравнении такая зарплата мне кажется достаточно хорошей. Правда, обидно, что поддержка в виде процентов от оклада есть только для молодых педагогов, а для молодых руководителей — нет. А по сути, какая разница? Ведь у меня тоже ни кола ни двора. Главная моя мотивация — это социальный статус и личные амбиции. Сколько студентов выпуска этого года могут похвастаться, что стали директорами?
Руководить школой сложно. Без опыта — еще сложнее. Но если речь идет о сельском учреждении, то трудностей становится в два, если не в три раза, больше. Но главное, говорит Александр Сергеевич, не падать духом.
— Есть моменты, когда опускаются руки, когда ты думаешь: «Боже, что я здесь забыл?» Важно в такие моменты не растеряться и не дать вот этой слабости взять над собой верх. Стиснул зубы, подтянул ремень и пошел дальше. Везде надо работать, но здесь отдачи нужно чуть больше. Учитель — это призвание. Профессия требует очень больших моральных сил. Но тебе и возвращается больше в плане морального удовлетворения. Нигде не бывает легко.
На этой позитивной ноте мы и расстались с Александром Сергеевичем. Он точно на своем месте и не позволит слабости взять над собой верх...