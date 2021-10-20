«Боже, что я здесь забыл?»: как 22-летний парень стал директором сельской школы

Бизнесмены помогли решить вопрос и с пластиковыми окнами для некоторых кабинетов, и с протекающей крышей, которую никто не ремонтировал на протяжении пяти лет. Правда, в этом году она снова начала подтекать, но в сравнении с тем, как было, по мнению директора, стало намного лучше.



— Бывает, что могу купить что-нибудь на свои средства. Например, детям черные гелевые ручки для экзамена на всякий случай купил. Иногда и картридж, и бумагу покупаю. На самом деле, несложно, да и траты небольшие. Я считаю, что школа для руководителя — как личная вотчина, представьте, что это ваш второй дом, — задумался мужчина и на автомате проверил наличие краски в принтере.



Бывает, что не хватает учебников — иногда детям приходится учиться по одному вдвоем. Эти трудности Александр Сергеевич старается решить экономией — «где-то что-то скроить и дозаказать». Но всё это для него мелочи в сравнении с такой глобальной проблемой, как «неспокойство в образовании».



— Дайте нам год без отчетов и обязательных мероприятий — и школа реально расцветет. А я обязан проводить их. Ну какие нам нанотехнологии? Дети читают-то по 20 слов в минуту. А я должен вещать разумное, доброе, вечное… Или ко дню рождения города, который очень далеко от нас. Мы лучше сосредоточились бы на пробном экзамене или ВПР. Никого не волнует, можете вы это провести или нет. А отчитаться будь добр. Мы же люди подневольные, не можем выбирать, в чём участвовать, а в чём — нет, — разволновался директор.