В Минпросвещения рассказали, как будет идти учеба в школах во время выборов в Госдуму

В этом году выборы в Госдуму будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября. Традиционно большая часть избирательных участков находится в школах, так что возник очевидный вопрос — как выборы будут совмещаться с учебными занятиями. В школах Башкирии, например, уже заявили, что в пятницу,
— Выборы три дня,
Акция «Вместе всей семьей» пройдет в этом году впервые, ее включили в специальный календарь образовательных событий, который был разработан Министерством просвещения РФ. Подробности акции в министерстве пока не раскрывали, лишь анонсировали, что «это будет день ярких и разнообразных мероприятий, в которых школьники смогут принять участие вместе со своими родными и близкими».