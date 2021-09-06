В Минпросвещения рассказали, как будет идти учеба в школах во время выборов в Госдуму

В этом году выборы в Госдуму будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября. Традиционно большая часть избирательных участков находится в школах, так что возник очевидный вопрос — как выборы будут совмещаться с учебными занятиями. В школах Башкирии, например, уже заявили, что в пятницу, 17 сентября , отменят занятия. В местном Минобразования сказали, что детей займут «воспитательными мероприятиями». Вопрос о том, как будут работать школы по всей стране, задали сегодня и министру просвещения РФ Сергею Кравцову, который приехал с рабочим визитом в Ижевск.

