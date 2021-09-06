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В Минпросвещения рассказали, как будет идти учеба в школах во время выборов в Госдуму

Для детей запланировали воспитательную акцию

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О специальной акции для школьников в правительстве говорили еще в конце августа

О специальной акции для школьников в правительстве говорили еще в конце августа

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В этом году выборы в Госдуму будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября. Традиционно большая часть избирательных участков находится в школах, так что возник очевидный вопрос — как выборы будут совмещаться с учебными занятиями. В школах Башкирии, например, уже заявили, что в пятницу, 17 сентября, отменят занятия. В местном Минобразования сказали, что детей займут «воспитательными мероприятиями». Вопрос о том, как будут работать школы по всей стране, задали сегодня и министру просвещения РФ Сергею Кравцову, который приехал с рабочим визитом в Ижевск.

— Выборы три дня, 19 сентября — это воскресенье, в воскресенье школьники у нас не учатся, значит, суббота — тоже большинство школ не учится, поэтому остается вопрос: пятница? А в пятницу у нас будет всероссийская акция «Вместе всей семьей», <...> там тоже дети будут учиться, поэтому у нас сегодня все вопросы решены. Вопросы решены с Центральной избирательной комиссией, чтобы всё прошло комфортно, в штатном режиме, — цитирует ответ министра ТАСС.

Акция «Вместе всей семьей» пройдет в этом году впервые, ее включили в специальный календарь образовательных событий, который был разработан Министерством просвещения РФ. Подробности акции в министерстве пока не раскрывали, лишь анонсировали, что «это будет день ярких и разнообразных мероприятий, в которых школьники смогут принять участие вместе со своими родными и близкими».

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МинпросвещениявыборыдетиучебашколаСергей Кравцов
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