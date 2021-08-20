Детей в школу пустят? А родителей? Каким будет учебный год после еще одного лета пандемии

1
Дистант будет?
Точку в пугающем для родителей и учителей вопросе на днях окончательно поставил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — заявил министр.
Он уточнил, что дистанционный формат начала учебного года не предполагается. Регионы отработали все меры по защите здоровья школьников и «держат этот вопрос на контроле».
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2
Учителей всех вакцинируют?
Вакцинация педагогов от ковида в России официально носит рекомендательный характер, однако на уровне регионов устанавливаются те или иные правила. В частности, недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому учителя смогут приступить к работе только при условии вакцинации или предоставления отрицательного ПЦР-теста.
Против принудительной вакцинации выступают федеральные власти. Тот же глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов или санкций при отказе от нее.
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3
А школьников?
Ковид-вакцинация в России разрешена после 18 лет — ставить прививку от коронавируса школьникам не надо.
Хотя уже в июне Всемирная организация здравоохранения изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ВОЗ заявили, что дети и подростки проще взрослых переносят ковид.
— Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, — говорится в рекомендациях ВОЗ.
Официально зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков в России нет. С лета 2021 года в Москве проходят клинические испытания «Спутник V» на несовершеннолетних — участникам исследования от 12 до 17 лет. Они получают тот же препарат, что и взрослые, но в меньшей дозировке. Из побочных эффектов у двух участников исследования отмечалась температура 37 градусов.
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4
Деньги на учебу дают?
Не забывайте, что в этом году на каждого школьника положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается в том числе и тем, кто по заявлению родителей пошел в школу в шесть лет. До этого возраста в школы не принимают, а пособие учредили специально для того, чтобы помочь родителям купить всё необходимое к учебному году. Сначала, кстати, хотели назначать выплату семьям с детьми, которым шесть лет исполнилось до марта, но потом передумали и продлили срок до сентября.
Выплачивать деньги начали с начала августа, выплату получили 20 миллионов родителей. Кому в ней откажут, можно почитать в этом материале.
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5
Родителей пустят в школу?
Год назад из-за коронавируса Роспотребнадзор запретил проводить родительские собрания в традиционном формате. В этом году аналогичных рекомендаций у санитарного ведомства не было — единственное, родителей призвали привиться вслед за учителями, чтобы снизить риск распространения вируса.
— Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же, как и родители, которые будут приводить детей в школу, — говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на «России 24». — Вот иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года.
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6
Кормить бесплатно будут?
С прошлого учебного года в России действует закон, согласно которому все ученики начальной школы должны получать бесплатное горячее питание. Еда полагается всем школьникам с 1-го по 4-й класс без исключения. Вне зависимости от дохода родителей и количества детей.
Никаких денег с родителей брать не должны. Финансирование — из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Подробнее о правилах бесплатного горячего питания в школе читайте здесь.
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7
ЕГЭ придется сдавать всем?
Кончились пандемийные времена, когда ЕГЭ нужен был только тем, кто собирается в вузы. Еще в начале этого лета чиновники Рособрнадзора предупреждали: госэкзамен будет обязательным для всех выпускников 11-го класса.
— На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — заявил ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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8
Что еще полезного почитать родителям школьников
- одни родители хотят, чтобы их дети учились в школе. Другие — учиться дома, но не понимают, как этого добиться. Ведь есть домашнее обучение, семейное образование и обучение с применением дистанционных технологий. Объясняем, чем отличается одно от другого;
- с началом учебного года возвращаются и школьные проблемы, а самые сложные из них — с учителями. Решать их будет потруднее, чем исправлять двойки. Рассказываем, как решать конфликты с педагогами;
- по наблюдениям психологов, последние дни перед школой — не самое лучшее время, чтобы нагуляться на год вперед. Нужно именно сейчас собираться с мыслями, чтобы первые учебные недели не превратились в стресс. Вот несколько советов о том, что нужно успеть в последние дни августа;
- а этот текст — для родителей первоклассников. Потому что школьные годы станут особенными и для них: в жизни появятся домашние задания, родительские чаты и другие вещи, которые не всегда доставляют удовольствие. Как не сойти с ума и о чем нужно договориться с детьми и другими родителями.
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