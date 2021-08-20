Детей в школу пустят? А родителей? Каким будет учебный год после еще одного лета пандемии

Ковид-вакцинация в России разрешена после 18 лет — ставить прививку от коронавируса школьникам не надо.

Хотя уже в июне Всемирная организация здравоохранения изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ВОЗ заявили, что дети и подростки проще взрослых переносят ковид.

— Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, — говорится в рекомендациях ВОЗ.

Официально зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков в России нет. С лета 2021 года в Москве проходят клинические испытания «Спутник V» на несовершеннолетних — участникам исследования от 12 до 17 лет. Они получают тот же препарат, что и взрослые, но в меньшей дозировке. Из побочных эффектов у двух участников исследования отмечалась температура 37 градусов.