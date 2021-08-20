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Детей в школу пустят? А родителей? Каким будет учебный год после еще одного лета пандемии

Детей в школу пустят? А родителей? Каким будет учебный год после еще одного лета пандемии

Всё, что нужно знать родителям школьников за несколько дней до начала учебы

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Ученики и их родители могут порадоваться: по большей части новый учебный год начнется по старым правилам

Ученики и их родители могут порадоваться: по большей части новый учебный год начнется по старым правилам

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К началу нового учебного года у родителей вопросов больше, чем у любого учителя по домашке. Собрали всё, что известно о нововведениях и старых порядках, которые будут действовать в школах с 1 сентября 2021 года.

1

Дистант будет?

Точку в пугающем для родителей и учителей вопросе на днях окончательно поставил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — заявил министр.

Он уточнил, что дистанционный формат начала учебного года не предполагается. Регионы отработали все меры по защите здоровья школьников и «держат этот вопрос на контроле».

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2

Учителей всех вакцинируют?

Вакцинация педагогов от ковида в России официально носит рекомендательный характер, однако на уровне регионов устанавливаются те или иные правила. В частности, недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому учителя смогут приступить к работе только при условии вакцинации или предоставления отрицательного ПЦР-теста.

Против принудительной вакцинации выступают федеральные власти. Тот же глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов или санкций при отказе от нее.

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3

А школьников?

Ковид-вакцинация в России разрешена после 18 лет — ставить прививку от коронавируса школьникам не надо.

Хотя уже в июне Всемирная организация здравоохранения изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ВОЗ заявили, что дети и подростки проще взрослых переносят ковид.

— Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, — говорится в рекомендациях ВОЗ.

Официально зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков в России нет. С лета 2021 года в Москве проходят клинические испытания «Спутник V» на несовершеннолетних — участникам исследования от 12 до 17 лет. Они получают тот же препарат, что и взрослые, но в меньшей дозировке. Из побочных эффектов у двух участников исследования отмечалась температура 37 градусов.

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4

Деньги на учебу дают?

Не забывайте, что в этом году на каждого школьника положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается в том числе и тем, кто по заявлению родителей пошел в школу в шесть лет. До этого возраста в школы не принимают, а пособие учредили специально для того, чтобы помочь родителям купить всё необходимое к учебному году. Сначала, кстати, хотели назначать выплату семьям с детьми, которым шесть лет исполнилось до марта, но потом передумали и продлили срок до сентября.

Выплачивать деньги начали с начала августа, выплату получили 20 миллионов родителей. Кому в ней откажут, можно почитать в этом материале.

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5

Родителей пустят в школу?

Год назад из-за коронавируса Роспотребнадзор запретил проводить родительские собрания в традиционном формате. В этом году аналогичных рекомендаций у санитарного ведомства не было — единственное, родителей призвали привиться вслед за учителями, чтобы снизить риск распространения вируса.

— Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же, как и родители, которые будут приводить детей в школу, — говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на «России 24». — Вот иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года.

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6

Кормить бесплатно будут?

С прошлого учебного года в России действует закон, согласно которому все ученики начальной школы должны получать бесплатное горячее питание. Еда полагается всем школьникам с 1-го по 4-й класс без исключения. Вне зависимости от дохода родителей и количества детей.

Никаких денег с родителей брать не должны. Финансирование — из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Подробнее о правилах бесплатного горячего питания в школе читайте здесь.

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7

ЕГЭ придется сдавать всем?

Кончились пандемийные времена, когда ЕГЭ нужен был только тем, кто собирается в вузы. Еще в начале этого лета чиновники Рособрнадзора предупреждали: госэкзамен будет обязательным для всех выпускников 11-го класса.

— На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — заявил ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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8

Что еще полезного почитать родителям школьников

  • одни родители хотят, чтобы их дети учились в школе. Другие — учиться дома, но не понимают, как этого добиться. Ведь есть домашнее обучение, семейное образование и обучение с применением дистанционных технологий. Объясняем, чем отличается одно от другого;

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