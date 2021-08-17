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Российские школы проверят на безопасность перед 1 Сентября

С проверкой придут родители и местные политики

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Проверка пройдет в более чем 40 тысячах учебных заведений страны

Проверка пройдет в более чем 40 тысячах учебных заведений страны

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В России запускается проект «Школа», в рамках которого родители в компании единороссов придут в более чем 40 тысяч школ, чтобы проверить, как всё готово к старту учебного года. Об этом сегодня заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Оцениваться школы будут по нескольким критериям: качество ремонта, организация питания, готовность учебного оборудования библиотек и спортзалов, организация безопасности и так далее. Там, где проверяющие найдут недостатки, единороссы будут помогать в их устранении.

— По итогам проверки примем необходимые меры и решения. И до 1 сентября проинформируем родителей о том, как учтены их замечания, что сделано, что и когда конкретно будет сделано, — цитирует Турчака ТАСС.

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«Единая Россия»Андрей Турчакучебный годшкола
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