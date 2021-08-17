Названы самые популярные профессии среди абитуриентов колледжей и техникумов. Кем они хотят стать?

Стали известны самые популярные направления у абитуриентов техникумов
В новосибирских колледжах и техникумах подвели итоги приемной кампании. О самых популярных направлениях у абитуриентов этого года рассказал министр образования Сергей Федорчук.
— ИТ-сектор — один из драйверов развития нашей экономики. Нам нужны не только инженеры с высшим образованием, но и люди, которые работают на предприятиях по обслуживанию техники, программисты, ремонтники, техники, люди, которые работают с автомобилями. Что касается автодорожного и автотранспортного направлений, сегодня эта профессия очень востребована, как и водитель, и ремонтники дорог, — сообщил министр.
В 2021 году самыми востребованными специальностями у абитуриентов были:
- «коммерция» (по отраслям) в Новосибирском торгово-экономическом колледже — 18 человек на место;
- «дизайн» (по отраслям) в Новосибирском колледже печати и ИТ — 13 человек на место;
- «графический дизайнер» в Новосибирском колледже печати и ИТ — 8 человек на место;
- «информационные системы и программирование» — от 4 до 11 человек на место.
— Если говорить в целом о востребованности тех или иных специальностей, то можно выделить следующие: «водитель автомобиля», «повар», «швея», «продавец продовольственных товаров», «штукатур», «электрогазосварщик», «воспитатель», «токарь», «стропальщик», «медицинская сестра», — добавил министр.
Во время приемной кампании — 2021, по данным министра, было подано почти 27 тысяч заявлений.
Как рассказал директор колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, в этом году был большой конкурс на специальности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» — 11 человек на место, а также на специальности «кузовной ремонт» и «покраска автомобиля».
— Причем в этом году к нам идут девушки. Например, на получение специальности «водитель грузовика». Девушек это не пугает, — заметил Иван Сырмолотов, директор колледжа.
Повышенным спросом, по его словам, пользуется и направление по строительству автомобильных дорог и аэродромов.
На кого идут учиться нынешние первокурсники, и как их выбор отличается от студентов, которые пошли в университет 10 лет назад? Любопытное сравнение.