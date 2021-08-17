Названы самые популярные профессии среди абитуриентов колледжей и техникумов. Кем они хотят стать?

В новосибирских колледжах и техникумах подвели итоги приемной кампании. О самых популярных направлениях у абитуриентов этого года рассказал министр образования Сергей Федорчук.

— ИТ-сектор — один из драйверов развития нашей экономики. Нам нужны не только инженеры с высшим образованием, но и люди, которые работают на предприятиях по обслуживанию техники, программисты, ремонтники, техники, люди, которые работают с автомобилями. Что касается автодорожного и автотранспортного направлений, сегодня эта профессия очень востребована, как и водитель, и ремонтники дорог, — сообщил министр.