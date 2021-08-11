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Аккредитация для вузов станет бессрочной уже со следующего года

На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг

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Предложение отменить аккредитацию вузов озвучила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

Предложение отменить аккредитацию вузов озвучила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

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О перспективе сделать аккредитацию для вузов бессрочной сегодня заявила сопредседатель ОНФ и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, такая мера даст студентам гарантии, что им не придется оформлять перевод в другие учебные заведения, если их учебное заведение не будет иметь возможности продолжать работу.

В ряде случаев мерилом соответствия Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) являются субъективные критерии, которые зависят от трактовок экспертов, отметила сопредседатель ОНФ.

— Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС, — отметила Шмелева. — На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг.

Шмелева также назвала важной составляющей развития системы образования в регионах создание современных студенческих кампусов мирового уровня. Один из таких должен появиться в Челябинске.

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аккредитация вузавысшее образованиестудент
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