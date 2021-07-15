ОНФ соберет предложения учителей и ученых по развитию системы образования

Действующие проекты в сфере образования будут включены в народную программу «Единой России», сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.
— Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательно подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона, — отметила Шмелева. Сбор организован на сайте ОНФ.
Елена Шмелева обратила внимание, что в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. Она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов возможность «перемещаться» между образовательными учреждениями для обмена опытом и получения возможностей, которых нет у «своего» вуза.
— Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок, и, благодаря новым профилям, которые появляются в региональных вузах, приглашать и готовить новых сильных специалистов, — отметила она.