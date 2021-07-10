«Пандемия всё расставила на свои места»: главврач Коммунарки и директор «Сириуса» обратились к выпускникам вузов

10 июля в России отмечается День студенческого выпускного. Дипломы о высшем образовании в этом году получают около 900 тысяч человек, но из-за пандемии праздник проходит в онлайн-формате. К выпускникам медицинских вузов обратился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, он пожелал вчерашним студентам внести вклад в здравоохранение страны.

— Выпускники-медики — дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия всё расставила на свои места. И я уверен, что когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будет меняться вашими силами, — отметил Проценко.