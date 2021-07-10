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«Пандемия всё расставила на свои места»: главврач Коммунарки и директор «Сириуса» обратились к выпускникам вузов

В стране отмечают Всероссийский студенческий выпускной

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Всероссийский студенческий выпускной в этом году проходит онлайн

Всероссийский студенческий выпускной в этом году проходит онлайн

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10 июля в России отмечается День студенческого выпускного. Дипломы о высшем образовании в этом году получают около 900 тысяч человек, но из-за пандемии праздник проходит в онлайн-формате. К выпускникам медицинских вузов обратился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, он пожелал вчерашним студентам внести вклад в здравоохранение страны.

— Выпускники-медики — дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия всё расставила на свои места. И я уверен, что когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будет меняться вашими силами, — отметил Проценко.

Выпускников поздравила руководитель «Сириуса» и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

— В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появятся те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг, — отметила Шмелева.

Ранее к выпускникам обратился Владимир Путин. Президент подчеркнул, что не всегда призвание достигается с первой попытки, поэтому главное на этом этапе — не сдаваться.

— Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный неповторимый путь, свое подлинное призвание. Да, это не всегда выходит сразу, с первой попытки. Но здесь главное — не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России, — подчеркнул президент.

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Владимир ПутинвузывыпускнойКоммунаркаДенис Проценко«Сириус»
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