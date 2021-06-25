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Путин поздравил российских школьников с окончанием экзаменов

Президент выступил с видеообращением

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Путин отметил, что в стране есть много проектов для будущих выпускников вузов, техникумов, колледжей и училищ

Путин отметил, что в стране есть много проектов для будущих выпускников вузов, техникумов, колледжей и училищ

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Сегодня российские школьники сдают последний ЕГЭ (дальше только пересдачи и дополнительные дни для тех, кто не сдал экзамены в первую волну). С окончанием учебного года и экзаменов выпускников поздравил Владимир Путин. В своем обращении президент отметил, что не только знания, но и навыки ученики получают от своих наставников. Учительский труд вдохновляет, поэтому многие могут вернуться в школы уже в качестве учителей.

— Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи — и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе, — сказал президент.

Путин добавил, что все сферы жизни сегодня меняются, поэтому важно постоянно пополнять свои знания и компетенции.

— В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников. Причем эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идет в колледжи, техникумы. Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные вопросы.

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Владимир ПутинЕГЭобращение президентавыпускники школ
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