Путин поздравил российских школьников с окончанием экзаменов

Сегодня российские школьники сдают последний ЕГЭ (дальше только пересдачи и дополнительные дни для тех, кто не сдал экзамены в первую волну). С окончанием учебного года и экзаменов выпускников поздравил Владимир Путин. В своем обращении президент отметил, что не только знания, но и навыки ученики получают от своих наставников. Учительский труд вдохновляет, поэтому многие могут вернуться в школы уже в качестве учителей.

— Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи — и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе, — сказал президент.