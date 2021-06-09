Алфавита не хватает. Почему в России есть школы, которые принимают по 40 детей в классы от «А» до «У»

Сейчас кроме набора первых классов в школе № 75 открывают один класс параллели 4-х классов, потому что это была одна из самых загруженных параллелей (по 38 человек) и один в 5-х. Когда классы будут полностью укомплектованы по количеству учебников и парт, то в течение года детей смогут взять только при наличии освобожденных мест. В случае, если места не будут освобождены, то школа, согласно законодательству, может отказать в приеме, сославшись на отсутствие свободных мест.



В первую очередь сейчас принимать будут детей-очередников, которые не попали в предыдущие годы.

А что у соседей?

Еще один проблемный регион страны — Кубань. В Краснодаре 1 сентября 2020 года за парты сели более 160 тысяч учеников, среди которых 18,5 тысяч первоклассников. Школы в городе переполнены, и особенно это заметно в новых микрорайонах. Так, в СОШ № 71 набрали 32 первых класса — это более тысячи человек, или 1/7 от всех детей учебного заведения. Это произошло из-за того, что филиалом СОШ № 71 сделали школу на 1,5 тысячи мест. Таким образом, в одном корпусе одновременно учились первоклассники от «А» до «М», в другом — от «А2» до «Ф2».

Кроме того, от нехватки школ страдают жители конкретных микрорайонов. Там дети вынуждены ходить в учебные заведения за несколько километров от дома. Проблему можно было решить строительством школы, однако администрация города уже несколько лет не может перевести землю в собственность муниципалитета. За это время ее уже несколько раз перепродавали. Последний раз глава Краснодара Евгений Первышов в сентябре 2020 года говорил, что процедура передачи участка уже началась и школу в микрорайоне построят к 2023 году. Однако с тех пор ничего не изменилось. В конце мая 2021 года Первышов рассказал, что в этом году в Краснодаре планируют открыть 6 школ. Кроме того, власти отчитались, что в 2022–2023 годах хотят открыть еще 4 школы. А вот долгожданной школы в том районе, где дети ходят по несколько километров, в этом списке нет, хотя еще полгода назад ее планировали сдать к 2023 году...



«Стратегического планирования, к сожалению, нет»

Владимир Путин накануне президентских выборов 2018 года пообещал, что вторые смены в российских школах исчезнут к 2025-му . По данным Счетной палаты, тогда в стране 13% школьников учились не в первую смену. В последующие годы президент не раз повторял, насколько важно решить проблему, и правительство выделяло регионам миллиарды рублей по нацпроекту «Образование». В таком контексте запланированное открытие подсмен в школе Суворовского — иллюстрация процесса, обратного планам Кремля.

Впрочем, ситуация ухудшается по всей стране, а не в одном отдельно взятом районе. Количество российских школьников, которые обучаются во вторую смену, выросло с 1,9 млн в 2018 году до 2,5 млн в 2020 году. Более того —18,1 тыс. детей учатся в третью смену. Такие данные содержатся в докладе правительства.

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, переполненные классы — повсеместный итог демографического всплеска «нулевых».



— С 2005 года начался подъем рождаемости с пиком в 2015 году, — говорит Крупнов. — Это постоянно увеличивающийся пик, нарастание. И, конечно, с одной стороны понятно, что в школах оставались резервы, а с другой стороны мы понимаем, что какие-то школы обветшали, какие-то закрылись, какие-то вышли из строя, а новые по темпам строить абсолютно не успевают.



Демограф уверен, что сейчас есть федеральные программы по строительству школ, но из-за того, как последние 20 лет растет скученность застройки, возникла проблема.



— Совершенно неравномерно распределено само расселение, и отсюда опять дополнительные вопросы. Плюс, как правило, так или иначе все-таки новые квартиры покупают люди более молодых возрастов, — констатирует Крупнов. — С моей точки зрения, нужно иметь план по каждому региону, по каждому городу, тем более по крупным городам. Такие районы, где происходит крайне избыточное накопление детей младшего возраста школьного, нужно планировать с учетом дальнейших демографических тенденций, потому что там снижение потом будет и так далее. <...> Это, конечно, предмет стратегического планирования, к сожалению, его практически нет в стране.

Вот почему в России есть школы, где дети учатся в «У»-классах. И есть опасение, что может не хватить алфавита.