Алфавита не хватает. Почему в России есть школы, которые принимают по 40 детей в классы от «А» до «У»

Единственная школа микрорайона Суворовский Ростова 1 сентября 2021 года примет 4 тысячи учеников — втрое больше проектной вместимости. Гигантский жилмассив на севере столицы Дона прирастает домами, но социальные учреждения — школы, детсады, больницы — годами остаются лишь на бумаге. И такая ситуация не только в Ростове.
Не сказать, что российские власти совсем не знают об этой проблеме. Периодически она обсуждается на разных уровнях. Не так давно, например, о ней говорили в Совете Федерации. А проблема состоит в том, что при немалых объемах строительства нового жилья в стране оно, это жилье, практически не обеспечено жизненно важной инфраструктурой. Речь идет о детсадах, школах, поликлиниках.
Судите сами. Школами в стране не обеспечено 18% нового жилья. Самая большая их нехватка отмечается в Адыгее (более 50% новостроек), Севастополе (более 30%), Калининградской, Ленинградской областях, Краснодарском крае. В этом же списке Ростовская область. Еще ощутимее нехватка поликлиник — ими не обеспечены 59% новостроек.
Специалисты говорят, что еще на этапе разработки документации по планировке территории многие застройщики хитрят и стараются занизить численность населения, чтобы строить социальные объекты меньшей емкости.
И несмотря на то, что недавним постановлением правительства предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета (так называемых «демографических субсидий») на софинансирование строительства школ и планируется ввод школ в ближайшие годы не менее чем на 1,4 млн учеников, понятно, что этих мер катастрофически не хватает.
Демографы говорят о том, что решая задачу увеличения населения, власть должна правильно подходить к вопросам развития в каждом конкретном регионе. Учитывать, например, тот факт, что сибиряки и дальневосточники активно уезжают в южные регионы и там население всё время растет. В отличие от всех северных территорий. Но такое впечатление, что это всё — никем не изученное явление. О чем говорят конкретные примеры регионов — Кубани, Дона. И с чем могут столкнуться приезжающие туда сибиряки и уральцы.
Долгожданная школа оказалась «резиновой»
Школу
К маю 2021 года в школе было уже 3428 учеников. И это далеко не предел.
По СанПиНу, количество учащихся в классе определяется по норме — 2,5 квадратных метра на одного школьника. При наличии необходимых условий возможно деление классов по учебным предметам на группы. При этом административная ответственность за ущемление права на получение образования — если ребенка не примут в переполненную школу — гораздо строже, чем за несоблюдение СанПиНа.
«Возьмите моего ребенка»
Ажиотаж в дни приема в
Тогда взяли всех желающих. Теперь родители жалуются, что в переполненных классах детям учиться тяжело.
— На собрании нам сказали, что [этой осенью] будут класс доукомплектовывать до 42 человек, — сетует мать третьеклассницы Елена, дочь которой учится вместе с еще 37 детьми. — В классе три ряда парт по пять-шесть мест. Собираются еще седьмой ряд поставить. Ребенок не видит ничего. Детям приходится вставать, подходить к доске. В классе много детей со справками о проблемах зрения, и они сидят на первых трех рядах.
По мнению Елены, один учитель начальных классов не способен внимательно проверять все тетради, не может полноценно объяснить тему урока, потому что прежде придется успокоить почти четыре десятка учеников.
— Скорее всего, нам придется переходить в другую школу, потому что мы занимаемся дополнительно русским, английским и математикой, так как знания получить дети в полном объеме не могут, — считает женщина. — Это не вина учительницы, проблема — в количестве детей. Что касается школы, то она очень хорошая. У нас отличный ремонт, все новое: мебель, учебники. Хорошо поставлена внеурочная деятельность: много дополнительных занятий, которые развивают малышей. Дети могут ходить на карате, танцы, пение, и всё это бесплатно. Это огромный плюс.
Дочь Елены не хочет в другую школу. Перед мамой стоит выбор — либо вкладываться в репетитора, либо надеяться, что скоро в Суворовском появятся новые школы, которые разгрузят существующую.
Мать ученицы 2 «И» класса жалуется на другую проблему. Ирине пришлось найти новую работу, чтобы по вечерам встречать ребенка со второй смены.
— Сейчас уроки у нас заканчиваются примерно в 17:30. Зимой, пока ребенок переодевается и собирается, уже шесть часов вечера наступает, и на улице темно, — сетует Ирина. — Конечно, мы подстраховывались раньше с соседями, возили и забирали по очереди. Но это не очень удобно. Я приняла решение уволиться с работы. Пока другого выхода не вижу.
С чем не справляются учителя?
— Я с удовольствием работаю в нашей красивой, уютной и современной школе. У нас замечательный педагогический коллектив, самый лучший директор и ученики, которых ну очень много, — начинает с позитива опытный педагог Виолетта (имена всех учителей изменены. — Прим. ред.) — Но классы переполнены, по 35–38 человек. Учителя при всем при этом, поверьте, стараются найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Но все усугубляется огромным количеством отчетов, бумаг. Контрольные работы, ВПР и прочее. Когда в параллели 10–11 классов, это огромная нагрузка. И выход один — строительство новых школ.
По словам преподавателя старших классов Вячеслава, учителя понимают родителей, но сомневаться в стараниях педагогов не рекомендуют. Он подчеркивает, что при колоссальной нагрузке и максимуме ответственности педсостав готов по несколько раз объяснить ученику тему, если тот не понял. Осталось только найти внеурочное время.
— Мэр города (речь о сити-менеджере Алексее Логвиненко. — Прим. ред.) не так давно объявил, что не разрешит строить дома в Суворовском застройщику, пока не будет полноценной инфраструктуры. И что? Дома как строились, так и продолжают строиться, а мы с вами продолжаем просто любить наших детей и учить, — говорит учитель. — Чаще всего выход там, где был вход. Властям нашим нужно об этом задуматься.
В новом учебном году будет подсменка
По данным Управления образования города Ростова-на-Дону, уже сейчас — всего после двух лет с открытия — для уроков в
— В первую смену обучаются 54 класса — 1701 человек, во вторую — 50 классов, — уточнили в управлении.
Директор школы Галина Куркина признала в интервью
— [В 2019 году] у нас было указание взять всех, и мы взяли, — вспоминает Куркина. — В принципе, 1340 человек — это расчет в одну смену. Мы обучались в две смены, поэтому все было терпимо. <...> Но в этом году, боюсь, к 1 сентября мы подберемся к 4 тысячам [учеников]. Потому что [на начало июня] у нас уже принято 609 первоклашек. Это 18 первых классов, которыми мы скорее всего не ограничимся, и будет 19. Потому что у нас порядка 27 заявлений висят, грубо говоря. Будет 19 первых классов. В буквах от «А» до «У».
По оценке директора, в идеальной ситуации в школе должно быть не более 2,4 тысячи учеников.
В новом учебном году в начальной школе появится еще и подсменка. Занятия у детей в связи с этим будут начинаться примерно с 08:00, 12:00 и 14:00. По словам Куркиной, новые положения СанПиНа позволяют школам работать с 08:00 до 19:00. А сроки строительства новых школ все время отодвигаются, несмотря на обещания властей.
Сейчас кроме набора первых классов в школе
В первую очередь сейчас принимать будут детей-очередников, которые не попали в предыдущие годы.
А что у соседей?
Еще один проблемный регион страны — Кубань. В Краснодаре 1 сентября 2020 года за парты сели более 160 тысяч учеников, среди которых 18,5 тысяч первоклассников. Школы в городе переполнены, и особенно это заметно в новых микрорайонах. Так, в СОШ
Кроме того, от нехватки школ страдают жители конкретных микрорайонов. Там дети вынуждены ходить в учебные заведения за несколько километров от дома. Проблему можно было решить строительством школы, однако администрация города уже несколько лет не может перевести землю в собственность муниципалитета. За это время ее уже несколько раз перепродавали. Последний раз глава Краснодара Евгений Первышов в сентябре 2020 года говорил, что процедура передачи участка уже началась и школу в микрорайоне построят к 2023 году. Однако с тех пор ничего не изменилось. В конце мая 2021 года Первышов рассказал, что в этом году в Краснодаре планируют открыть 6 школ. Кроме того, власти отчитались, что в 2022–2023 годах хотят открыть еще 4 школы. А вот долгожданной школы в том районе, где дети ходят по несколько километров, в этом списке нет, хотя еще полгода назад ее планировали сдать к 2023 году...
«Стратегического планирования, к сожалению, нет»
Владимир Путин накануне президентских выборов 2018 года пообещал, что вторые смены в российских школах исчезнут к
Впрочем, ситуация ухудшается по всей стране, а не в одном отдельно взятом районе. Количество российских школьников, которые обучаются во вторую смену, выросло с 1,9 млн в 2018 году до 2,5 млн в 2020 году. Более того —18,1 тыс. детей учатся в третью смену. Такие данные содержатся в докладе правительства.
По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, переполненные классы — повсеместный итог демографического всплеска «нулевых».
— С 2005 года начался подъем рождаемости с пиком в 2015 году, — говорит Крупнов. — Это постоянно увеличивающийся пик, нарастание. И, конечно, с одной стороны понятно, что в школах оставались резервы, а с другой стороны мы понимаем, что какие-то школы обветшали, какие-то закрылись, какие-то вышли из строя, а новые по темпам строить абсолютно не успевают.
Демограф уверен, что сейчас есть федеральные программы по строительству школ, но из-за того, как последние 20 лет растет скученность застройки, возникла проблема.
— Совершенно неравномерно распределено само расселение, и отсюда опять дополнительные вопросы. Плюс, как правило, так или иначе все-таки новые квартиры покупают люди более молодых возрастов, — констатирует Крупнов. — С моей точки зрения, нужно иметь план по каждому региону, по каждому городу, тем более по крупным городам. Такие районы, где происходит крайне избыточное накопление детей младшего возраста школьного, нужно планировать с учетом дальнейших демографических тенденций, потому что там снижение потом будет и так далее. <...> Это, конечно, предмет стратегического планирования, к сожалению, его практически нет в стране.
Вот почему в России есть школы, где дети учатся в «У»-классах. И есть опасение, что может не хватить алфавита.