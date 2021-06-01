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Всероссийский фестиваль для школьников «Большая перемена» стартовал в Москве

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам

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Для школьников на фестивале организованы образовательные игры и интерактивные проекты

Для школьников на фестивале организованы образовательные игры и интерактивные проекты

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Сегодня в Парке Горького в Москве стартовал фестиваль «Большая перемена» для школьников со всей России. Участников фестиваля приветствовал Владимир Путин — он выступил с видеообращением к ним. Президент поздравил школьников, их родителей и наставников с Международным днем защиты детей.

— Задача взрослых, государства — везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни,, — сказал Путин, обращаясь к школьникам. — За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания. <...>Среди вас, нынешних школьников, — авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России — нашей любимой родной стране.

«Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторы рассчитывают, что участники смогут раскрыть сильные стороны и продемонстрировать свои таланты. В начале дня участник фестиваля получает карту активностей национальных проектов, чем больше из них он посетит — тем больше призов получит.

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Владимир Путиндети«Большая перемена»
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