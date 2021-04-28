Как внезапные майские каникулы отразятся на подготовке к ЕГЭ? Отвечают учитель, репетитор и психолог

Детский психолог Наталья Наумова тоже говорит, что внезапные каникулы будущим выпускникам скорее на руку — не будет дополнительных домашних заданий и появится возможность больше времени уделить подготовке к экзаменам. Если, конечно, подойти к этому с правильной стороны.



— Нужно четко спланировать занятия и важно, чтобы родители не в назидательной форме это делали, а договорились с ребятами: обсудили, что скоро ЕГЭ, осталось столько-то дней, нужно подумать и составить план подготовки, — говорит психолог. — Лучше сделать это в виде вопросов, чтобы ребята сами спланировали эти дни так, чтобы использовать их с максимальной пользой. Нужно, чтобы школьники взяли на себя ответственность и подготовка к экзаменам не была ответственностью родителей. Тогда ребята будут чувствовать, что это они так решили и действительно будут готовиться, и эти праздники пойдут только на пользу.

