Среди учеников ФМШ новая вспышка коронавируса — одно из общежитий закрыли на карантин

В новосибирской физматшколе полностью закрыли на карантин 5-этажное общежитие на улице Пирогова, 11/3 — до этого из него не выпускали только учащихся двух классов.



О закрытии общежития корреспонденту НГС рассказал отец одного из учеников. После первой вспышки на карантин отправили классы, учащиеся которых жили на третьем этаже. Через 10 дней ещё одного заболевшего выявили на втором этаже здания.



— Карантин начался 1 октября. А дальше какая-то светлая голова — к этому времени дети на третьем этаже уже отсидели порядка 10 дней — решила, что можно в общежитии открыть общение между этажами, раз уж всё общежитие на карантине. Соответственно, детям, которым оставалось отсидеть совсем чуть-чуть, говорят: ну, вы зря сидели, теперь будете сидеть со всеми по новой. А потом обнаружили новые случаи ковида, буквально позавчера, — рассказал Роман.

