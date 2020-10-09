Среди учеников ФМШ новая вспышка коронавируса — одно из общежитий закрыли на карантин

Ученикам СУНЦ НГУ запретили покидать общежитие из-за коронавируса
В новосибирской физматшколе полностью закрыли на карантин 5-этажное общежитие на улице Пирогова, 11/3 — до этого из него не выпускали только учащихся двух классов.
О закрытии общежития корреспонденту НГС рассказал отец одного из учеников. После первой вспышки на карантин отправили классы, учащиеся которых жили на третьем этаже. Через 10 дней ещё одного заболевшего выявили на втором этаже здания.
— Карантин начался 1 октября. А дальше какая-то светлая голова — к этому времени дети на третьем этаже уже отсидели порядка 10 дней — решила, что можно в общежитии открыть общение между этажами, раз уж всё общежитие на карантине. Соответственно, детям, которым оставалось отсидеть совсем чуть-чуть, говорят: ну, вы зря сидели, теперь будете сидеть со всеми по новой. А потом обнаружили новые случаи ковида, буквально позавчера, — рассказал Роман.
В пресс-службе СУНЦ НГУ подтвердили новые случаи заболевания — последний выявили 8 октября. Там также пояснили, что продление карантина связано с выявлением новых случаев в карантинной зоне, а не с переводом на карантин всего здания в целом.
— По предписанию Роспотребнадзора, карантин длится 14 дней после выявления положительного теста на коронавирус. Ориентировочный срок окончания карантина — 30 октября при отсутствии новых случаев коронавирусной инфекции, — рассказали в пресс-службе. — Сейчас на карантине в общежитии № 1 (первый корпус общежития по адресу: улица Пирогова, 11/3) находится 200 детей. Все они обеспечиваются шестиразовым питанием и учатся дистанционно, ежедневно их осматривает врач. Также в общежитии круглосуточно дежурит медработник. Все себя чувствуют нормально.
По данным на 9 октября, в Новосибирске на карантин из-за коронавируса отправили больше 50 школьных классов, три музыкальные школы закрыли полностью. Дистанционное обучение так же продлили в сибирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС).