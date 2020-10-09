Автор учебника математики: «Стране нужен 1% образованных людей. Остальные — за прилавок»

Потому что хорошие поступили в московские вузы. В наш политех идут те, кто не добрал баллов туда. При этом преподы в политехе есть чрезвычайно грамотные. Но они вынуждены так работать. Им тоже жить хочется и кушать. Кто придет им на смену? Большой вопрос. Лучшие уезжают из Волгограда.

О «средненьком» образовании

— Моя мать училась в Ростове-на-Дону в школе для блатняка. Дед был главным бухгалтером ростовского областного торга. Фигура! В одном с мамой классе учился сын начальника ростовского НКВД, сын второго секретаря партии ростовской. Мать говорила, что учителя боялись завысить оценку. Если оценка будет завышена, препод пойдет туда, куда Макар вообще никогда телят не гонял. Сейчас же ко мне приходят со всеми пятерками в 11 классе. Начинаю проверять, а там эти пятерки — полная липа. Учителя завышают оценки. А почему? Потому что тройка у ученика — это понижение категории с последующим понижением зарплаты.



Советская программа была лучше. Она была более емкая. Товарищу Сталину нужны были образованные люди в больших количествах. Иначе у нас не было бы ни атомной бомбы, ни сверхзвуковой авиации, ни космоса, ни электроники. С тем массовым бездельем и невежеством, которое мы имеем сейчас, ничего такого, конечно, уже не сделаешь. Благодаря массе образованных людей мы и в войну победили. Сейчас, когда говорят, что товарищ Сталин выиграл войну, я отвечаю, что это ерунда полная. Войну выиграл народ. В том числе наши конструктора, военные, инженеры и так далее. И именно благодаря школе, которая рождала образованных людей.



Где-то в конце 60-х годов было обнаружено, что хорошее образование — слишком дорогое. Кроме того, оно нужно далеко не всем школьникам. Основная масса разве пойдет в науку? Нет. Вахтеры, лифтеры, маклеры, суфлеры... Водителю грузовика синусы не нужны. Было решено понизить образовательный уровень, чтобы учить ровно столько, сколько надо. По американскому образцу. Известна идея, что процентов 95–97 работников используют в повседневной жизни знания, полученные до 4-го класса.

