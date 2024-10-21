Рыба снова дорожает: производители предупредили о росте цен — почему так происходит и что будет дальше

Поставщики справляются с растущими издержками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рыба, незаменимый продукт в рационе многих россиян, стремительно дорожает. Это касается как деликатесов, так и самой простой продукции, которая всегда считалась доступной для большинства. В стоимость закладывают растущие издержки поставщиков. Во сколько теперь обойдется покупка морепродуктов и чего ждать в будущем — в нашем материале.

Рыба становится недоступным продуктом

Первой пожаловалась на дорожающую рыбу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она стала недоступной для большинства россиян, поскольку в сентябре 2023 года килограмм горбуши в среднем продавали за 152 рубля, а спустя год цена выросла почти вдвое (до 270 рублей).

Торговые сети начали еще с лета получать письма от поставщиков о повышении стоимости рыбной продукции, а осенью это стало происходить всё чаще. В среднем рост составил 15–20%, сообщил источник РБК. Подорожание коснулось форели, горбуши скумбрии, осьминогов, креветок, сельди, кальмаров и даже морской капусты. Это объяснили ростом издержек и стоимости сырья. Цены же на импортные креветки выросли из-за засухи в Эквадоре и супертайфуна «Яги».

Почему рыба дорожает и сколько стоит сейчас

По данным доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, красная рыба за год подорожала на 23,5%. Такой рост связан с увеличением ключевой ставки, растущей инфляцией и не очень удачным уловом.

Действительно, по данным Росрыболовства, вылов в 2024 году оказался на уровне 215,4 тысячи тонн. В 2022 году, когда в отчете было на четверть больше лососевых, чем сейчас, — 272 тысячи тонн.

Рыба стабильно дорожает с конца 2023 года Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Несмотря на это, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, среди ее членов — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», Metro C&C, «Азбука вкуса») заверили, что цены на социально значимые категории рыбы — навагу, минтай и путассу — в торговых сетях остаются стабильными. Их удается удержать благодаря развитию прямых поставок по системе «от моря до прилавка».

При этом стоимость рыбной продукции разнится в зависимости от региона. Дороже всего белая свежая рыба обходится жителям Иркутска и Мурманска. Дешевле всего — в Петропавловске-Камчатском и Кургане. Красная рыба же наименее доступна в Архангельске, Калининграде и Твери. Самым дешевым остается минтай, а самым дорогим — лосось.

Стоимость килограмма рыбы в магазинах одной федеральной сети в октябре 2024 года Источник: «Фонтанка»











— Низкий улов приводит к росту цен. Но, к большому сожалению, об этой проблеме заговорили, только когда ситуация стала критичной. Раньше, до всех санкций, никого не смущало, что импортировать норвежскую рыбу в торговые сети было дешевле, чем поставлять свою, — сказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

Будет ли рыба еще дороже и как этого избежать

Текущий рост цен еще не достиг своего пика, считает аналитик, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. Ближе к Новому году за красную рыбу придется заплатить на 20% больше, из-за того что продукт зависит от импорта и валютных курсов.

В расчетах использовались данные о цене горбуши Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Проблема касается не только красной рыбы, уверен доктор экономических наук, профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Он считает, что треска скоро станет деликатесом. Самый дешевый весовой вариант, который можно найти в ретейле, обойдется в 600 рублей за 1 килограмм. Это по акции со скидкой 16%, по карточке постоянного покупателя. За рыбу в порционной упаковке, без кожи и костей, в пересчете на килограмм придется выложить до 2,3 тысячи рублей.

Более доступной рыбу сделать еще можно, отметил маркетолог Мирослав Радкевич.

— Необходимо развивать логистическую инфраструктуру, особенно в отдаленных регионах и на Дальнем Востоке, где традиционно сосредоточены значительные объемы вылова. Снижение транспортных затрат позволит снизить конечную цену на продукцию для потребителей, — говорит Радкевич.

Он подчеркивает, что значительная часть выловленной рыбы перерабатывается за рубежом, что приводит к дополнительным затратам и, соответственно, росту цен для конечного потребителя.

Маркетолог заявил, что нужно поддерживать рыбаков и рыболовные предприятия с помощью, например, субсидий для малых и средних предприятий, занимающихся рыболовством, государственных грантов, льгот на топливо, оборудование и лицензии для рыбаков.