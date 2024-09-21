Дешевле уже не станет? Почему новый урожай не уронил цены на овощи и что будет дальше

Картошка и капуста дешевеют медленнее, чем обычно, а огурцы и помидоры уже начали дорожать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











С появлением нового урожая фрукты и овощи, как правило, дешевеют, однако в этом году делают они это без особого энтузиазма. Большинство базовых овощей, по данным Росстата, сейчас стоит дороже, чем прошлой зимой, хотя новый урожай уже вышел на рынок. Мы изучили данные и поговорили с экспертами, чтобы разобраться, что происходит с ценами на овощи и чего ждать от них дальше.

Что с ценами?

На днях Росстат опубликовал результаты мониторинга цен на фрукты и овощи. По информации ведомства, за неделю помидоры подорожали на 0,9%, огурцы — на 1,9%. Остальные базовые овощи все-таки дешевеют: капуста — на 6,8%, морковь — на 4,5%, картошка — на 4,3%. Однако цены по-прежнему не близки к сезону прошлого года. Например, если в сентябре 2023 года в среднем по России килограмм картошки стоил 30 рублей 53 копейки, то сейчас — 46 рублей 67 копеек. И такая ситуация не только с картошкой.

В 2024 году новый урожай не уронил цены на овощи, как было в прошлые годы Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

— Плодоовощная продукция занимает самый большой вес в инфляционной корзине, — отмечает экономист Георгий Остапкович. — Поэтому раньше, когда выходил отечественный производитель, мы август и сентябрь стояли в дефляции. В этом году фактически была только одна неделя, когда Росстат зафиксировал дефляцию 0,02%, это в рамках статистической погрешности.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Почему овощи не дешевеют?

Одной из основных причин того, что ценник на овощи остается довольно высоким для сентября, называют весенние заморозки.

— У нас достаточно серьезно различаются ситуации прошлого и нынешнего года, — говорит экономист Георгий Остапкович. — У нас были довольно существенные майские холода, которые сбили урожай плодоовощной продукции, поэтому создался некоторый дефицит. При дефиците всегда производители и продавцы начинают повышать цены.

Традиционно август и сентябрь были сезоном дешевых овощей Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Еще одна причина того, что овощи не спешат дешеветь в сезон, — общая инфляция. Она в этом году в целом выше прошлогодней, по последним данным Центробанка — 9,05%. В сентябре 2023 года она составляла 6%.

— Если у нас инфляция высокая, то может быть и снижение [цен], но выражаться на рынке оно будет в том, что цены растут не столь шустро, как могли бы расти, — говорит доктор экономических наук Леонид Холод. — А помимо общей инфляции, есть инфляция издержек. Она нелинейная, что-то подорожает для овощеводов больше, что-то меньше. Сейчас практически все статьи расходов у них выросли, чтобы выжить, им же нужно каким-то образом инфляцию издержек переносить в цену. Торговля тоже от них не отстает, потому что в торговле тоже есть своя инфляция и свои издержки.

Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.

Рост издержек сельхозпроизводителей связывают с несколькими факторами. Один из ключевых — импортная составляющая. По словам Георгия Остапковича, почти все виды сельскохозяйственной деятельности используют импортные механизмы, которые подорожали. Но и это еще не всё.

— У нас почти нулевая безработица, то есть нет резервной армии труда, — говорит Остапкович. — Люди уходят из сельского хозяйства на машиностроительные заводы, где платят в два раза больше, плюс дают социальный пакет, — то есть сельхозникам, чтобы удержать людей, нужно повышать заработную плату, издержки по фонду оплаты труда тоже забиваются в стоимость продукции. И вот это всё набирается, это дает фон более высокой инфляции.

Что будет с ценами дальше?

Конец лета и начало осени — традиционно самый дешевый сезон овощей. Георгий Остапкович говорит, что уже в октябре цены начнут понемногу расти, в том числе за счет импорта. Как сильно — вопрос открытый.

— Прогнозировать очень сложно, потому что очень много товаров, и каждый товар ведет себя по-разному. Все зависит от урожайности, от торговой сети, от перевозок. Но вот центральный банк ставит прогнозируемую годовую инфляцию в районе 7,5% — это общий индекс потребительских цен. В нём три составляющих: продовольственные товары, непродовольственные и услуги. Как правило, продовольственная инфляция всегда выше, значит, будет в районе 9%. Но это среднее значение, то есть какие-то продукты могут подорожать на 20%, а какие-то не вырастут совсем.

Как объясняет Леонид Холод, при росте цен основной удар на себя часто берут именно массовые продукты.

— Продовольственная инфляция выше, чем общая, по одной простой причине: дорожают продукты самой первой необходимости. И среди продовольствия, конечно, тоже быстрее всех дорожают продукты первой необходимости. Картошка, капуста, свекла, вот самые-самые массовые овощи покупаются в больших объемах. И если люди отказываются от каких-то продуктов, потому что не хватает денег, то чего больше начинают покупать? Тоже простейших овощей.