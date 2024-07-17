Пенсионеров ждет увеличение выплат в августе — но только у пяти категорий

Корректировка выплат коснется не всех Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Пенсия вырастет у пяти категорий россиян с 1 августа. Заявлений для увеличения выплаты не потребуется, все произойдет автоматически. Разберемся с экспертами, кто имеет право на прибавку и при каких условиях.



Россияне достигшие возраста 80 лет. Для них корректировки происходят традиционно. У них в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии (8 134 рубля). Соответственно они уже будут получать 16 268.



—Это связано с тем, что им требуется больше денег на лекарства или для помощи по дому. В то же время возраст не позволяет как правило подрабатывать, — сказал в беседе с корреспондентом «Городских порталов» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.



Члены летных экипажей. Это пилоты штурманы, механики, бортпроводники. Получить прибавку можно, если проработал в соответствующей должности не менее 25 лет — для мужчин, для женщин — не менее 20 лет. Есть специальный фонд, куда перечисляют дополнительные средства работодатели с зарплат действующих члегов лентных экипажей. Получателей сегодня порядка 35 тысяч человек. Перерасчет идет в зависимости от поступлений в фонд и изменения средней зарплаты.

Работники организаций угольной промышленности. Они тоже не останутся без прибавки. Стаж имеет большое значение. Доплата положена, если человек 25 лет отработал на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, и 20 лет — в качестве работников ведущих профессий — горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках. Если человек в силу болезни не может выполнять свои обязанности, для них стаж сокращается на 10 лет.



Работающие пенсионеры. Люди продолжают накапливать балы. Максимальное их количество 4,5 балла. Тот есть от 135 рублей и выше. Для всех это очень индивидуально.



Размер доплаты зависит от стажа и возраста Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Примерный результат можно посчитать по облегченной формуле. Она покажет практически точный результат, хотя реальные расчеты сложнее, сказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.



Для этого необходимо разделить годовой объем доходов за 2023 год на 1,9 млн рублей. Это предельный размер базы для обложения страховыми взносами в 2023 году. Это число нужно умножить на 10, — сообщил Балынин «Аргументы и факты»

