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Экономика Кризис-2024 В России прекратили торги долларами и евро. Что это значит?

В России прекратили торги долларами и евро. Что это значит?

Можно ли купить валюту и что будет с курсом

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В России прекратили торговлю долларами и евро из-за введенных санкций США

США ввели новые санкции против России. В этот раз под удар попали Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в ее состав. Из-за этого Мосбиржа не будет проводить операции с долларом и евро с 13 июня. Что всё это значит и как отразится на обычных гражданах, — в материале.

Торговля долларами и евро на бирже

Любые физические лица могут участвовать в торгах валютой на бирже. В этом случае банк выступает посредником, открывает брокерский счет и дает необходимые инструменты для участия в торгах. Так как банк является посредником, валюта приобретается у участников рынка. Покупка валюты через саму кредитную организацию или обменник — совсем другой процесс, который называется внебиржевой торговлей.

Как будут устанавливать курсы валют

Сейчас Мосбиржа оказалась фактически изолированной от мировой долларовой системы. Теперь установить курс валют будет более проблематично. Раньше это делалось на основе торгов. Теперь курс будет рассчитываться исходя из банковской отчетности и данных внебиржевых цифровых платформ. То есть банки будут обмениваться информацией о курсах между собой, что может привести к значительной разнице между разными организациями, а также между стоимостью покупки и продажи долларов в них.

Именно курс валют остается главным вопросом без ответа

Что будет с ценами на доллар и евро

Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько месяцев курс валют будет меняться быстрее, чем раньше. В целом ожидается рост. Самая главная опасность — рынок в такой ситуации больше подвержен манипуляциям, курс доллара и евро будет активно двигаться и искажаться.

Можно ли сейчас купить валюту

После введения новых санкций в России покупать и продавать валюту будет можно, подтвердил Банк России. Для этого можно обратиться в банк или обменник. Но экономисты не советуют сейчас скупать доллары и евро. На данный момент неизвестно, как развернется рынок и что будет дальше. Риск потерять деньги на разнице курсов сейчас очень высокий.

Как закрытие торгов на Мосбирже отразится на россиянах

Главная опасность заключается в росте курса доллара и евро. Государство всё так же сможет проводить операции в этих валютах, но для этого потребуется больше манипуляций. Поэтому пока нельзя точно сказать, как это отразится на экономической обстановке в стране.

Зато введенные санкции наверняка не отразятся на сбережениях россиян в валюте. ЦБ уточнил, что все средства на вкладах и счетах сохраняются, а порядок их выдачи не изменится.

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Доллар Курс Евро Мосбиржа Санкции против России
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