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Проверьте свой QIWI Кошелек: ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Как быть тем, кто хранил в нем деньги

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КИВИ Банк был под наблюдением с июля 2023 года

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Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Центробанк посчитал, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также систематически допускала нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Главным продуктом КИВИ Банка был QIWI Кошелек, который, по мнению Центробанка, в основном использовался для расчета между физлицами и теневым бизнесом, обхода различных ограничений и высокорисковых операций.

Также Банк России установил многочисленные случаи открытия банком QIWI Кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций.

Всем тем, кто хранил деньги в КИВИ Банке, Центробанк обещает вернуть вклады в полном размере, но не более 1,4 миллиона рублей. Выплату проведет Агентство по страхованию вкладов. Узнать о порядке выплат вкладчики могут, позвонив на горячую линию ГК «АСВ» (8 800 200-08-05) или на сайте компании.

КИВИ Банк находился в «подвешенном» состоянии с лета 2023 года: 26 июля Банк России ввел ограничения на ряд операций банка, из-за чего кредитная организация частично ограничила вывод средств с QIWI Кошельков на банковские счета, а также запретила снимать наличные. Но, несмотря на надзор со стороны Центробанка, КИВИ Банк продолжил «проведение высокорисковых операций».

По данным Банка России, КИВИ Банк находился на 89 месте в российской банковской системе и не являлся значимым в реальном секторе экономики.

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