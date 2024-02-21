Вам отказано: взять кредит в России будет сложнее — разбираемся в новых правилах

Скоро любой человек сможет запретить банкам и другим финансовым организациям выдавать себе кредиты. Такой закон сразу во втором и третьем чтении приняла Госдума. Вступить в силу он должен с 1 марта 2025 года. Главная его задача — обезопасить людей от мошенников. Но если у вас кредитная зависимость, то нововведение и от нее поможет избавиться. Разбираемся, как это всё будет работать.
Что такое самозапрет на кредит
Если говорить простым языком, то самозапрет на кредит — это ограничение, которое банк накладывает на клиента по его же просьбе. После самозапрета некоторые операции, которые проводятся через интернет, становятся недоступны: клиент может ограничить кредитование полностью или поставить максимальную сумму, доступную для оформления кредита.
Такая возможность появилась еще в 2022 году — тогда Банк России обязал кредитные организации предоставлять клиентам возможность собственноручно запрещать онлайн-операции и ограничивать кредитование и денежные переводы.
— Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга, — рассказывал тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Сейчас самозапрет в одном банке не распространяется на кредиты в других организациях. Новый закон позволит сделать этот запрет единым для всех кредитных организаций — теперь банки и МФО будут видеть, запретил ли человек себе брать кредиты и займы или нет.
Зачем запрещать самому себе брать кредиты
В первую очередь закон рассчитан на защиту от мошенников — сейчас, завладев чужими паспортными данными, они могут через интернет оформить кредит на кого угодно. Предполагается, что со вступлением закона в силу (и при условии, что человек оформил самозапрет) сделать это будет невозможно.
— Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Самозапрет на выдачу кредитов выступает больше как мера поддержки для незащищенных слоев населения. Это возрастные люди, мамы в декрете, граждане с отклонениями в здоровье, — говорит кредитный и ипотечный брокер Юлия Подольская. — Очень часто в работе сталкиваемся с выдачей мошеннических кредитов и микрозаймов. Гражданам приходится не один год после этого восстанавливать кредитную историю, а еще хуже — выплачивать не свои кредиты.
Помимо защиты от мошенников, самозапрет поможет сэкономить деньги любителям спонтанных покупок. Допустим, если сейчас, прогуливаясь по магазинам, вы внезапно решили взять в кредит холодильник, то с оформленным самозапретом сперва придется ехать в банк, чтобы снять его. А за время пути поймете, что новый холодильник (да еще и кредитный) вам не так уж и нужен.
Как наложить на себя запрет
Чтобы запретить себе брать кредиты онлайн, нужно будет подать соответствующее заявление через МФЦ или «Госуслуги». Информация об этом попадет в бюро кредитных историй, и если после этого вы решите оформить заем, то кредитору (не важно — банк или МФО) придется вам отказать.
Ситуация, впрочем, не безвыходная. Если вам позарез нужны деньги, можно будет отменить запрет. Для этого достаточно обратиться в МФЦ или отправить заявление через «Госуслуги». Одномоментно ограничение не снимут — между обращением и открытием доступа к кредитам пройдет два дня. Такой период охлаждения позволит исключить риск мошенничества и даст время человеку подумать еще раз, нужен ли ему кредит.
Как защитить себя, пока закон не приняли
Закон вступит в силу только в следующем году, но если вы хотите обезопасить себя уже сейчас, то можете оформить самозапрет на кредитование и денежные переводы в конкретном банке. Обращаться во все кредитные организации не стоит — имеет смысл подать заявление в те банки, услугами которых вы пользовались ранее.
Также стоит проверять отчет из кредитных историй хотя бы раз в полгода — сделать это можно на портале «Госуслуг». Не лишним будет периодически смотреть, не появились ли вы в базе ФССП: для этого достаточно ввести свое Ф.И.О. и дату рождения на сайте судебных приставов.
Но главным правилом безопасности по-прежнему остается защита от мошенников: не нужно никому пересылать свои паспортные данные и фотографии документов. А если обнаружите, что фотографии вашего паспорта утекли в Сеть, то его лучше поменять. Кроме того, в случае утери документов необходимо оперативно обратиться в полицию.