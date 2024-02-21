Вам отказано: взять кредит в России будет сложнее — разбираемся в новых правилах

— Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга, — рассказывал тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



Сейчас самозапрет в одном банке не распространяется на кредиты в других организациях. Новый закон позволит сделать этот запрет единым для всех кредитных организаций — теперь банки и МФО будут видеть, запретил ли человек себе брать кредиты и займы или нет.