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С 1 января пособие по уходу за ребенком будут платить по новым правилам: что изменится

Родители смогут сохранить выплаты, если выйдут из декрета раньше срока

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По действующим правилам сохранить пособие по уходу за ребенком можно, только если работаешь неполный день

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На днях Госдума приняла законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до полутора лет даже для тех родителей, которые вышли на работу, не дожидаясь окончания этого срока. Документ еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент, однако это, скорее всего, произойдет в ближайшее время — в законе указано, что вступить в силу он должен уже с 1 января. Мы изучили документ, чтобы разобраться, как будут платить пособие по уходу в 2024 году.

Что за пособие

Речь в принятом Госдумой законе идет о пособии по уходу за ребенком до полутора лет. Его назначают тому, кто берёт на себя заботу о ребенке и соответствующий отпуск, это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.

Сумма пособия по уходу за ребенком зависит от дохода того, кто берёт отпуск: 40% средней зарплаты за последние два года, но не более 33 281 рубля. В июне 2023 года глава Минтруда Антон Котяков пообещал, что пособие вырастет до 49 тысяч рублей, однако следует помнить, что это верхняя планка — столько смогут получать те, кто до отпуска по уходу за ребенком зарабатывал более 122 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата в России существенно меньше: по данным Росстата, в сентябре 2023 года она составляла 70 922 рубля. При таком доходе сумма пособия составит 28 368 рублей в месяц. Неудивительно, что многие родители, находясь в отпуске по уходу за ребенком, ищут возможность подработать.

Что изменится

По действующим правилам если ухаживающий за ребенком родитель возвращается к работе, то пособие перестают платить. Единственный вариант получать одновременно и зарплату, и пособие — подработка на неполный день. Или «серый» заработок — без уплаты налогов.

Изменения позволят платить пособие в течение всего периода, на который оно назначено, даже если мама (или другой ухаживающий за ребенком родственник) досрочно вышла на работу.

— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой <...>, — заявил Владимир Путин на ПМЭФ 16 июня. — Поэтому предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

После заявления Путина Минтруд подготовил поправки в закон, которые и были приняты Госдумой. Помимо возможности выйти из отпуска по уходу за ребенком с сохранением пособия, они позволяют ухаживающему родителю временно устроиться на другую работу. При этом гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной.

Ранее правительство изменило правила назначения единого пособия. Выплаты на детей до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, назначаются с учетом доходов. С 1 декабря доходы стали считать по-новому.

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