С 1 января пособие по уходу за ребенком будут платить по новым правилам: что изменится

Что за пособие

Речь в принятом Госдумой законе идет о пособии по уходу за ребенком до полутора лет. Его назначают тому, кто берёт на себя заботу о ребенке и соответствующий отпуск, это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.

