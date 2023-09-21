Власти придумали, как снизить цены на бензин. Их план сработает?

На рост цен обратили внимание и в Госдуме. Этот вопрос стал один из самых обсуждаемых в начале осенней сессии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рост стоимости дизельного топлива и его дефицит — «ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур».



— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет, — подчеркнул Володин.



20 сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопрос, почему в России резко выросли цены на топливо, а на внутреннем рынке возник его дефицит, ответил, что, начиная с лета, происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.



— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.



Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на то, что сегодняшнее заседание началось «с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо».



— Сообщили, что сегодня до 14:00 (мск. — Прим. ред.) ожидается, что председатель правительства Михаил Мишустин объявит о мерах, которые будут приняты для снижения и стабилизации цен на топливо. Соответственное обращение в правительство из Думы поступило вчера, — написал Матвеев у себя в телеграм-канале.



Решением, которое обсуждают несколько дней, стало временное ограничение на экспорт бензина в России.



— Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, — объясняют в кабмине. — Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

