Власти придумали, как снизить цены на бензин. Их план сработает?

В последнее время у автомобилистов только и разговоров, что о подорожании топлива. Даже по сравнению с прошлой неделей цены заметно увеличились. Причем в разных регионах скачки отличаются: если в Москве, по данным Росстата, стоимость выросла на 0,5%, то в Чеченской республике — на 5,5%.
На рост цен обратили внимание и в Госдуме. Этот вопрос стал один из самых обсуждаемых в начале осенней сессии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рост стоимости дизельного топлива и его дефицит — «ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур».
— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет, — подчеркнул Володин.
20 сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопрос, почему в России резко выросли цены на топливо, а на внутреннем рынке возник его дефицит, ответил, что, начиная с лета, происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.
— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на то, что сегодняшнее заседание началось «с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо».
— Сообщили, что сегодня до 14:00 (мск. — Прим. ред.) ожидается, что председатель правительства Михаил Мишустин объявит о мерах, которые будут приняты для снижения и стабилизации цен на топливо. Соответственное обращение в правительство из Думы поступило вчера, — написал Матвеев у себя в телеграм-канале.
Решением, которое обсуждают несколько дней, стало временное ограничение на экспорт бензина в России.
— Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, — объясняют в кабмине. — Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
По мнению экономиста Георгия Остапковича — это ожидаемое решение.
— Эта мера предусмотрена любой экономической теорией: если появляется дефицит товара, то ограничивается экспорт и этот товар выходит на внутренний рынок, — объяснил Георгий Остапкович.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Но экономист также уточнил, что ограничение экспорта будет работать только как временная мера. В противном случае это решение может пойти во вред:
— Как временная мера это поможет. Главное, чтобы этого не было на постоянной основе, иначе пострадает экономика: как минимум возникнут проблемы у компаний, которые занимаются экспортом этого самого топлива.
Георгий Остапкович также добавил, что ограничение на экспорт не поможет, если рост цен связан не с дефицитом для внутреннего потребления, а с другими проблемами.
— Решение правильное: если дефицита не будет, то цены будут подниматься. Но в дефиците ли проблема? Ведь сейчас мы производим топлива даже больше, чем в прошлом году. А в чем тогда причина роста цен, — задается вопросом Георгий Остапкович. — Нужно изучить все причины: может, проблема в логистике и топливо не доезжает по линии транспорта, может есть другие проблемы. Нужно изучить причины проблемы, и тогда будет понятно, какие меры будут работать.