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Экспорт бензина в России временно ограничили

Ожидается, что это стабилизирует внутренний рынок

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Власти считают, что на экспорт нефтепродукты должны поступать после насыщения внутреннего рынка

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Российское правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Ожидается, что это должно помочь стабилизировать внутренний рынок.

— Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей, — говорится в сообщении правительства. — Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал у себя в телеграм-канале, что сегодняшнее заседание началось «с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо», и процитировал слова председателя Думы Вячеслава Володина.

— Исходя из представленной информации, и бензина, и дизеля в стране хватает с запасом. А почему оптовые цены иногда оказываются выше розничных — тут есть разные мнения. Но очевидно, что на экспорт нефтепродукты должны поступать после насыщения внутреннего рынка, — передал Матвеев слова Володина.

20 сентября на заседании Госдумы замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, почему резко выросли цены на бензин, а на внутреннем рынке возник его дефицит. По его словам, начиная с лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.

— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.

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