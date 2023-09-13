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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Что произошло

Пока неизвестно, когда они возобновятся — об этом сообщат дополнительно

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О времени возобновления торгов сообщат дополнительно

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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке с 09:30 мск. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» рассказали, что это произошло из-за сбоев в работе торгово-клиринговой системы.

— Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 09:30. Проводится диагностика системы, — рассказали в пресс-службе.

По словам экономиста Георгия Остапковича, приостановка торгов на Мосбирже — это очень редкое явление. В первую очередь это происходит из-за непредсказуемой динамики курса, когда идут серьезные скачки — например, появился крупный игрок, который начал всё скупать или продавать. В таком случае торги приостанавливаются, чтобы выяснить, почему это случилось.

— Технические проблемы — это полная редкость для цивилизованной биржи. В других странах я не встречал такого, чтобы отказала техника. Если бы это случилось в Гонконге или Нью-Йорке, работников биржи уволили бы в ближайшие 24 часа. Может, что-то из импортного оборудования отказало — запчасти не получают, и произошла такая ситуация, — предположил экономист.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Как сообщили на бирже, о времени возобновления торгов объявят дополнительно.

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