Доллар и евро падают. Теперь мы больше не бедные? Объясняет экономист

Постоянные новости о свободном падении рубля с начала года за это время уже успели набить оскомину. Но на этой неделе ситуация изменилась — доллар и евро начали потихоньку терять свои позиции, а рубль стал укрепляться. Сегодня биржи открылись с такими новостям: курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта, а курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля. Неужели рубль начинает подниматься с колен? Или это временно?
По словам экономиста Константина Селянина, укрепление рубля произошло из-за набора не самых значительных факторов, которые в итоге привели к положительному результату.
— Это и решение Центробанка по сохранению ключевой ставки, и его комментарии о том, что удается удержать инфляцию на уровне 5%, — объяснил эксперт. — Также повлиял рост цен на российскую нефть: если в первом квартале была цена около 50 долларов за баррель, сейчас речь идет уже о 58, а это впритирку с потолком. Даже на фоне снижения объемов экспорта поток нефтедолларов, валюты, связанной с сырьем, весьма и весьма значительный. Плюс еще выплата годовых налогов в конце апреля привела к такому стечению обстоятельств, что рубль укрепился совершенно неожиданно на два с лишним процента.
Экономист уверен, что укрепление рубля не будет затяжным и более долгосрочные существенные процессы будут толкать рубль к падению:
— Это, например, баланс экспортных доходов и спроса со стороны импорта. Импорт фактически восстановился, экспорт адаптируется, но мы всё равно видим огромный недобор доходов по сравнению с запланированным. Например, в бюджете у нас запланирована цена российской нефти в 70 долларов за баррель. Пока она до этого уровня не дотягивает. Все эти долгосрочные процессы точно не изменятся, в ближайшее время никуда не денутся санкции и потолок на российскую нефть. Локально курс рубля может до 75–76 за доллар укрепиться, но в итоге в ближайшие месяцы всё равно вернется на уровень 80–85.
Также Константин Селянин отметил, что рынок стал совершенно иным, чем был до начала СВО. В этом случае не стоит сбрасывать со счетов практику ручного регулирования валютного рынка, которая может привести как к укреплению рубля, так и наоборот.
Ранее экономисты рассказывали корреспондентам NGS.RU о том, превысит ли к лету курс доллара 100 рублей, от чего это зависит и какие факторы будут влиять на оптимистичный и пессимистичный сценарии.