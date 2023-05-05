Доллар и евро падают. Теперь мы больше не бедные? Объясняет экономист

— Это и решение Центробанка по сохранению ключевой ставки, и его комментарии о том, что удается удержать инфляцию на уровне 5%, — объяснил эксперт. — Также повлиял рост цен на российскую нефть: если в первом квартале была цена около 50 долларов за баррель, сейчас речь идет уже о 58, а это впритирку с потолком. Даже на фоне снижения объемов экспорта поток нефтедолларов, валюты, связанной с сырьем, весьма и весьма значительный. Плюс еще выплата годовых налогов в конце апреля привела к такому стечению обстоятельств, что рубль укрепился совершенно неожиданно на два с лишним процента.