Приставы списали с карты женщины долги тезки. В суде она вернула свои деньги, а виновника заставила платить

Имена участников судебного процесса изменены.



Началась эта история с того, что жительница Орловской области, назовем ее Ирина Николаевна Ильина, получила СМС от банка о том, что с ее карты списаны деньги по исполнительному производству. Пытаясь разобраться в ситуации, женщина обнаружила, что деньги списаны на основании судебного приказа о взыскании с И. Н. Ильиной в пользу ООО «Орловский энергосбыт» долгов за электричество. Основанием для этого стал договор энергоснабжения, заключенный компанией с Ильиной, — всё верно. Только вот наша Ирина Ильина никогда не проживала по адресу, который указан в договоре, сам договор не заключала и не давала согласия на обработку персональных данных. Кажется, что персональные данные в этом случае — наименьшая из проблем Ирины? Но нет, эта деталь тоже важна в нашей истории, она даже имеет ключевую роль.

