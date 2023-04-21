Приставы списали с карты женщины долги тезки. В суде она вернула свои деньги, а виновника заставила платить

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Ситуации, когда человеку приходится расплачиваться за чужие долги, к сожалению, не редкость. Иногда это происходит из-за доверчивости — как, например, в ситуации, когда человек по просьбе друга оформляет кредит на себя, но порой единственное, что объединяет настоящего должника и того, кто его долги выплачивает, — это имя. Случаи, когда приставы списывают чей-то долг со счетов его полного тезки не единичны. Вернуть свои деньги порядочным тезкам часто удается, но кто вернет потраченные нервы? Ответ на этот вопрос дал Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Имена участников судебного процесса изменены.
Началась эта история с того, что жительница Орловской области, назовем ее Ирина Николаевна Ильина, получила СМС от банка о том, что с ее карты списаны деньги по исполнительному производству. Пытаясь разобраться в ситуации, женщина обнаружила, что деньги списаны на основании судебного приказа о взыскании с
Ирина обратилась в суд, чтобы ей возместили материальный и моральный ущерб, который она понесла из-за распространения ее персональных данных, добытых, между прочим, незаконным путем. Женщина объяснила, что никогда не имела имущества, а потому ей не приходилось заключать договоры с поставщиками электроэнергии. Соответственно, по мнению Ильиной, у компании не могло быть ее персональных данных на законном основании.
Кроме того, женщина сочла, что пострадала ее репутация. Так что она не только просила признать незаконным и прекратить само использование и хранение ее персональных данных, но и признать сведения о задолженности, распространенные компанией в заявлении о вынесении судебного приказа, порочащими ее честь и достоинство. Ирина Ильина хотела, чтобы компания опровергла эти сведения, написав возражения относительно исполнения судебного приказа, вернула деньги, оплатила судебные расходы и компенсировала моральный вред. В качестве компенсации она запросила 50 тысяч рублей.
Представитель энергоснабжающей компании в суде с требованиями Ирины относительно морального ущерба и использования ее персональных данных был не согласен. Да, данные перепутали, но у компании они есть на законных основаниях — Ирина Ильина, пусть и не собственница жилья, но прописана в доме, который тоже обслуживается компанией. Это не тот дом, по которому есть задолженность, но там вопрос в другом — заявление о выдаче судебного приказа формировала программа, произошло наложение паспортных данных и адресов, просто техническая ошибка. А обращение в суд — это реализация права на судебную защиту, а не распространение данных неопределенному кругу лиц. Так что ничего предосудительного и незаконного компания, как утверждал ее представитель в суде, не сделала.
Суд эти аргументы устроили, и он встал на сторону ответчика, отказав в удовлетворении требований Ильиной. Однако это не устроило Ирину, и она подала апелляцию, теперь судьи встали на ее сторону. На этот раз недовольным остался «Орловский энергосбыт». Компания обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение апелляционной инстанции.
Итог этой истории
Как обратили внимание в суде апелляционной инстанции, обращаясь в суд для взыскания долга, энергоснабжающая компания указала в заявлении не только
Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции согласилась со всеми выводами суда апелляционной инстанции. В результате по решению суда Ирина Ильина должна получить снятые с ее счета 2847 рублей 13 копеек, а также компенсацию судебных расходов и морального вреда. Правда, моральный вред, причиненный Ирине, суд оценил в 10 раз меньше, чем она сама, — по решению суда обидевшая ее компания должна заплатить всего пять тысяч рублей вместо пятидесяти.