Цифры те же, но есть нюансы. Курс вернулся ровно туда, откуда начинал свои приключения в 2022 году

До февраля 2022-го рубль в течение целого года был одной из самых стабильных мировых валют, в том смысле, что почти весь год держался в районе 75 за доллар. Колебания, казавшиеся тогда весьма существенными, наблюдались от 77 в апреле и до 69 — в октябре.



Предвестники грома слышны были тем не менее весь 2021 год. Тогда в рамках расследования о вмешательствах в свои выборы США поэтапно вводили санкции против российского суверенного долга. Тогда же начали звучать гипотетические угрозы отключить российские банки от SWIFT в случае агрессии против Украины. Все до единого комментарии экспертов тогда сводились к тому, что это лишь пустые угрозы, и главный довод был — «это никому не выгодно». Забегая вперед, стоит сказать, что полностью Россия от международных платежей так и не отрезана, спустя год после начала острой фазы конфликта.

