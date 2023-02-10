Повышать или не трогать? Банк России изменит ключевую ставку впервые за год — чего от этого ждать

Большинство экспертов уверены, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5 %) в третий раз подряд. По словам главного аналитика Teletrade Марка Гойхмана, главным фактором такого решения является инфляция.

— По оперативным данным Росстата, среднесуточный прирост цен с начала января остался на уровне 0,025 %, как и в декабре прошлого года. Таким образом, инфляция не повысилась, — объяснил аналитик. — Более того, по прогнозам, в годовом исчислении она в январе может быть меньше, чем в декабре — 11,5 % против 11,9 % соответственно. Увеличивать ключевую ставку, исходя из данного фактора, нецелесообразно. Кроме того, такой шаг, делая дороже кредиты и инвестиции, негативно отразился бы на экономике в целом, потребительском спросе, рентабельности компаний. Это крайне нежелательно в кризисных условиях. Но и снижать ставку рискованно, поскольку проинфляционные драйверы достаточно сильны: увеличиваются расходы бюджета при снижении доходов, нарастает его дефицит, ослабляется курс рубля, что будет способствовать росту цен на импортные товары.