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Повышать или не трогать? Банк России изменит ключевую ставку впервые за год — чего от этого ждать

Регулятор находится в той ситуации, когда декабрьские прогнозы по состоянию экономики не сбылись

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При ослаблении курса рубля могут вырасти цены на импортные товары

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Сегодня Центробанк проведет первое в 2023 году заседание по ключевой ставке. После резкого повышения в феврале 2022 года ее значение неизменно понижалось до конца октября, а после этого Банк России два раза подряд оставлял его без изменений — на уровне 7,5 %. Вместе с экономистами разобрались, чего стоит ожидать от нового заседания и как изменение (или нет) ключевой ставки может отразиться на наших финансах.

Большинство экспертов уверены, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5 %) в третий раз подряд. По словам главного аналитика Teletrade Марка Гойхмана, главным фактором такого решения является инфляция.

— По оперативным данным Росстата, среднесуточный прирост цен с начала января остался на уровне 0,025 %, как и в декабре прошлого года. Таким образом, инфляция не повысилась, — объяснил аналитик. — Более того, по прогнозам, в годовом исчислении она в январе может быть меньше, чем в декабре — 11,5 % против 11,9 % соответственно. Увеличивать ключевую ставку, исходя из данного фактора, нецелесообразно. Кроме того, такой шаг, делая дороже кредиты и инвестиции, негативно отразился бы на экономике в целом, потребительском спросе, рентабельности компаний. Это крайне нежелательно в кризисных условиях. Но и снижать ставку рискованно, поскольку проинфляционные драйверы достаточно сильны: увеличиваются расходы бюджета при снижении доходов, нарастает его дефицит, ослабляется курс рубля, что будет способствовать росту цен на импортные товары.

О росте проинфляционных рисков сказал и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев:

— Во-первых, это ослабление курса рубля к доллару на 8 % (с 65 до 70 рублей) из-за снижения цен на нефть Brent и расширения дисконта Urals из-за санкций. Во-вторых, свой вклад в рост цен внесло и расширение дефицита бюджета до 3,2 триллиона в 2022 году, что превышает ожидания рынка. И наконец, инфляцию может подтолкнуть дефицит кадров в разных отраслях экономики, из-за чего работникам будут повышать зарплату. Реализация этих трех проинфляционных рисков могла найти отражение в недельном ускорении инфляции.

Каким будет значение ставки в новом году

Каким будет значение ставки в новом году

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Экономист Константин Селянин отметил, что если ориентироваться на слова, сказанные на последнем заседании по ключевой ставке в декабре, то Центробанку стоит ее повысить. Но на самом деле ситуация у регулятора совсем не так однозначна.

— Тогда говорилось о том, что последующие движения будут зависеть от величины дефицита бюджета, а также от введения ценового потолка на нефть и его последствий. Предполагалось, что если всё будет в пределах прогнозов, то надо ставку оставлять, — напомнил Константин Селянин.

По словам экономиста, реальность оказалась хуже прогнозов — дефицит бюджета увеличился по сравнению с декабрьскими показателями, цены на нефть после введения потолка тоже оказались не такими, как ожидалось.

— Исходя из этого, Центробанк должен поднимать ставку — на четверть или полпроцента. Другое дело, что это повышение не решит проблем: не снизит дефицит бюджета, не поможет воздействовать на спрос со стороны населения. Эта мера не решает проблем, поэтому более разумно оставить значение ставки без изменений. Тем более что основные решения в экономике [в этом году] будут связаны вовсе не со ставкой, а с изменением налоговых режимов, — заключил Константин Селянин.

Влияние же изменения значения ключевой ставки, по словам экономиста, будет традиционным. Напомним, что по уровню ключевой ставки Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее. Обычно когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для банков. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.

— Если вы собирались брать кредит, то от изменения ставки его стоимость может увеличиться или снизиться. Соответственно, при сохранении значения всё останется на прежнем уровне, — объяснил Константин Селянин.

Марк Гойхман уверен в том, что при условиях действия противоположных драйверов у Центробанка есть смысл пока не менять ситуацию в ту или иную сторону. В таком случае нейтральное решение практически не повлияет на процентные ставки по кредитам и депозитам, а также на курс рубля.

— В перспективе ближайших месяцев вероятно тем не менее дальнейшее постепенное ослабление курса из-за санкций, относительного сокращения экспорта и доходов экспортеров, повышения дефицита бюджета и иных причин, — заключил аналитик. — В таких условиях для россиян, имеющих сбережения, есть смысл разделить их на несколько направлений. Частично — на приобретение валюты, например, юаней; частично — в гособлигации или вклады. Инвестировать в более волатильные активы — акции, металлы — вряд ли целесообразно.

Почти год назад ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20 %. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки.

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