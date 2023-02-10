Повышать или не трогать? Банк России изменит ключевую ставку впервые за год — чего от этого ждать

Сегодня Центробанк проведет первое в 2023 году заседание по ключевой ставке. После резкого повышения в феврале 2022 года ее значение неизменно понижалось до конца октября, а после этого Банк России два раза подряд оставлял его без изменений — на уровне
Большинство экспертов уверены, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменений (на уровне
— По оперативным данным Росстата, среднесуточный прирост цен с начала января остался на уровне
О росте проинфляционных рисков сказал и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев:
— Во-первых, это ослабление курса рубля к доллару на
Экономист Константин Селянин отметил, что если ориентироваться на слова, сказанные на последнем заседании по ключевой ставке в декабре, то Центробанку стоит ее повысить. Но на самом деле ситуация у регулятора совсем не так однозначна.
— Тогда говорилось о том, что последующие движения будут зависеть от величины дефицита бюджета, а также от введения ценового потолка на нефть и его последствий. Предполагалось, что если всё будет в пределах прогнозов, то надо ставку оставлять, — напомнил Константин Селянин.
По словам экономиста, реальность оказалась хуже прогнозов — дефицит бюджета увеличился по сравнению с декабрьскими показателями, цены на нефть после введения потолка тоже оказались не такими, как ожидалось.
— Исходя из этого, Центробанк должен поднимать ставку — на четверть или полпроцента. Другое дело, что это повышение не решит проблем: не снизит дефицит бюджета, не поможет воздействовать на спрос со стороны населения. Эта мера не решает проблем, поэтому более разумно оставить значение ставки без изменений. Тем более что основные решения в экономике [в этом году] будут связаны вовсе не со ставкой, а с изменением налоговых режимов, — заключил Константин Селянин.
Влияние же изменения значения ключевой ставки, по словам экономиста, будет традиционным. Напомним, что по уровню ключевой ставки Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее. Обычно когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для банков. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.
— Если вы собирались брать кредит, то от изменения ставки его стоимость может увеличиться или снизиться. Соответственно, при сохранении значения всё останется на прежнем уровне, — объяснил Константин Селянин.
Марк Гойхман уверен в том, что при условиях действия противоположных драйверов у Центробанка есть смысл пока не менять ситуацию в ту или иную сторону. В таком случае нейтральное решение практически не повлияет на процентные ставки по кредитам и депозитам, а также на курс рубля.
— В перспективе ближайших месяцев вероятно тем не менее дальнейшее постепенное ослабление курса из-за санкций, относительного сокращения экспорта и доходов экспортеров, повышения дефицита бюджета и иных причин, — заключил аналитик. — В таких условиях для россиян, имеющих сбережения, есть смысл разделить их на несколько направлений. Частично — на приобретение валюты, например, юаней; частично — в гособлигации или вклады. Инвестировать в более волатильные активы — акции, металлы — вряд ли целесообразно.
Почти год назад ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу