«Деньги должны быть в России, а не в Швейцарии». Экономист Делягин — о том, какие изменения нас ждут в 2023 году

Эта риторика пока не находит отражения в политике властей страны, но Делягин надеется, что мы почувствуем серьезные перемены уже в 2023 году. Почему зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» так оптимистично настроен, в проекте «Редколлегия» выяснял редактор «Чита.Ру» Андрей Козлов.

— Вы — заместитель председателя комитета по экономической политике в Госдуме и говорили о том, что это не ключевой комитет в Госдуме, да?



— Ключевой комитет — это бюджетный комитет и по безопасности. Вот два ключевых комитета, которые определяют всё. Постоянные комитеты — это или отраслевые, которые очень значимы, скажем, энергетика, сельское хозяйство. Комитет по экономической политике утверждает и просматривает прогнозы. Поскольку вся экономическая политика де-факто сводится к промышленной политике или отраслевой политике, или к бюджетной, или к финансовой, то возможности заниматься собственной экономической политикой ограничены.