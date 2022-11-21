Единое детское пособие начнут платить с 1 января 2023 года

Сумма пособия зависит от дохода семьи: универсальное пособие будет дифференцированным. Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума, если при этом доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25%, если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума — это максимальный размер пособия. Согласно заявлению главы Минтруда, в 2023 году он будет составлять в среднем по стране 13 900 рублей.



Универсальное пособие планируют платить по единым правилам — учитывать будут доход семьи, комплексную оценку нуждаемости и правило нулевого дохода. Комплексная оценка нуждаемости — новое понятие в российской социальной политике: при принятии решения о назначении пособия учитывают не только доходы семьи, но и имущество и даже банковские вклады. Например, если у семьи низкие доходы, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: пособие не назначат, если на человека приходится больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 — в доме.