Военные получат в 3,5 раза больше денег, чем вся медицина: как распределяют бюджет России на 2023 год

Каждую осень Госдума принимает закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны на следующий год. Законопроект о бюджете России на 2023 год уже принят в первом чтении. Впереди документ ждет еще два чтения и возможные поправки, после чего бюджет должен утвердить Совет Федерации и подписать президент, однако основные направления расходов бюджета отследить можно уже сейчас. Мы изучили несколько тысяч страниц законопроекта, чтобы разобраться, на что власти планируют потратить деньги в следующем году.
Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, доходы бюджета в следующем году составят 26,13 триллиона рублей, а расходы — 29,05 триллиона. То есть, предполагается, что дефицит бюджета будет почти три триллиона рублей.
— Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования, — говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
Самый большой кусок бюджета традиционно отойдет Минфину —
Бюджет Минобороны на втором месте тоже вполне традиционно, но в 2023 году сумма будет существенно больше, даже на фоне последних лет. В бюджете 2020 года на военных было заложено 1,9 трлн рублей, в
И это еще не все бюджетные деньги, которые пойдут на нужды обороны. В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
Еще 4,42 трлн будут направлены на нацбезопасность и правоохрану. Непосредственно Министерству внутренних дел достанется 1,27 трлн.
Затраты на здравоохранение поменьше — в общей сложности на него планируют потратить 1,5 трлн рублей. Минздрав получит 662 млрд — на 62 млрд больше, чем в 2022 году. Это деньги на функционирование ведомства и развитие здравоохранения и медицины — к примеру, международное сотрудничество.
Финансирование непосредственно медицинской помощи населению идет не из федерального бюджета, а из денег Фонда обязательного медицинского страхования. На расходы Фонда ОМС в этом году заложено 3,18 трлн рублей.
Министерству просвещения планируют выделить из федерального бюджета 445,51 млрд рублей. Минпросвещения занимается воспитанием и образованием, но только общим. Профессиональным образованием занимается другое министерство — Минобрнауки. Ему выделят 709,4 млрд.
Эти расчеты примерные — ко второму чтению депутаты еще внесут корректировки в общие суммы, а бюджеты на 2024 и 2025 год и вовсе будут пересматривать: каждый год Госдума принимает документ о бюджете на следующий год и плановом бюджете еще на два года вперед. Следующей осенью они вновь пересматриваются и меняются — в зависимости от экономической ситуации и других меняющихся обстоятельств.
К примеру, когда год назад принимали бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ожидалось, что Минобороны в 2023 году получит 1,9 трлн рублей, а не 2,4. Кроме того, у каждого региона и муниципалитета тоже есть собственные бюджеты, 29 трлн — это только федеральное финансирование.