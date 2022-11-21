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Обзор

Военные получат в 3,5 раза больше денег, чем вся медицина: как распределяют бюджет России на 2023 год

Документ в первом чтении приняла Госдума, смотрим основные статьи расходов

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Законопроект о бюджете на 2023 год пока принят только в первом чтении

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Каждую осень Госдума принимает закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны на следующий год. Законопроект о бюджете России на 2023 год уже принят в первом чтении. Впереди документ ждет еще два чтения и возможные поправки, после чего бюджет должен утвердить Совет Федерации и подписать президент, однако основные направления расходов бюджета отследить можно уже сейчас. Мы изучили несколько тысяч страниц законопроекта, чтобы разобраться, на что власти планируют потратить деньги в следующем году.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, доходы бюджета в следующем году составят 26,13 триллиона рублей, а расходы — 29,05 триллиона. То есть, предполагается, что дефицит бюджета будет почти три триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2023 году составит почти 3 триллиона рублей. Компенсировать его планируют с помощью внутренних заимствований

Дефицит бюджета в 2023 году составит почти 3 триллиона рублей. Компенсировать его планируют с помощью внутренних заимствований

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— Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования, — говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы». — При этом возможности российского рынка по абсорбированию первичного предложения долга несколько сократились вследствие выпадения спроса нерезидентов.

Самый большой кусок бюджета традиционно отойдет Минфину — 9 260 703 741 900 рублей (9,26 трлн). Минфин занимается развитием экономики и управлением финансами страны, так что он всегда получает самую существенную часть бюджета по сравнению с другими министерствами и ведомствами. На втором месте Минобороны.

Самый большой кусок бюджета традиционно получает Министерство финансов — почти треть всего бюджета страны

Самый большой кусок бюджета традиционно получает Министерство финансов — почти треть всего бюджета страны

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Бюджет Минобороны на втором месте тоже вполне традиционно, но в 2023 году сумма будет существенно больше, даже на фоне последних лет. В бюджете 2020 года на военных было заложено 1,9 трлн рублей, в 2021-м — 1,87 трлн, на 2022 год — 2,02 трлн. В 2023 году на траты Минобороны заложено 2,41 трлн.

Министерство обороны получит почти 2,5 трлн рублей, общие затраты на оборону составят в два раза больше

Министерство обороны получит почти 2,5 трлн рублей, общие затраты на оборону составят в два раза больше

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И это еще не все бюджетные деньги, которые пойдут на нужды обороны. В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы» указано, что в общей сложности на нужды национальной обороны планируется потратить 4,98 трлн рублей. Как сообщили в Госдуме, деньги пойдут на «решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе на дальнейшее переоснащение, на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, и социальную защиту военнослужащих и военных пенсионеров, членов их семей и решение других задач».

Еще 4,42 трлн будут направлены на нацбезопасность и правоохрану. Непосредственно Министерству внутренних дел достанется 1,27 трлн.

Затраты бюджета на силовиков тоже растут каждый год. Помимо МВД, есть еще ФСБ, ФСИН и другие ведомства

Затраты бюджета на силовиков тоже растут каждый год. Помимо МВД, есть еще ФСБ, ФСИН и другие ведомства

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Затраты на здравоохранение поменьше — в общей сложности на него планируют потратить 1,5 трлн рублей. Минздрав получит 662 млрд — на 62 млрд больше, чем в 2022 году. Это деньги на функционирование ведомства и развитие здравоохранения и медицины — к примеру, международное сотрудничество.

Финансирование непосредственно медицинской помощи населению идет не из федерального бюджета, а из денег Фонда обязательного медицинского страхования. На расходы Фонда ОМС в этом году заложено 3,18 трлн рублей.

Финансирование Министерства здравоохранения сильно выросло после начала пандемии. На 2019 год, например, Минздраву выделили только 327,7 млрд рублей

Финансирование Министерства здравоохранения сильно выросло после начала пандемии. На 2019 год, например, Минздраву выделили только 327,7 млрд рублей

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Министерству просвещения планируют выделить из федерального бюджета 445,51 млрд рублей. Минпросвещения занимается воспитанием и образованием, но только общим. Профессиональным образованием занимается другое министерство — Минобрнауки. Ему выделят 709,4 млрд.

В 2021 году затраты на Минпросвещения резко выросли — почти в два раза. С тех пор рост более умеренный

В 2021 году затраты на Минпросвещения резко выросли — почти в два раза. С тех пор рост более умеренный

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Эти расчеты примерные — ко второму чтению депутаты еще внесут корректировки в общие суммы, а бюджеты на 2024 и 2025 год и вовсе будут пересматривать: каждый год Госдума принимает документ о бюджете на следующий год и плановом бюджете еще на два года вперед. Следующей осенью они вновь пересматриваются и меняются — в зависимости от экономической ситуации и других меняющихся обстоятельств.

К примеру, когда год назад принимали бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ожидалось, что Минобороны в 2023 году получит 1,9 трлн рублей, а не 2,4. Кроме того, у каждого региона и муниципалитета тоже есть собственные бюджеты, 29 трлн — это только федеральное финансирование.

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