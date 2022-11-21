Военные получат в 3,5 раза больше денег, чем вся медицина: как распределяют бюджет России на 2023 год

Каждую осень Госдума принимает закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны на следующий год. Законопроект о бюджете России на 2023 год уже принят в первом чтении. Впереди документ ждет еще два чтения и возможные поправки, после чего бюджет должен утвердить Совет Федерации и подписать президент, однако основные направления расходов бюджета отследить можно уже сейчас. Мы изучили несколько тысяч страниц законопроекта, чтобы разобраться, на что власти планируют потратить деньги в следующем году.

