Из-за выплат мобилизованным их детей могут лишить пособий: как считать доход семьи, если мужа призвали

Существует еще масса условий для назначения этих пособий, и если семья не соответствует хоть одному пункту из длинного списка требований, то пособия не получит. Например, существуют требования к недвижимому имуществу: если у семьи несколько квартир или домов или есть доля в другой квартире, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме (это в среднем по стране, в регионах числа могут отличаться). Купили вы жилье сами или получили в наследство — неважно, не учитывают только имущество, которое было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на их метраж внимания не обращают. При назначении выплаты не рассматривается, пользуетесь вы имуществом или нет, важен факт его наличия. То есть если, например, дом оформлен на отца семейства, а проживают в нем его родители или сестра, то из-за него всё равно могут лишить пособия. Подробнее на самые распространенные вопросы о назначении пособий мы отвечали в этом материале.