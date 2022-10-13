Из-за выплат мобилизованным их детей могут лишить пособий: как считать доход семьи, если мужа призвали
В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах, но депутаты его еще не рассматривали
Частичная мобилизация, которая началась всего несколько недель назад, вскрыла множество проблем, среди которых — проблемы семей с детьми. По действующим законам отсрочку от мобилизации могут получить только отцы-одиночки и мужчины, у которых четверо и больше детей, однако даже с меньшим количеством малышей матерям в одиночку трудно справляться. Для кого-то муж был единственным кормильцем семьи, другим приходится уходить с работы, потому что не с кем оставить детей — всё это достатку семьи, мягко говоря, не способствует.
Как поддерживают семьи мобилизованных?
В конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о мерах соцподдержки мобилизованных и их семей, который среди прочего предполагает введение пособий на каждого ребенка, чей отец мобилизован. Однако документ еще не рассматривался, а предыдущая аналогичная инициатива не дошла даже до первого чтения. Сейчас семьи мобилизованных могут рассчитывать только на те же пособия, что и все остальные, — выплаты, которые полагаются только семьям с низкими доходами.
На сегодняшний день для семей с детьми есть несколько вариантов пособий в зависимости от возраста детей, состава семьи и материального благополучия родителей. В целом выплаты нуждающимся охватывают семьи с момента постановки женщины на учет по беременности и до исполнения ребенку 17 лет. Правительство планирует в 2023 году ввести универсальное детское пособие, однако пока к нему остаются вопросы.
Принципы выплат тоже отличаются. Например, при назначении пособия на первого и второго ребенка до трех лет нуждающейся в нем считается семья с доходами меньше двух прожиточных минимумов на человека (подробнее об этой выплате читайте тут), а пособие на детей от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет, а также беременным и одиноким родителям назначают при доходе меньше одного прожиточного минимума на человека. Для расчетов берется прожиточный минимум на душу населения — его размер устанавливается ежегодно в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году это
Почему семье мобилизованного могут отказать в пособии?
Чтобы рассчитать ежемесячный доход для большинства выплат, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стипендии и гранты, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ряд других доходов. При этом 12 месяцев нужно брать не с даты подачи заявления, а отступив 4 полных месяца назад.
Как объясняла ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, это связано с поступлением информации от налоговой.
— У нас сейчас проактивная выплата всех мер поддержки, вам не надо нести никакие бумаги. Информация о том, какой у вас доход, поступает из налоговой и идет сейчас четыре месяца, — говорит она.
Именно эти условия и могут стать препятствиями для получения пособия. Например, семья могла не иметь оснований для назначения выплаты, но отец был мобилизован. И если женщина подаст заявление на пособие сейчас, доход семьи будет учитываться по старым данным — с учетом зарплаты мужа. При этом сами матери тоже иногда вынуждены уходить с работы в связи с мобилизацией мужа. В такую ситуацию попала семья Виктории из Новосибирской области — ее зятя призвали, а дочери пришлось уволиться, чтобы сидеть с детьми.
— Он служил, 27 лет, двое детей. Младшему два годика, старшему — четыре, — рассказала Виктория порталу NGS.RU. — Жене пришлось уволиться, она до 10 вечера работает, а садик у нас до 6. Без денег остаются. Ну а как? Мама будет помогать. Хотя у меня зарплата 11 тысяч, но ничего: пока скотину держим, поможем.
Конечно, мобилизованным полагается денежное довольствие, и в теории они могут распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе полностью или частично отправлять семье, однако времени еще прошло мало, и проверить, как это работает на практике, возможности не было. При этом денежное довольствие в доходах семьи будет учитываться, правда, позже — когда пройдет соответствующий срок и данные из налоговой будут доступны ПФР. Согласно действующим правилам, это может стать основанием для отказа в пособии — если окажется, что с учетом денежного довольствия мобилизованного доход семьи выше прожиточного минимума на человека.
После начала спецоперации, введения санкций и ухода с российского рынка многих иностранных работодателей была введена временная мера: если человек потерял работу после 1 марта, то его прежние доходы не учитываются. Правда, для этого нужно стоять на учете как безработный. Возможно, в ближайшее время правила будут скорректированы и с учетом мобилизации. По данным источника Городских порталов, в ближайшее время этот вопрос запланирован к обсуждению депутатами Госдумы, но пока на сайте парламента не опубликованы конкретные предложения.
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Существует еще масса условий для назначения этих пособий, и если семья не соответствует хоть одному пункту из длинного списка требований, то пособия не получит. Например, существуют требования к недвижимому имуществу: если у семьи несколько квартир или домов или есть доля в другой квартире, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме (это в среднем по стране, в регионах числа могут отличаться). Купили вы жилье сами или получили в наследство — неважно, не учитывают только имущество, которое было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на их метраж внимания не обращают. При назначении выплаты не рассматривается, пользуетесь вы имуществом или нет, важен факт его наличия. То есть если, например, дом оформлен на отца семейства, а проживают в нем его родители или сестра, то из-за него всё равно могут лишить пособия. Подробнее на самые распространенные вопросы о назначении пособий мы отвечали в этом материале.