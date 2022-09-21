Что будет с ипотекой мобилизованных? Отвечают юристы

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать в армию планируется 300 тысяч человек. Мы спросили юристов, а что будет с ипотеками и другими кредитами граждан, которых коснется частичная мобилизация.

Мобилизация или призыв на военную службу не относятся к форс-мажору, а значит, граждане обязаны выполнять свои финансовые обязательства, отметили юристы.