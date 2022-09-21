Что будет с ипотекой мобилизованных? Отвечают юристы
Пока платить по графику, но есть шансы на кредитные каникулы
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать в армию планируется 300 тысяч человек. Мы спросили юристов, а что будет с ипотеками и другими кредитами граждан, которых коснется частичная мобилизация.
Мобилизация или призыв на военную службу не относятся к форс-мажору, а значит, граждане обязаны выполнять свои финансовые обязательства, отметили юристы.
— Форс-мажором считаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар, война, эпидемия, теракт и так далее. Мобилизации в этом списке нет. Так что в настоящий момент мобилизация не является основанием для приостановления либо прекращения кредитных обязательств, — объяснил адвокат АБ «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. — Пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса РФ гласит, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.
— Действующим законодательством и большей частью кредитных договоров не предусмотрено получение каких-либо специальных отсрочек в связи с призывом гражданина на военную службу, — добавил адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. — Прямо в указе о мобилизации предусмотрено, что они будут получать денежное довольствие.
О том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку, заявил сегодня и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
— Если призовут, вы будете продолжать платить ипотеку — уже из своей новой получки, которая будет очень высокой, — уточнил журналистам Андрей Картаполов.
В то же время комитет Госдумы по экономической политике на ближайшем заседании планирует обсудить этот вопрос.
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— Возможно, в связи с мобилизацией будут рассмотрены вопросы о кредитных каникулах — по ипотеке и любым кредитам, которые взяты как самими мобилизованными, так и их ближайшими родственниками, — добавил адвокат Тимур Харди.
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