«В один миг потеряла 200 тысяч»: преподаватель вуза попала в финансовую ловушку из-за золота

В России объявлен курс на дедолларизацию, ставки по вкладам падают вслед за ключевой ставкой. А золото всегда, особенно в кризисные времена, считалось тихой гаванью.



— Я много лет держала деньги на различных срочных вкладах. Накануне как раз закончился очередной договор на три месяца на 700 с лишним тысяч рублей. Наслушавшись и начитавшись всяких экономических советов, решила перевести деньги на обезличенный металлический счет в золоте. Сначала спросила у экономиста в Челябинвестбанке, в котором обслуживаюсь уже много лет, насколько это хорошо. В ответ услышала, что выгодно в долгосрочной перспективе, что в любой момент можно снять часть суммы, — рассказала свою историю челябинка Ирина Андреевна (имя изменено. — Прим. ред.).