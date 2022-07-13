«В один миг потеряла 200 тысяч»: преподаватель вуза попала в финансовую ловушку из-за золота
Объясняем, в чём плюсы и минусы обезличенного металлического счета и на какие риски обращать внимание
В Челябинске преподаватель вуза потеряла 200 тысяч рублей на инвестициях в золото. После того, как ставки по вкладам устремились вниз, кандидат наук решила вложиться в драгоценные металлы. Женщина открыла обезличенный металлический счет в золоте. А когда решила его закрыть, выяснилось, что вместо прибыли получит денег на треть меньше. Разбираемся, как так получилось, в чем риск инвестиций в драгметаллы и какие цены на золото прогнозируют эксперты в ближайшем будущем.
«Поставила подписи, где мне указали»
В России объявлен курс на дедолларизацию, ставки по вкладам падают вслед за ключевой ставкой. А золото всегда, особенно в кризисные времена, считалось тихой гаванью.
— Я много лет держала деньги на различных срочных вкладах. Накануне как раз закончился очередной договор на три месяца на 700 с лишним тысяч рублей. Наслушавшись и начитавшись всяких экономических советов, решила перевести деньги на обезличенный металлический счет в золоте. Сначала спросила у экономиста в Челябинвестбанке, в котором обслуживаюсь уже много лет, насколько это хорошо. В ответ услышала, что выгодно в долгосрочной перспективе, что в любой момент можно снять часть суммы, — рассказала свою историю челябинка Ирина Андреевна (имя изменено. — Прим. ред.).
— Когда 25 июня открывала счет в другом отделении этого банка, снова спросила экономиста. Он тоже ответил, что золото выгодно в долгосрочной перспективе. И ничего не сказал, что банк продает мне по одной цене, а потом купить у меня может совсем по другой. Я-то думала, что всё зависит только от цены металла на рынке. А тут еще, оказывается, есть банковская надбавка — как при покупке/продаже долларов. И вот, не прочитав внимательно лист с договором, просто поставила подписи там, где мне указали, — продолжила Ирина Андреевна.
29 июня женщина решила перевести эти деньги в срочный вклад. По ее словам, этот вид хранения все-таки казался привычнее.
— Каково же было мое удивление, когда узнала, что в один миг потеряла почти
Обезличенные металлические счета (ОМС) — счета, открываемые банком для учета драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий). Но счет ОМС — это не вклад, на этот финансовый инструмент не распространяется система страхования вкладов. Открытие и обслуживание счета, как правило, бесплатно. Банк зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи.
Преподаватель вуза написала заявление в банк с просьбой расторгнуть договор, но получила отказ.
— К сожалению, банк не находит оснований для аннулирования заявления на открытие обезличенного металлического счета и операций, осуществленных по этому счету, — говорится в ответе за подписью заместителя главного бухгалтера ПАО «Челябинвестбанк».
Как ситуацию объяснили в банке
Представители кредитного учреждения сообщили, что при покупке металла банком у клиента денежные средства в валюте РФ по такой сделке зачисляются на счет вклада до востребования в размере стоимости количества металла, указанного в заявке клиента.
— Стоимость металла определяется путем умножения массы металла в граммах на значение установленной банком на момент совершения операции цены соответствующего металла в валюте РФ за один грамм. Банк устанавливает котировки на покупку и продажу металла в обезличенной форме. Курсы безналичной конвертации золота устанавливаются банком ежедневно и отражают динамику мировых цен на золото, — объяснили в Челябинвестбанке.
Актуальные курсы покупки и продажи золота можно узнать на сайте банка или в интернет-банке для физлиц InvestPay, добавили в кредитном учреждении. Например, вечером 11 июля банк продавал золото на обезличенном металлическом счете (ОМС) по 3900 рублей за грамм, а покупал — по 2985 рублей.
Что же делать владельцу обезличенного металлического счета, не желающему на ровном месте терять свои деньги?
— Вы можете осуществить продажу металла, находящегося на вашем счете, и закрытие обезличенного металлического счета в более благоприятный период, когда курс покупки металла банком у клиента будет выше или равен 3750 рублей за один грамм (примерно по такой цене покупала золото Ирина Андреевна в июне. — Прим. ред.), — посоветовали в Челябинвестбанке.
Пока челябинка не стала закрывать счет. Но решила поделиться историей неудачных инвестиций в золото, надеясь, что это убережет других от финансовых ошибок.
«Сомневаешься? Откажись от инвестиций»
Вложения в биржевые активы всегда сопряжены с рисками, предупреждают эксперты. Поэтому инвестировать нужно лишь в то, в чем хорошо разбираешься.
— Нужно внимательно читать договор от начала до конца. Если какой-то пункт не понятен, требуйте разъяснений! Сразу смотрите спред (разница между покупкой и продажей. — Прим. ред.). Разница может достигать более 30%. Если вы сразу купите и продадите золото банку, ваш убыток составит до 30%, а банк заработает. Выбирайте банк с наименьшей разницей между покупкой и продажей, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Сомневаешься в трактовке, значит нужно проконсультироваться у юриста или отказаться от инвестиций.
В золото нужно инвестировать на срок более 5 лет. Оно давно перестало быть защитным активом от инфляции, поэтому показывает низкую доходность в сравнении с другими активами, добавил Владислав Антонов.
Так, по данным Банка России, с 11 января по 10 марта стоимость золота выросла более чем на 70%. Цена на драгоценный металл взлетала до $2043,7 за унцию. Тогда многие россияне, пытаясь спасти деньги от инфляции, бросились покупать золотые слитки или инвестировать в обезличенные металлические счета. Хотя уже тогда эксперты предупреждали инвесторов-новичков о возможных разочарованиях.
— Когда соберетесь продавать золото, вы должны быть готовы к тому, что банк заберет его у вас на 8–10% дешевле биржевой цены. Хотя продавал дороже. Так что, купив золото и тут же перепродав, вы уже оказываетесь в убытке. Люди, которые сейчас покупают золото, через два–три года сильно разочаруются, а поезд уже ушел, — ранее рассказывал 74.RU независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.
Тройская унция — единица измерения веса, используемая банками и ювелирами. Тройская унция равна 31,1034768 грамма.
А как обстоят дела сейчас, спустя несколько месяцев? К началу июня стоимость золота снизилась до $1838,7 за тройскую унцию. Сейчас, в середине июля, за унцию дают $1735. Учитывая, что курс рубля заметно укрепился к доллару, в рублях цена на желтый металл заметно снизилась.
— Инфляционная спираль раскручивается, тогда как золото дешевеет. Российское золото попало под санкции, реакция на санкции нулевая. Оно сейчас никому не нужно, кроме Центральных банков, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал обновленные данные по официальным золотым запасам Центральных банков разных стран мира. Согласно последним данным, Центробанки сообщили о чистом увеличении мировых золотых запасов на 35 тонн. Оно может подорожать на фоне глобальной рецессии, но и то ненадолго.
По словам эксперта, сейчас складывается очень интересная ситуация с золотом.
— Движение за 2015–2022 годы схоже с периодом 2005–2013 годов. В марте цена дошла до $2100 за тройскую унцию и развернулась вниз. Через четыре месяца падения разворот стал еще больше похож на модель ценообразования 2005–2013 годов. Поддержка находится на уровне $1700. Если она не устоит, то по шаблону предыдущего нисходящего движения первой целью выступит уровень $1400. Сопротивлением выступает уровень $1966. Чем дольше золото будет торговаться выше отметки $1700, тем выше вероятность восстановления до $1900, — спрогнозировал Владислав Антонов.
Ранее мы рассказали, почему в России отменили НДС на покупку драгметаллов в слитках. Выгодно ли вкладываться в золото и какие риски учитывать, мы рассказали в специальном материале.