Доллар, юань или евро? Экономист — о том, нужно ли срочно скупать валюту, пока она дешевая

Доллар продолжает падать в пропасть: на Мосбирже вечером 20 мая его стоимость упала до 60,23 рубля (а утром был аж 57 рублей!) Пора ли закупаться валютой? Спросили у финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина.

— Вообще, конечно, доллар и любая валюта — это не средство зарабатывания, на мой взгляд, это средство сбережения, сохранения покупательной способности своих денег. Однозначно стоит, на мой взгляд. Наверное, предпочтение лучше отдать доллару и, возможно, юаню. Евро на международных рынках слабеет, — уверен экономист.