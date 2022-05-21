Доллар, юань или евро? Экономист — о том, нужно ли срочно скупать валюту, пока она дешевая
И почему из-за этого цены в магазинах могут вырасти еще больше? Объясняем в одном видео
Доллар продолжает падать в пропасть: на Мосбирже вечером 20 мая его стоимость упала до 60,23 рубля (а утром был аж 57 рублей!) Пора ли закупаться валютой? Спросили у финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина.
— Вообще, конечно, доллар и любая валюта — это не средство зарабатывания, на мой взгляд, это средство сбережения, сохранения покупательной способности своих денег. Однозначно стоит, на мой взгляд. Наверное, предпочтение лучше отдать доллару и, возможно, юаню. Евро на международных рынках слабеет, — уверен экономист.
По мнению Константина Селянина, рубль укрепился из-за существующих на валютном рынке ограничений и санкций, наложенных иностранными банками. Банки же продают доллары и евро по завышенному курсу, чтобы обезопасить себя.
— Это, собственно, формирует их надежность на случай девальвации национальной валюты. И поэтому банки закономерно действуют. Фактически они говорят, что если мы продаем доллары или евро, то мы продаем их так дорого, что точно не «угорим», — объяснил финансовый аналитик.
СЮЖЕТ
К сожалению, падение доллара никак не скажется на ценах в магазинах, добавил Селянин. Именно потому, что реальный курс совсем другой и всё, что бизнесмены покупают, будь то еда, одежда или техника, приобретается по завышенным ценам.
— Дело в том, что многие товары или уже стали недоступны в России, либо станут вот-вот. Даже если они в виде параллельного импорта будут попадать, то все издержки на логистику, на обход ограничений санкционных, все эти издержки в конечном итоге понесет обычный покупатель. Это будет включено продавцами в цену товара. Именно поэтому даже если рубль еще укрепится, фактически или формально, это приведет как минимум к тому, что цены не упадут, как максимум — к тому, что они еще и вырастут, — ответил Константин Селялин.
До этого экономист Максим Марамыгин объяснил, почему курс доллара на бирже отличается от того, по какой цене его продают в банках. Также мы спросили аналитиков, может ли упасть стоимость доллара до 40 рублей.