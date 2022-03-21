Золото — от всех зол? Скупать ли сейчас слитки с монетами и станут ли они заменой доллару

После обвала рубля и ограничений по покупке наличной валюты те, у кого еще остались сбережения, вспомнили о золоте. В конце февраля его стоимость на мировом рынке обновила полуторагодовой максимум, в марте превысила психологическую отметку в две тысячи долларов за тройскую унцию. К тому же сейчас в России отменили НДС на покупку драгметаллов в слитках, стимулируя граждан инвестировать в золото, а не в валюту. Разбираемся с экспертами, насколько выгодно сейчас вкладываться в золото, что может купить обычный человек и какие риски нужно учесть.
Почему убрали НДС
Когда-то золото было главной валютой во многих государствах, с тех пор многие считают его синонимом надежности. А в кризисные времена всегда вспыхивает интерес к благородному металлу. У жителей России есть несколько вариантов приобрести золото — от покупки монет и слитков до открытия обезличенных металлических счетов (там обозначена масса золота в граммах) до инвестиций в ценные бумаги золотодобывающих компаний и «золотые» ПИФы. Понятно, что самый простой и осязаемый способ — монеты и слитки.
Проблема в том, что до недавнего времени обычным гражданам, приобретающим слитки, приходилось уплачивать
Сейчас, когда финансовый рынок изрядно трясет, власти решили притушить валютный ажиотаж и дать гражданам альтернативный инструмент сбережения средств — золото. С 1 марта для физических лиц отменили взимание НДС на покупку драгоценных металлов в слитках.
— Потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), — указано в пояснительной записке к поправке в Гражданский кодекс РФ, принятой в рекордные сроки.
Заменит ли золото инвестиции в доллары?
Во многих странах мира, где инвестиционное золото не облагается НДС, отмечен высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частных лиц. Среди них Германия, США, Китай, Индия, Таиланд и другие. Покупка золота может стать хорошей альтернативой валютным накоплениям и в России, уверены чиновники.
— Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам, — заявил министр финансов Антон Силуанов при обсуждении поправок в Гражданский кодекс.
Правительство России уже озвучивало планы по снижению долларовой зависимости, напомнили эксперты. Отмена НДС на покупку инвестиционного золота для граждан укладывается в эту стратегию.
— В 2022 году ожидается увеличение спроса на инвестиционное золото. Дело в том, что геополитическая напряженность растет, а альтернатива сохранности сбережений в виде валютных накоплений становится менее выгодной. Потому что комиссии на приобретение валюты увеличили до 12%, а спреды между разницей на покупку и продажу валюты достигают 20%, — объяснил аналитик компании «Фридом Финанс» Владимир Чернов.
Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков полагает, что золото остается хорошим элементом для формирования инвестиционного портфеля. Неважно, в каком виде его приобретают: физические слитки, обезличенное золото или ОПИФ/БПИФ (паевые фонды. — Прим. ред.) на золото.
— Золото исторически помогало защищать инвестиционные портфели во времена экономических, финансовых или политических потрясений. Ключевое отличие этого актива от акций и валют в том, что котировка золота зависит от его редкости, а не от будущих денежных потоков, — указывает Виталий Исаков.
Цена золота в России устанавливается с учетом цен на золото на лондонской бирже металлов, где оно торгуется за доллары.
— Получается на кризисе двойной доход: и от роста доллара к рублю, и от роста золота, — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов. — Если валюту сейчас в России можно купить только с учетом
Какие слитки продают и что на них написано
Слитки бывают разные по весу — от одного, пяти и десяти граммов до килограммового «кирпича» и даже массой 13,3 килограмма. Заводы наносят на слитки несколько обозначений:
- слово «Россия»;
- номинальная масса слитка в граммах;
- наименование металла (золото, серебро, платина, палладий);
- марка металла;
- массовая доля содержащегося драгоценного металла в слитке в пробах;
- товарный знак изготовителя;
- номер (шифр) слитка.
Допускается нанесение реквизитов слитка на английском языке, указание товарного знака заказчика и другой символики.
Все операции с драгметаллами проводятся только при личном присутствии покупателя, с собой нужно взять паспорт. Слиток взвешивают на глазах покупателя и выдают сертификат. В документе указаны уникальный номер слитка, проба, масса, дата изготовления и наименование производителя. В дальнейшем сертификат потребуется при продаже, он подтвердит официальное происхождение драгметалла.
Проба благородных металлов — определение пропорции, весового содержания основного благородного металла в пробируемом сплаве. У изделий
А что с монетами?
Инвестиционные монеты обычно рассматриваются как долгосрочный инструмент. Они уже давно освобождены от НДС. Паспорт спросят только при покупке монет на сумму выше 15 тысяч рублей. Для дальнейшей перепродажи не нужны справки и сертификаты. При этом банки выкупают монеты в любом состоянии, даже с царапинами и без капсул, но, конечно, цена будет зависеть от их состояния.
Сейчас самая доступная золотая инвестиционная монета Банка России — «Георгий Победоносец» весом в 1/10 тройской унции, или 3,11 грамма чистого золота. Ее номинал — 25 рублей. Но продается монета, конечно, гораздо дороже. Так, 15 марта в Сбербанке можно было купить ее за
Как озолотиться на 100 тысяч рублей
Даже с такой небольшой, на первый взгляд, суммой, можно заполучить три золотых монеты или 13 слитков. А если повезет, то и того больше. Следите за курсом золота — его котировки могут меняться по несколько раз в день.
Например, самый маленький слиток — массой один грамм, по данным на 16 часов 15 марта, Сбербанк предлагал за 7519 рублей,
16 марта цена золота на бирже немного упала, и банки тоже снизили цены — от 200 рублей до нескольких тысяч в зависимости от массы слитков и монет.
С обезличенными металлическими счетами работают многие банки, а вот монеты и слитки продают не все и не в каждом отделении. Если задумали приобрести золото, так сказать, в натуральном виде, нужно заранее обзвонить кредитные учреждения и выяснить, где и что сейчас есть. Например, в Сбербанке и «Челябинвестбанке» приобрести слиток можно только в центральных офисах, а в «Россельхозбанке» — сделать предварительный заказ.
Ждать ли дефицита?
В общем приобрести золотые слитки теперь стало проще. И розничные покупатели уже проявляют живой интерес к таким сделкам.
— Интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределенности на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках. По данным Банка России, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%, — сообщили 74.RU в пресс-службе Сбербанка. — В банке достаточно золота для удовлетворения спроса клиентов, кроме того налажены регулярные поставки от заводов-производителей. При этом важно понимать, что слитки имеют определенные размеры/номенклатуру и в моменте отдельные, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до следующего подкрепления со стороны завода-производителя.
До отмены НДС банки получали от заводов-производителей слитки преимущественно крупных размеров — для упрощения взаиморасчетов.
— Теперь продукт становится более массовым, и требуется время на переработку крупных слитков в более мелкие и «ходовые» размеры, — добавили в Сбербанке. — При этом есть более простой способ инвестирования в драгоценные металлы — открытие обезличенного металлического счета (ОМС) в мобильном приложении. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд, и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота.
Эксперты также прогнозируют повышенный спрос на покупку слитков. Но предупреждают будущих золотых королей о возможном разочаровании.
— Цены на него могут колебаться в широком диапазоне, в том числе в ту сторону, куда вы совсем не ожидаете. Даже сейчас, когда идет экономическое противостояние России и Запада, цены на золото никак не могут закрепиться выше двух тысяч за унцию. А когда всё успокоится, цены на золото точно упадут, — прогнозирует независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. — Когда соберетесь продавать золото, вы должны быть готовы к тому, что банк заберет его у вас на 8–10% дешевле биржевой цены. Хотя продавал дороже. Так что, купив золото и тут же перепродав, вы уже оказываетесь в убытке. Люди, которые сейчас покупают золото, через два-три года сильно разочаруются, а поезд уже ушел.
Чем рискует покупатель золота
Среди явных минусов инвестиций в золото эксперты называют рыночный риск, спреды, заботы с хранением и невысокую ликвидность.
— Не стоит формировать из этого инструмента весь портфель целиком или даже большую его часть. Основная часть портфеля должна быть из активов, приносящих денежные потоки. Мы рекомендуем держать в золоте не более 10–20%. Так как этот актив не имеет денежных потоков, то не может считаться инвестицией. Скорее, элементом страховки портфеля от рыночных потрясений и инфляции, — предупреждает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
Слитки и монеты обычно продаются в упаковке, вскрывать которую нельзя. Так что владельцам стоит задуматься о способах хранения. По словам экспертов, они напрямую влияют на сбережение инвестиций, личную безопасность и дальнейшую ликвидность актива.
— Хранение золота дома повышает риски потерь, поэтому банки сразу предлагают услуги по сохранности инвестиционного золота за отдельную плату. Если же решили держать его дома, то обращайтесь бережно, — советует аналитик компании «Фридом Финанс» Владимир Чернов. — Малейшая царапина при продаже снизит стоимость золота. То же самое относится к сертификату производителя.
Если при покупке теперь платить ничего лишнего не нужно, но НДФЛ никто не отменял.
СЮЖЕТ
— В случае прибыли после продажи необходимо задекларировать доход и оплатить 13% или 15% в зависимости от суммы (на доходы свыше 5 миллионов рублей налог составляет 15%. — Прим. ред.). Исключения составляют продажи инвестиционного золота, купленного более трех лет назад, — напоминает Владимир Чернов.