Золото — от всех зол? Скупать ли сейчас слитки с монетами и станут ли они заменой доллару

— Цены на него могут колебаться в широком диапазоне, в том числе в ту сторону, куда вы совсем не ожидаете. Даже сейчас, когда идет экономическое противостояние России и Запада, цены на золото никак не могут закрепиться выше двух тысяч за унцию. А когда всё успокоится, цены на золото точно упадут, — прогнозирует независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. — Когда соберетесь продавать золото, вы должны быть готовы к тому, что банк заберет его у вас на 8–10% дешевле биржевой цены. Хотя продавал дороже. Так что, купив золото и тут же перепродав, вы уже оказываетесь в убытке. Люди, которые сейчас покупают золото, через два-три года сильно разочаруются, а поезд уже ушел.



Чем рискует покупатель золота

Среди явных минусов инвестиций в золото эксперты называют рыночный риск, спреды, заботы с хранением и невысокую ликвидность.



— Не стоит формировать из этого инструмента весь портфель целиком или даже большую его часть. Основная часть портфеля должна быть из активов, приносящих денежные потоки. Мы рекомендуем держать в золоте не более 10–20%. Так как этот актив не имеет денежных потоков, то не может считаться инвестицией. Скорее, элементом страховки портфеля от рыночных потрясений и инфляции, — предупреждает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.



Слитки и монеты обычно продаются в упаковке, вскрывать которую нельзя. Так что владельцам стоит задуматься о способах хранения. По словам экспертов, они напрямую влияют на сбережение инвестиций, личную безопасность и дальнейшую ликвидность актива.