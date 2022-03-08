Что делать с деньгами сейчас россиянам? Три простых совета от финансиста

В последний день зимы Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране. При этом четырьмя днями ранее, в день начала специальной операции на Украине, наши соотечественники только за одни сутки сняли со счетов 111 миллиардов рублей. Однако паника — это не лучший советник при работе с деньгами.
Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов рассказал, как следует действовать в сложившейся ситуации, и дал нашим читателям несколько полезных советов.
Оставайтесь спокойны, несмотря на информационный шум
Кризис — это не только время турбулентности, но и время возможностей. Главный совет: включайте холодную голову перед принятием решений, связанных с финансами. Сейчас совершенно точно не стоит поддаваться панике и бежать снимать наличные в банкоматы, как делают многие.
Стоит обратить внимание и на ликвидность. Лучше оставить какую-то часть денег в свободном доступе, например на обычных накопительных счетах. Если у вас прямо сейчас нет неотложных покупок в валюте, лучше перенести обмен на более спокойное время.
Важно помнить, что все рублевые финансовые операции проходят через российскую платежную систему. Центр их обработки находится в России — это касается и карт платежных систем Visa и Mastercard.
На данный момент рубль обесценился. Ясно одно: об иностранной валюте пока стоит забыть.
Если вы всё же решились купить валюту, делать это лучше всего через брокерский счет, где курс покупки наиболее приближен к реальному, без наценки от банков. Кроме того, на бирже можно купить облигации федерального займа. Можно найти бумаги с доходностью к погашению выше ключевой ставки.
Создайте подушку безопасности
Необходимо создать резерв ликвидности — «деньги под подушкой» на оцениваемый период турбулентности.
Не забывайте про принцип диверсификации: в момент падения рубля классические защитные активы вроде золота могут быть отличными инструментами против инфляции. Разделите сбережения: если есть возможность снять наличные, то лучше снять часть. Что касается безналичных средств, то стоит иметь у себя несколько карт разных банков. При этом необходимо, чтобы были карты от разных платежных систем.
Это позволит решить, оставлять вклад или выбрать альтернативный метод хранить сбережения, когда ситуация прояснится.
Погасите финансовые обязательства и начните экономить
Если у вас есть кредиты или другие задолженности перед банками, самое время их оперативно погасить. Всё дело в том, что из-за кризиса риски потерять источники дохода повышаются. Сперва погасите самые дорогие кредиты, например, начните с микрозаймов.
Крупные траты, в том числе покупку техники, стоит отложить на более спокойные времена. Один из главных советов — ведение личного бюджета, исходя из тех средств, которыми вы владеете.
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