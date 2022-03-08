Что делать с деньгами сейчас россиянам? Три простых совета от финансиста

В последний день зимы Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране. При этом четырьмя днями ранее, в день начала специальной операции на Украине, наши соотечественники только за одни сутки сняли со счетов 111 миллиардов рублей. Однако паника — это не лучший советник при работе с деньгами.



Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов рассказал, как следует действовать в сложившейся ситуации, и дал нашим читателям несколько полезных советов.

